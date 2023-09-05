Находящийся под санкциями вице-спикер Госдумы лечился в Швейцарии

Вице-спикер Госдумы Александр Бабаков мог дважды ездить лечиться в Швейцарию, несмотря на введённые против него санкции, сообщает издание "Агентство".
Согласно изученной изданием слитой переписке депутата, первый раз государственный секретариат по делам миграции Швейцарии официально разрешил Бабакову въехать в страну для лечения в июне 2019 года, второй раз – в мае 2021 года для "прохождения планового обследования". Отмечается, что снятие с чиновника ограничений не касалось других стран Шенгенской зоны.
Воспользовался ли Бабаков разрешением для въезда, неизвестно. Он и его представитель не стали комментировать опубликованную "Агентством" информацию. В госсекретариате по делам миграции Швейцарии изданию сообщили, что исключения из санкций возможны по дипломатическим или гуманитарным основаниям.
- В 2014 году Александр Бабаков был включён в санкционный список стран Евросоюза и Канады за поддержку аннексии Крыма. В марте 2022 года санкции против чиновника ввела Великобритания - в связи с признанием Госдумой так называемых Донецкой и Луганской народных республик.
- В сентябре того же года США, Япония, Австралия, Швейцария, Новая Зеландия и Украина внесли Бабакова в санкционные списки в ответ на признание российскими властями "фиктивных референдумов" и "аннексии территорий Украины оккупационными силами".
- В 2015 году лечение в Евросоюзе, несмотря на запрет на въезд, проходил депутат Госдумы Иосиф Кобзон. Тогда он заявил, что получил визу благодаря просьбе президента России Владимира Путина.
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