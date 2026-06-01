Начальника управления Минобороны арестовали по делу о мошенничестве

Начальник продовольственного управления департамента ресурсного обеспечения Минобороны России полковник Виктор Таразевич арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным издания, Таразевича задержали 20 мая, после чего военный суд отправил его под стражу до 20 июля. В суде подтвердили, что офицер проходит по уголовному делу, которое расследует Главное военное следственное управление Следственного комитета.

Возглавляемое Таразевичем продовольственное управление отвечает за организацию питания военнослужащих, снабжение армии продуктами, разработку рационов, контроль качества продовольствия, а также работу военных складов, баз и хлебозаводов. Полковник свою вину не признает. По статье о мошенничестве в особо крупном размере ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Продовольственное управление входит в структуру департамента ресурсного обеспечения Минобороны под руководством генерал-лейтенанта Алексея Лемякина. Департамент отвечает за материально-техническое обеспечение армии, включая снабжение продовольствием, вещевым имуществом и другими ресурсами.

Это не первое уголовное дело в отношении руководителей подразделений департамента. В марте Воронежский гарнизонный военный суд приговорил бывшего начальника департамента ресурсного обеспечения Минобороны Валерия Муминджанова к десяти годам колонии строгого режима по делу о взятках на сумму больше 19 миллионов рублей, полученных за покровительство при исполнении контрактов по государственному оборонному заказу.

После отставки бывшего министра обороны Сергея Шойгу был арестован целый ряд генералов. Среди них бывший замминистра обороны Тимур Иванов (арестован за несколько недель до отставки Шойгу), начальник Главного управления кадров Юрий Кузнецов, начальник главного управления связи Вадим Шамарин, замминистра Дмитрий Булгаков и другие. Дела против них как правило связаны с коррупцией.

