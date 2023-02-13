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Над озером Гурон был сбит ещё один летающий объект

Здание Пентагона

Американские военные вечером в воскресенье сбили ещё один - за последние дни третий, после китайского аэростата и неопознанного объекта над Аляской, - летающий объект. Он был сбит истребителем F-16 над озером Гурон, предположительно находясь над территорией Канады недалеко от канадско-американской границы.

"Би-би-си" цитирует слова одного из помощников членов Конгресса, согласно которым объект имел форму восьмиугольника и находился на высоте чуть более 6 километров. Американские военные думают, что он потенциально мог использоваться для разведывательных целей. При этом в Пентагоне пока затрудняются сказать, что это был за объект и кто потенциально мог его запустить.

Ещё один неопознанный объект был сбит в субботу над Канадой.

В начале февраля внимание привлёк предположительно запущенный в Китае аэростат, пролетевший над значительной частью территории США. Американские власти считают, что он использовался для слежки за стратегическими объектами, в Китае утверждают, что это был обычный метеорологический зонд. Воздушный шар был сбит 4 февраля над побережьем Южной Каролины. Спустя несколько дней был сбит ещё один объект, над Аляской.

Объекты, сбитые над Аляской и Канадой в последние дни, не были похожи на китайский аэростат наблюдения, сбитый у побережья Южной Каролины, и были гораздо меньше по размеру, заявил в воскресенье представитель Совета национальной безопасности Белого дома. В американском воздушном командовании NORAD заявили, что страна происхождения, форма и устройство трёх объектов, сбитых над США и Канадой в последние дни, не могут быть подтверждены. Их обломки пока не найдены.

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