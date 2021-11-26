Начался матч на первенство мира по шахматам Карлсен-Непомнящий

В Дубае (Объединённые арабские эмираты) в пятницу начался матч на первенство мира по шахматам между чемпионом мира Магнусом Карлсеном и претендентом, российским гроссмейстером Яном Непомнящим.

Трансляцию партий можно смотреть в прямом эфире с комментарием на русском языке на официальном канале международной шахматной федерации ФИДЕ.

Изначально матч был запланирован на вторую половину 2020 года, но был перенесён на 2021 год в связи с пандемией.

Матч будет состоять из 14 партий, в случае ничьей победитель определится в партиях с сокращённым контролем времени.

Непомнящий выступает под флагом ФИДЕ - использовать флаг России запрещено в связи с санкциями, введёнными в связи с допинговыми нарушениями в российском спорте.

Российскому гроссмейстеру 31 год. В матче на первенство мира он участвует впервые. Право на это он получил, победив в турнире претендентов.

Норвежец Магнус Карлсен - чемпион мира с 2013 года. С тех пор он несколько раз защитил своё звание, в том числе против россиянина Сергея Карякина, который помогал Непомнящему готовиться к нынешнему матчу.