Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Находящийся под санкциями вице-спикер Госдумы лечился в Швейцарии

Александр Бабаков

Вице-спикер Госдумы Александр Бабаков мог дважды ездить лечиться в Швейцарию, несмотря на введённые против него санкции, сообщает издание "Агентство".

Согласно изученной изданием слитой переписке депутата, первый раз государственный секретариат по делам миграции Швейцарии официально разрешил Бабакову въехать в страну для лечения в июне 2019 года, второй раз – в мае 2021 года для "прохождения планового обследования". Отмечается, что снятие с чиновника ограничений не касалось других стран Шенгенской зоны.

Воспользовался ли Бабаков разрешением для въезда, неизвестно. Он и его представитель не стали комментировать опубликованную "Агентством" информацию. В госсекретариате по делам миграции Швейцарии изданию сообщили, что исключения из санкций возможны по дипломатическим или гуманитарным основаниям.

  • В 2014 году Александр Бабаков был включён в санкционный список стран Евросоюза и Канады за поддержку аннексии Крыма. В марте 2022 года санкции против чиновника ввела Великобритания - в связи с признанием Госдумой так называемых Донецкой и Луганской народных республик.
  • В сентябре того же года США, Япония, Австралия, Швейцария, Новая Зеландия и Украина внесли Бабакова в санкционные списки в ответ на признание российскими властями "фиктивных референдумов" и "аннексии территорий Украины оккупационными силами".
  • В 2015 году лечение в Евросоюзе, несмотря на запрет на въезд, проходил депутат Госдумы Иосиф Кобзон. Тогда он заявил, что получил визу благодаря просьбе президента России Владимира Путина.

Форум

Материалы по теме

Как прошел день знаний
Embed
Как прошел день знаний

No media source currently available

0:00 0:11:12 0:00

Как прошел день знаний

Москва заявила об атаке дронов, Киев - о ракетном ударе

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG