Начальника представительства Минобороны приговорили к 8,5 годам

Суд в Москве приговорил к восьми с половиной годам колонии строгого режима начальника 5481-го военного представительства Минобороны России Сергея Болгарева. Его признали виновным в получении взятки при выполнении государственного заказа. Также с него взыскали более 14 милиионов рублей. О приговоре сообщает Следственный комитет.

Болгарев был арестован в январе 2025 года. По версии следствия, с 2017 по 2023 год Минобороны заключило больше десяти контрактов с оборонными предприятиями на общую сумму свыше 500 миллионов рублей. Субподрядчиком в исполнении контрактов выступал Пятигорский завод "Импульс", а Болгарев отвечал за контроль качества и техническую приемку продукции.

Утверждается, что Болгарев получил от генерального директора завода взятки на общую сумму более 14 миллионов рублей за "формальную приемку продукции", а также покровительство при исполнении гособоронзаказа.

Директор завода "Импульс", который производит аппаратуру для контроля радиационной безопасности, Сергей Кузьменко сейчас находится под арестом по делу о даче взятки должностному лицу, сообщает "Медиазона".

За последний год были арестованы несколько высокопоставленных руководителей Минобороны, в том числе в ранге замминистра. Как правило, их обвиняют в преступлениях, связанных с коррупцией.