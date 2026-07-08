Латвия, Литва и Эстония в последние месяцы столкнулась с тем, что на их территорию залетали беспилотники: либо российские, либо украинские. Особенно часто это происходило в Латгалии – восточном регионе Латвии, граничащем с Россией и Беларусью. В Латвии для того, чтобы сбить беспилотник, пришлось использовать в том числе авиацию: дрон сбил французский истребитель.

Как страны Балтии пытаются защититься от дронов и насколько им это удается?

Рига уже объявила, что совместно с Украиной планирует запустить завод по производству собственных дронов: об этом заявил премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс во время визита в Латгалию. В последние месяцы жители этого региона часто слышат сирены воздушной тревоги из-за беспилотников, которые залетают, а в отдельных случаях и падают на территории региона.

Кулбергс по итогам выездного заседания правителельства в Латгалии заявил, что, помимо строительства завода по производству БПЛА, в ближайшие месяцы планируется внедрить эффективную систему ПВО, чтобы дроны не нужно было сбивать при помощи дорогостоящей авиации. В 2024 году Литва, Латвия и Эстония договорились о создании единой Балтийской линии обороны и укреплении восточных рубежей НАТО, граничащих с Россией и Беларусью. Этот план должен быть реализован к 2028 году.

Глава латвийского правительства также пообещал решить проблему с убежищами, назвав неудовлетворительной существующую ныне сеть укрытий в Латгалии.



Всего с начала марта на территории Латвии было зафиксировано четыре падения ударных беспилотников, а еще один сбил истребитель НАТО. Падение дронов на территории недействующей нефтебазы в городе Резекне 7 мая рядом с жилым районом привело к смене правительства. При этом бывший министр обороны страны еще недавно называл Латвию "сверхдержавой дронов", добившейся больших достижений в этой области. После недавних инцидентов с падением беспилотников эксперты отрасли признали, что это была завышенная оценка.

По оценке бывшего командующего латвийской армией Раймондса Граубе, Латвия по законам военного времени не полностью подготовлена к воздушным угрозам:

"Единственный выход для нас и для других стран, которые сталкиваются с угрозами, – укреплять свою оборону, – считает Раймондс Граубе. – Потому, что каждой военной или политической цели предшествуют расчеты, и бить будут по тому, кто не способен защититься, по более слабым. В начале вторжения в Украину тоже казалось, что захват страны – вопрос одного дня или недели. Но, как мы видим, это не так. Были найдены силы, чтобы противостоять вторжению. И нам нужно действовать так же".

В соседней с Латвией Литве и Эстонии, по официальным сообщениям, большая часть залетевших беспилотников были украинскими. Согласно заявлениям властей обеих стран, Россия, используя средства радиоэлектронной борьбы, перенаправляет украинские дроны на запад, в страны Балтии. В последние месяцы Украина увеличила частоту атак при помощи беспилотников по России, в том числе по ее западным регионам, граничащим с балтийскими странами.

Киев уже принес официальные извинения странам Балтии. Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна назвал падение украинских беспилотников на территории стран НАТО "приемлемой ценой за удары по российской нефтяной инфраструктуре".

Бывший командующий Силами обороны Эстонии Мартин Херем соглашается с этим утверждением, но отмечает, что Эстония "проспала" необходимость укрепить свое воздушное пространство и лишь начинает "просыпаться".

"Я решил уйти в отставку, потому что понял, что больше не могу развивать это направление из-за постоянного сопротивления. В июне 2023 года были подготовлены официальные инструкции: как стрелять из огнестрельного оружия по небольшим беспилотникам. Но их не выдали резервистам, потому что документ имел ограниченный доступ, – рассказывает Херем. – Мы два года не меняли этот статус, и только сейчас эти инструкции стали доступны. Еще один пример: в Украине активно используют мобильные огневые группы. По сути, пикап Hilux с пулеметом 50-го калибра. Сколько таких групп мы подготовили? Я бы сказал – ноль, – говорит бывший командующий Силами обороны Эстонии. – Как в Латвии, так в Эстонии. Мы надеемся, что появится какое-то универсальное решение, "серебряная пуля", новые технологии, которые нас спасут".



Херем критикует коммуникацию чиновников со своими гражданами касательно инцидентов с дронами. По его словам, политики недостаточно четко объясняют людям, почему украинские беспилотники залетают в воздушное пространство Балтии, и как именно Россия перенаправляет дроны на запад.

При этом российские государственные СМИ и силовые ведомства утверждают, что Латвия, Литва и Эстония якобы предоставляют Киеву свое небо, чтобы Украина могла запускать беспилотники по России: некоторые даже утверждают, что дроны запускают прямо с территории балтийских стран, что требует от России "военного ответа". Политики стран Балтии и военные называют эти утверждения ложью. Эксперты говорят, что скрыть это было бы невозможно.



"Если бы пролеты украинских дронов разрешали правительства стран Балтии, то, во-первых, беспилотникам нужно было бы пролететь или через Польшу – потому что напрямую через Беларусь дроны вряд ли полетят, их там обнаружат, – рассуждает Валерий Романенко, ведущий научный сотрудник Национального авиационного университета в Киеве. – И вот представьте себе: ударные дроны, в каждом 75 кг взрывчатки, которые летят над странами Балтии, – ну, их бы четко видели, любой человек снял бы их на смартфон. Посмотрите российский интернет, он пестрит съемками беспилотников, которые летят на цель. То есть это практически нереально, незамеченными они бы пролететь там не смогли".

С начала полномасштабной войны России в Украине в публичном пространстве стран Балтии обсуждают, может ли конфликт перерасти в противостояние России и НАТО? Европейские лидеры опасаются, что это может произойти уже в 2030-м году. Журналисты-расследователи из Норвегии, Дании и Эстонии выяснили, что Россия уже строит казармы, склады и развивает военную инфраструктуру вдоль своих западных границ, а латвийская разведка предупредила, что Россия готовит провокации против стран Балтии и Польши с возможным использованием дронов и ракет.

Но большинство экспертов из стран Балтии сходятся во мнении, что речь скорее может идти о точечных провокациях, а к прямому противостоянию со странами Балтии Россия в обозримом будущем не готова: для этого ей придется воевать не только с Латвией, Литвой и Эстонией, но также с Польшей, Финляндией и Швецией.



"Если бы Россия решила напасть на Литву, то прежде всего ей пришлось бы атаковать Финский залив: вывести свой военный флот в Балтийское море, чтобы блокировать страны Балтии. Далее: занять оба берега Финского залива, начать войну с Финляндией и Эстонией, – рассуждает Дарюс Антанайтис, военный эксперт, майор запаса из Литвы. – Затем ей пришлось бы обеспечить бесполетную зону над Балтийским морем. Для этого нужно было бы захватить остров Готланд. Это означало бы третью войну, уже со Швецией. После этого ей пришлось бы перерезать сухопутные линии сообщения со странами Балтии. Для этого пришлось бы войти в Польшу и начать войну с Польшей, уже четвертым государством. Затем ей пришлось бы войти в Латвию, чтобы начать наземную операцию против Литвы, потому что, как показывает история, все свои войны против Литвы Россия начинала через Латвию. То есть ей пришлось бы начать войну уже с пятым государством-членом Евросоюза и НАТО. И только после этого шестой страной стали бы мы, Литва".