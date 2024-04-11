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Началось строительство европейской колеи между Ужгородом и Чопом

Новый участок — часть стратегической программы развития железных дорог Украины (фотоархив)
Новый участок — часть стратегической программы развития железных дорог Украины (фотоархив)

Украинская государственная компания "Укрзализныця" начала строительство европейской колеи "Чоп-Ужгород". Это часть стратегической программы развития железных дорог для интеграции Украины в ЕС, сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

Как заявил глава компании Евгений Лященко, проект строительства предусматривает строительство 22-километрового рельсового пути европейского стандарта. Будут реконструированы сети инженерного обеспечения, пишет издание "Экономическая правда".

Реализация проекта позволит открыть прямые пассажирские маршруты по европейской колее из Ужгорода в страны Европы. В Ужгороде можно будет сделать пересадку с поездов из украинских регионов на поезда европейских стран, чтобы продолжить путешествие в западном направлении.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, евроколея "Чоп-Ужгород" позволит открыть прямое железнодорожное сообщение с областным центром Закарпатья и Веной, Братиславой, Кошице, Будапештом, Прагой, Бухарестом, Дрезденом и Белградом.

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