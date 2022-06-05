Надаль выиграл турнир "Ролан Гаррос" 14-й раз

Испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл норвежца Каспера Рууда в финальном матче Открытого чемпионата Франции "Ролан Гаррос".



Надаль в 36 лет стал единственным в мире теннисистом, который выигрывал "Ролан Гаррос" 14 раз. Это 22-я победа Надаля в турнирах "Большого шлема" - рекорд для мужчин.

Кроме того, испанец стал самым возрастным победителем "Ролан Гаррос" в истории мужского турнира.

Для 23-летнего Рууда это был первый в карьере финал турнира "Большого шлема".



Общий призовой фонд второго в сезоне турнира "Большого шлема" превышает 43 с половиной миллиона евро. В турнире принимали участие шесть российских теннисистов. До ¼ финала дошёл Андрей Рублёв.