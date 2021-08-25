Начальник колонии, в которой пытали Дадина, вышел на свободу досрочно 

Бывший начальник карельской исправительной колонии №7 Сергей Коссиев, который был осуждён за злоупотребление служебными полномочиями на два с половиной года, вышел на свободу досрочно, проведя в заключении чуть больше шести месяцев.

Кроме того, условно-досрочно освободился и заместитель Коссиева Анатолий Луист, осуждённый по тому же делу. По данным издания "Медиазона", оба бывших сотрудника ФСИН освободились ещё в апреле прошлого года. Сейчас Коссиев и Луист работают водителями.

В исправительной колонии №7 отбывал наказание оппозиционный активист Ильдар Дадин – первый в России приговорённый к тюремному заключению по статье о неоднократном нарушении правил проведения митингов. В ноябре 2016 года он заявил о том, что сотрудники колонии, включая начальника учреждения Сергея Коссиева, регулярно пытают и избивают заключённых.

Несмотря на широкую общественную кампанию в защиту Дадина, а также множество свидетельств, подтверждающих его слова, ни Следственный комитет, ни ФСИН не нашли нарушений в ИК №7. Коссиева и Луиста судили не за пытки, а за вымогательство у заключённых денег в обмен на улучшение условий пребывания в колонии.