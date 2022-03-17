"Начало большого террора". Рунет о новом выступлении Путина

Владимир Путин произнёс, можно сказать, программную речь. Место и время могли бы показаться неуместными - произошло это на "совещании о мерах социально-экономической поддержки регионов". Но цитаты из его выступления говорят сами за себя (полный текст здесь):

Как и в 1990-е – начале 2000-х годов, они и сейчас вновь, в очередной раз хотят повторить попытку дожать нас, додавить, что называется, загнать за Можай, как в народе говорят, превратить в слабую, зависимую страну, нарушить территориальную целостность, расчленить в лучшем для них варианте Россию. Тогда у них это не вышло, не выйдет и сейчас.

Да, безусловно, они будут пытаться делать ставку на так называемую пятую колонну, на национал-предателей, на тех, кто зарабатывает деньги здесь, у нас, а живёт там, и «живёт» даже не в географическом смысле этого слова, а по своим мыслям, по своему рабскому сознанию.

Я совсем не осуждаю тех, у кого вилла в Майами или на Французской Ривьере, кто не может обойтись без фуа-гра, устриц или так называемых гендерных свобод. Проблема абсолютно не в этом, а, повторю, в том, что многие из таких людей по своей сути ментально находятся именно там, а не здесь, не с нашим народом, не с Россией. Это и есть, по их мнению – по их мнению! – признак принадлежности к высшей касте, к высшей расе. Подобные люди готовы и мать родную продать, только бы им разрешили сидеть в прихожей у этой самой высшей касты. Они хотят быть похожими на неё, всячески подражая ей. Но они забывают или не понимают вообще, что этой так называемой высшей касте они если и нужны, то как расходный материал, чтобы использовать их для нанесения максимального ущерба нашему народу.

Коллективный Запад пытается расколоть наше общество, спекулируя на боевых потерях, на социально-экономических последствиях санкций, спровоцировать гражданское противостояние в России и, используя свою пятую колонну, стремится к достижению своей цели. А цель одна, я уже говорил об этом, – разрушение России.

Но любой народ, а тем более российский народ, всегда сможет отличить истинных патриотов от подонков и предателей и просто выплюнет их, как случайно залетевшую в рот мошку, выплюнет на панель. Убеждён, такое естественное и необходимое самоочищение общества только укрепит нашу страну, нашу солидарность, сплочённость и готовность ответить на любые вызовы.

Так называемый коллективный Запад и его пятая колонна привыкли мерить всё и всех по себе. Они полагают, что всё продается и всё покупается, и потому думают, что мы надломимся, отступим. Но они плохо знают нашу историю и наш народ.

В Рунете эти слова были восприняты как явная угроза репрессий - причём отнюдь не только против открытых оппозиционеров.

Сталингулаг:

Сегодняшняя речь Путина станет исторической. Если раньше типичный эксперт из шоу Вечернего Соловьёва просыпался в нём лишь переодически, то тут он буквально расправил плечи и собрал в одном месендже все эти «пятая колонна», «сами жрите фуа-гра», «не надо нам солнце Монако», «надо нам внутренние чистки», «предатели» – всё это звучит, как нарезка из высказываний Шейнина, гуляющего на Первом канале с ведром [дерьма]. И это поразительно. Президент России так долго смотрел только на пропагандистких холуев, что стал их заложником. Теперь страной управляет коллективный телевизор

Юри Маловерьян:

В общем, больше уже не нужно сочинять новые субтитры к сцене из Der Untergang. Можно уже вообще оставить эту несчастную, заезженную, измочаленную сцену в покое. Теперь можно просто постить выступления В.В.Путина.

Лола Тагаева:

Все, Путин объявил нацпредателями тех кто занимается гендерным свободами.

Понятно, что дед не только безумен, но и безграмотен, но переживаю за всех коллег в России ещё больше.

Василий Гатов:

Как вы думаете, костёр из книг скоро будет?

Роман Супер:

Я настолько [обалдел] от сегодняшней речи Путина, что впал в какой-то ступор и бросил в стиральную машину вместо грязного белья — хлеб. Батон белого. И бородинский.

Кирилл Гончаров:

А помните выражение «атмосфера ненависти», которым, объясняли, в том числе и убийство Бориса Немцова?

Так вот, сейчас эта атмосфера будет выше во много раз. Сегодняшнее выступление Путина и его пассаж о национал-предателях открывают дорогу для разного рода радикалов в их агрессии.

Вы ведь понимаете, почему уезжают многие оппозиционеры? Не только из-за страха сесть, и тем более не на свои виллы, которых нет, а из-за угрозы физического насилия.

Татьяна Становая:

После такого выступления Путина, у меня устойчивое ощущение, что сейчас всё, что власть сочтет "национал-предательским", будет подвергнуто разгрому. Беспощадно, жестоко, бесцеремонно. На всех уровнях общественной жизни. Это уже не про СМИ, оппозицию или протесты (тут как-бы и так все понятно). Это про образование и науку, культуру, образ жизни, потребности.

Дмитрий Колезев:

Речь, конечно, жуткая. Путину, который не может одолеть Украину, явно хочется отыграться на "предателях" внутри страны. Очень характерные для фашистской риторики речевые приемы: сравнение оппонентов с насекомыми. Расчеловечивание, противопоставление "врагов" — "народу".

Вопрос в том, готова ли система к масштабным и жестким репрессиям, которых явно желает Путин.

