Находящийся под санкциями вице-спикер Госдумы лечился в Швейцарии

Вице-спикер Госдумы Александр Бабаков мог дважды ездить лечиться в Швейцарию, несмотря на введённые против него санкции, сообщает издание "Агентство".

Согласно изученной изданием слитой переписке депутата, первый раз государственный секретариат по делам миграции Швейцарии официально разрешил Бабакову въехать в страну для лечения в июне 2019 года, второй раз – в мае 2021 года для "прохождения планового обследования". Отмечается, что снятие с чиновника ограничений не касалось других стран Шенгенской зоны.

Воспользовался ли Бабаков разрешением для въезда, неизвестно. Он и его представитель не стали комментировать опубликованную "Агентством" информацию. В госсекретариате по делам миграции Швейцарии изданию сообщили, что исключения из санкций возможны по дипломатическим или гуманитарным основаниям.