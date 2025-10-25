Стройки и малолюдье. Нагорный Карабах через 2 года после войны

Президент Азербайджана Ильхам Алиев перерезал зеленую ленточку, открывая Лачинский международный аэропорт в мае 2025 года. Это третий объект такого рода, открытый с 2021 года в регионе, отвоеванном у этнических армян. Все три аэропорта расположены менее чем в 100 километрах друг от друга и практически не используются. Это пример масштабного строительства в Нагорном Карабахе и его окрестностях.

Практически все население этих территорий, насчитывавшее более 100000 этнических армян, бежало в результате серии военных операций Баку, кульминацией которых стал полный захват Нагорного Карабаха Азербайджаном в сентябре 2023 года.

Исторически Нагорный Карабах был населен преимущественно этническими армянами, но после распада Советского Союза был признан частью Азербайджана. В результате Первой нагорно-карабахской войны, разразившейся в конце 1980-х годов, Азербайджан потерял контроль над регионом, местное азербайджанское население бежало. Теперь Баку заявляет о "великом возвращении" бежавших азербайджанцев.

Несколько недавних фотографий новых объектов, открывающихся в Нагорном Карабахе и его окрестностях, опубликованных администрацией Азербайджана, демонстрируют небольшие группы людей, собиравшихся на церемонии открытия. Однако аэрофотоснимки из этих регионов поражают безлюдностью.

Азербайджанский экономист Тогрул Валиев сообщил Радио Свобода, что, по утверждениям Баку, в регионы вернулось от 30 до 40 тысяч азербайджанцев, однако, по его словам, из-за ограничений на поездки в этот район "трудно найти точные данные".

Итальянец Маттео Чивиллини - один из немногих западных журналистов, посетивших эти территории. Он сделал репортаж из Нагорного Карабаха после официального визита в апреле 2024 года в преддверии Климатического саммита КС-29.

Чивиллини рассказал Радио Свободная Европа/Радио Свобода, что участники пресс-тура прошли через несколько контрольно-пропускных пунктов, где у журналистов "тщательно проверяли свои документы". По его словам, там царила "сюрреалистическая атмосфера, слегка как в антиутопии", напоминавшая огромную строительную площадку. "Было поразительно, как мало людей там, похоже, живет".

Чивиллини говорит, что видел "лишь несколько машин на дороге", добавив, что "существовал явный диссонанс между масштабом строительства и очевидными местными потребностями".

Местным азербайджанцам, бежавшим от Первой нагорно-карабахской войны, было предложено жилье за счет государства при условии их постоянного переезда на отвоеванные территории. Многие назвали нехватку рабочих мест в регионе главным препятствием для возвращения.

Один из бывших жителей Лачинского района заявил в интервью: "Я не буду думать о возвращении, потому что у меня работа здесь, в Баку". Другие переселенные азербайджанцы из сельской местности говорят, что их деревни стали неузнаваемыми на фоне строительной кампании, подобной той, что ведется в Дубае.

Бывшая жительница села Ходжалы, бежавшая оттуда в 1990-х годах, рассказала азербайджанской редакции Радио Свобода, что власти строят сооружения, которые "красивы, но не позволяют нам держать даже курицу. Мы не в Москве жили, мы жили в [деревне]".

Прогнозируется, что на восстановление и переселение в Нагорном Карабахе и вокруг него будет потрачено в общей сложности около 19,5 млрд долларов США.