Над Румынией сбит ещё один дрон - второй за двое суток

Над Румынией утром 25 июля был сбит беспилотник, нарушивший воздушное пространство страны. Это второй подобный случай за последние двое суток. Как сообщило министерство обороны Румынии, дрон сбил тот же пилот истребителя F-16 румынских ВВС, что и накануне.

Президент Румынии Никушор Дан сообщил, что беспилотник был сбит примерно в 10 км к западу от населенного пункта Сфынту-Георге. Он расположен в дельте Дуная недалеко от границы с Украиной.

В заявлении министерства обороны Румынии сообщается, что два самолета F-16 Fighting Falcon ВВС Румынии "перехватили воздушную цель", и "дрон был безопасно сбит в незаселенной местности вблизи границы".

Накануне беспилотник был сбит также в незаселённой местности недалеко от границы. "Тот же румынский пилот, который пилотировал тот же боевой самолет F-16 Румынских ВВС, с помощью того же коллеги сбил второй дрон, вторгшийся в воздушное пространство Румынии", – сообщило министерство обороны.

Официально не сообщалось, кому принадлежал сбитый беспилотник. Дрон, сбитый 24 июля, визуально был идентифицирован как аппарат типа "Шахед", что, по всей видимости, свидетельствует о его российском происхождении. Российские военные сейчас практически ежедневно наносят удары по портам Одесской области, расположенным недалеко от границы с Румынией.

Впервые с начала войны в Украине над Румынией сбивают нарушившие её воздушное пространство беспилотники. Глава Евросовета Антониу Кошта похвалил Румынию за её решительные действия и заверил в полной солидарности.