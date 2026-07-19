Надеждин объявил о прекращении своей избирательной кампании в Думу

Политик Борис Надеждин сообщил о прекращении своей избирательной кампании в Госдуму. Политик уточнил, что избираться в парламент он больше не может из-за статуса "иностранного агента" и штрафа по "экстремистской" статье.

"Мне затыкают рот, выдавливают из политики, сильно осложняют жизнь. Для меня возможности легально заниматься оппозиционной политикой в России исчерпаны. Надеюсь, временно", – написал Надеждин.

Он отметил, что сейчас ему "надо продумать, как жить дальше". "Надеюсь, останусь жив и на свободе", – добавил Надеждин.

17 июля суд в Подмосковье оштрафовал политика на тысячу рублей по административному делу о демонстрации экстремистской символики – из-за ссылки на видео, в котором появлялась фотография Алексея Навального. 10 июля Надеждина признали "иностранным агентом".