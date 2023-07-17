НАК: Крымский мост атаковали беспилотные надводные аппараты ВСУ

Национальный антитеррористический комитет (НАК) России сообщил, что в ночь на 17 июля на Крымский мост, соединяющий Россию с аннексированным Крымом, была совершена террористическая атака. Он был атакован двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте.

В ведомстве заявили, что атака на Крымский мост была совершена при участии украинских спецслужб. Повреждена одна из секций автомобильной части моста, говорится в сообщении СК.

Ранее РБК-Украина и "Украинская правда" со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины утверждали, что ночная атака на Крымский мост была операцией военно-морских сил ВСУ и СБУ. "Мост атаковали с помощью надводных дронов", - сообщили собеседники изданий.

Служба безопасности Украины опубликовала в своих официальных аккаунтах в соцсетях стихотворение: "Соловей, родной брат, Снова мост пошел "поспать"" с припиской "P. S. Музыка — народная. Слова — СБУ".

Официально СБУ взрыв на Крымском мосту не комментировала.

Руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк ранее говорил, что считает Крымский мост "вполне законной целью" для Украины.

В результате атаки один пролет Крымского моста сошёл с опоры, еще один был поврежден. Подтверждающие это фотографии публикует Baza.

Министерство транспорта России заявило, что в результате чрезвычайного происшествия (так российские власти назвали произошедшее на Крымском мосту)повреждено дорожное полотно, но "сами конструкции пролетов находятся на своих опорах". Движение железнодорожного транспорта было возобновлено около девяти утра, сообщили РИА "Новости"в оперативном штабе.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате ЧП погибла семейная пара из Белгородской области. Ехавшая вместе с ними в машине дочь получила ранения средней тяжести.

Это уже второй подрыв моста, ведущего на аннексированный Россией полуостров, с начала войны в Украине. Предыдущий произошёл в октябре прошлого года.

Представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов от комментариев отказался, процитировав своего начальника Кирилла Буданова: "Крымский мост – конструкция там излишняя".

Представитель оперативного командования "Юг" ВСУ Наталья Гуменюк заявила утром в понедельник, что взрывы на Крымском мосту могут быть провокацией со стороны России на фоне обсуждения вопроса о продлении зерновой сделки, срок которой истекает 17 июля.