Роман Баданин:

Если кто не заметил по цитатам и последовавшим потом действиям, сегодня Путин объявил о начале "большого террора". Как в 37-м другой упырь, этот тоже будет чистить элиту и общество от "национал-предателей" и "пятой колонны". Закон войны чо. В течение часа после речи завели дело на Нику Белоцерковскую, если кто забыл, бывшую супругу Бориса Белоцерковского, миллионера, человека занимавшегося казино в питерских 90-х. У них с Олегом Бойко в игровом бизнесе какое-то время сидел смотрящий непосредственно от Путина -- такой Валерий Поломарчук, кгбшник из комитета по внешним связям, которому и потом Путин поручал деликатные задачи на стыке бизнеса и проституции. Ну а про опалу Дворковича и так понятно. Считаю, что ему повезет, если не будет посадки. То, как Медведев защищает свою команду, известный fun fact. Так что вывода три -- оптимистичный, пессимистичный и медицинский. а) Путин ссыт б) Пока ссыт угробит многих в) мы присутствуем при самой массовой непроизвольной сдаче кала российским чиновничеством.

Алхас Абгаджава:

Когда сегодня президент говорил о нацпредателях и пятой колонне, ментально живущей на Западе и поклоняющейся его ценностям, в моем мозгу был видеоряд из конфискованных огромных яхт по полмиллиарда долларов, вилл, счетов и прочего.

Хотя я понимаю, что не их он имел в виду, а непонятных ему хипстеров, требующих соблюдения прав человека, независимого суда, честных выборов и СМИ, короче, мешающих тем, у кого сегодня яхты и виллы забирают.

И все же я думаю, что время бутафорий и потемкинских деревень прошло. Наступает время тяжелой реальности. Лишних денег теперь не будет. Какой там лишних, необходимых будет недостаточно. И еще неизвестно, кто завтра окажется в списке нацпредателей.

Григорий Голосов:

Путин сказал, что не осуждает тех, «у кого вилла в Майами или на Французской Ривьере, кто не может обойтись без фуа-гра, устриц или так называемых гендерных свобод». Еще бы ему их осуждать, это же довольно точное описание того правящего класса, который выпестовал самого Путина, до сих пор его поддерживает и пользуется его покровительством. Понимание "гендерных свобод" у этого класса отличается от современного, но вполне согласуется с пониманием европейских мыслителей 18 в. вроде маркиза де Сада. Без свободы нанять дорогую проститутку и сделать с ней что угодно за свои деньги этим людям обойтись трудно. И, конечно, президент очень точно заметил, что с их точки зрения (все остальные) "люди нужны в лучшем случае как расходный материал". Действительно, расходуют щедро, без сожалений. На самом деле, весь комплекс высказываний выглядит крайне зловеще, как явное намерение отыграться внутри страны за позорный провал. Но, как и всё в современной России, отдает злой клоунадой.

Антон Орехъ:

Но вообще, если вслушаться в речь Путина получше, то не сразу и поймешь, кто первым вздрогнет: либералы или приближенные? Кто у нас все последние годы зарабатывал здесь, а жил там? У кого Майями, устрицы и фуагра? Чьи яхты и виллы сейчас арестовывают по всему миру? Так что я бы на месте чиновников, депутатов, сотрудников Администрации тоже был настороже! По миллиардам, потерянным олигархами, тут никто не плачет. Не станут плакать и когда в каземат бросят губернаторов, мэров и замов. Товарищ Сталин такие чистки аппарата проводил, что ого-го! Если уж возрождать старинную практику, то во весь рост!

Илья Шепелин:

Парадокс, но любая война ведётся ради заключения мира. Ради мирного договора на более выгодных условиях для соискателя, чем было до того.

На третий день войны, когда стало понятно, что санкции отключением Свифта не ограничится — покатились аресты золото-валютных резервов, эмбарго на всё, бегство крупнейших инвесторов. Никакая оккупация Украины этих потерь отбить не сможет (тем более это армия Наполеона кормилась с захваченных земель, а здесь поживиться будет нечем: экономику украинских земель растрепали до невозможного, зато придется тратиться на сотни тысяч силовиков, которые должны держать бунташные земли с украинцами под контролем).

Москва с любым мирным договором не приобретет ничего хорошего, зато экономически уже гарантированно откаттся на годы (а то и на целое десятилетие) назад.

Классическая "маленькая победоносная война" — которую так мечтали выиграть, что даже не подумали ее по-нормальному спланировать или хотя бы просчитать возможные риски.

Единственное, что остаётся так называемому главнокомандующему: обвинить в разгроме Российской Федерации — нашу расхлябанную интеллигенцию и евреев (ну ладно, не евреев, а пятую колонну). Чем он сегодня и занялся.

Сергей Пархоменко:

Из сегодняшней речи фараона - вялой, сбивчивой, замусоренной, и бесконечно, просто неисчерпаемо лживой, - все вокруг выделили особо фрагмент про “пятую колонну”.

А мне важнее другое.

Вот смотрите - это только за первые 8 минут записи:

“…Нам просто не оставили никаких вариантов мирным путём решить проблемы, возникающие не по нашей вине. И в этой связи мы были просто вынуждены начать специальную военную операцию…”

“…Мы эту помощь оказали – просто не могли, не имели права поступить иначе…”

“…Повторю – у нас не оставалось другого варианта для самозащиты, для обеспечения безопасности России, кроме проведения специальной военной операции…”

Оправдывается.

Ëрзает.

Это теперь будет все более и более мощной струей в его вранье. “Это не мы, это не мы, мы не хотели, нас заставили, это не я, я ни при чем, меня там нет…”

Ну валяй, ёрзай дальше. Посмотрим.