Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Над шестью регионами России сбиты 12 украинских дронов

Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

Российские средства противовоздушной обороны минувшей ночью перехватили и сбили 12 украинских беспилотников над шестью регионами России, в том числе – впервые над Мордовией.

Как сообщило Минобороны России, над Курской и Тамбовской областями были сбиты по три БПЛА, над Белгородской областью и Мордовией — по два, над Брянской и Липецкой — по одному.

В Липецкой области беспилотник упал на строящееся в селе Доброе здание терапевтического корпуса Центральной районной больницы, сообщил губернатор Игорь Артамонов. В результате начался пожар на площади около четырех квадратных метров. Спустя некоторое время Артамонов сообщил, что пожар потушили, повреждена внешняя отделка здания и окна. Жертв и пострадавших, по его словам, нет.

Власти Мордовии и Тамбовской области пока не комментировали атаку беспилотников. Губернаторы Курской и Брянской областей заявили, что пострадавших и разрушений нет.

Форум

Рекомендуем участникам форума ознакомиться с разъяснением законодательства РФ о "нежелательных организациях".
Аномальный паводок в России
Embed
Аномальный паводок в России

No media source currently available

0:00 0:25:10 0:00

Аномальный паводок в России

Орск уходит под воду

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG