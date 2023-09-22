"Накал страстей будет высочайший". Что ждет Нагорный Карабах

В азербайджанском городе Евлах прошли переговоры делегации армян Нагорного Карабаха с представителями властей Азербайджана. Там, согласно официальным источникам, обсуждалась "реинтеграция проживающих в Карабахе армян". Подробности о результатах не раскрывались. Баку ожидает перехода под свой контроль всей территории бывшей Нагорно-Карабхской автономии, с конца 1980-х не подчинявшейся властям Азербайджана. Президент Ильхам Алиев 21 сентября заявил, что страна "восстановила свой суверенитет".



Переговоры были анонсированы после того, как представители самопровозглашённого Нагорного Карабаха заявили о прекращении огня на условиях, фактически означающих капитуляцию республики. Они предполагают роспуск местных военных формирований и передачу ими тяжёлой техники азербайджанским властям.

Ранее сообщалось, что представители Азербайджана передали властям Нагорного Карабаха поимённый список людей, которые должны быть выданы Баку. Среди них – бывшие руководители непризнанной республики, а также государственные и военные деятели. Официально эта информация не подтверждалась. Советник президента Азербайджана Ильхама Алиева Хикмет Хаджиев заявил в интервью агентству Reuters, что Баку "склоняется к мысли об амнистии" для бывших карабахских военных и других участников боевых действий с армянской стороны. Окончательного решения, однако, пока не принято.

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, выступая в Совете Безопасности ООН, обвинил Азербайджан в "неспровоцированном нападении" и заявил, что Баку может применить силу против мирного населения Нагорного Карабаха, если ему не воспрепятствуют в этом мировые державы. Азербайджанский министр иностранных дел Джейхун Байрамов, в свою очередь, обвинил Ереван в "распространении дезинформации" и назвал действия азербайджанских войск "антитеррористической операцией".

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что располагает информацией о том, что накануне в аэропорт Степанакерта (азербайджанское название – Ханкенди) пригласили более десяти тысяч жителей непризнанной республики под предлогом возможности переехать в Армению. После этого их сфотографировали, сняли на видео и заявили, что Армения не позволяет их перевезти. Пашинян также раскритиковал российский контингент, размещенный в Нагорном Карабахе после окончания так называемой 44-дневной войны в 2020 году.

О том, что будет в Нагорном Карабахе после фактической капитуляции Армении, Радио Свобода поговорило с политологом, директором ереванского Института Кавказа Александром Искандаряном:

– Если планы Азербайджана осуществляются, то это будет этническая чистка. Она может быть в разных вариантах, проходить быстрее или медленнее, состояться за несколько дней или растянуться во времени. Там могут оставить какую-то резервацию для нескольких тысяч стариков, которые не способны передвигаться, и показывать их мировому сообществу, и так далее. Возможны разные варианты, но глобально говоря, это будет этническая чистка в любом случае.

– В какой форме будет проходить эта этническая чистка, если она действительно будет происходить?

Оружие в руках держало все мужское население Нагорного Карабаха

– Много разных сценариев. Теоретически могут быть разные вещи. Скажем, открытие коридора в Армению и просто исход людей. Второе – это что-то вроде фильтрационных лагерей, где людей будут фильтровать и кого-то из них осуждать или увозить, а остальных выпускать. Население может быть разделено, и, скажем, женщин и детей будут выпускать, а мужчин нет. Ходят какие-то проскрипционные списки, которые передали азербайджанцы. Это списки сотен людей, видимо, тех, которые служили в государственном аппарате, были во власти и так далее. Азербайджанцы требовали выдачи этих людей. С остальными сложно, потому что идут разноречивые сигналы. До этого сообщали, что все люди, которые держали оружие в руках, являются преступниками, и их нужно судить. Но дело в том, что оружие в руках держало все мужское население Нагорного Карабаха – во время первой войны в начале 90-х и во время второй войны в 2020 году. Но теперь было заявление Алиева, что возможна амнистия. Видимо, там тоже обсуждается несколько вариантов, и это очень важно с гуманитарной точки зрения. Но с политической точки зрения понятно, что будет исход населения. Понимаете, вот в 2020 году была война, азербайджанцы заняли территории Нагорного Карабаха, на которых проживало примерно 38 тысяч человек, речь идет о мирном населении. Сейчас их там нет, кого не убили, тот убежал. Никаких счастливых армян с азербайджанскими паспортами там не появилось, и это, в общем, наводит на соответствующие размышления.

– Как меняется сейчас в Армении отношение к России на фоне всех происходящих событий?

– Очевидно, в армяно-российских отношениях наступил кризис. Это видно и по заявлениям элит, и по соцопросам. Отношение к Российской Федерации в геополитике ухудшается, что, в общем, довольно естественно.



Заместитель директора украинского Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов, напротив, уверен, что этнических чисток в Нагорном Карабахе не будет. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Настоящее время":

Азербайджанская сторона осторожно подходит к вопросу реинтеграции

– У меня такое впечатление, что азербайджанская сторона, учитывая опыт российской оккупации украинских земель, очень осторожно подходит к процессу реинтеграции и не собирается делать тех ошибок, которые сделала российская армия, когда вторглась и столкнулась с сопротивлением населения. Процесс переговоров затягивается вполне рационально азербайджанской стороной для того, чтобы снизить накал эмоций и показать, что армянам в Карабахе будет безопасно и катастрофы для них не произойдет.

– А будет ли безопасно, как вы думаете?

– Я могу ошибаться, это только время покажет, как будет, если останется армянское население, армянское меньшинство в Азербайджане, как они будут себя чувствовать. Мне кажется, из тех сигналов, которые идут из Баку, и о чем говорят в экспертной среде, что у Алиева есть желание сделать витрину из Ханкенди, из Степанакерта, и показывать, что армяне могут жить [в Азербайджане]. Это для него очень удачный ход. Другое дело, что и азербайджанцы, и армяне могут столкнуться с операциями под чужим флагом, когда, например, убьют какую-то семью армянскую на территории Карабаха и обвинят в этом азербайджанскую сторону. А кто это сделал – потом будет долгое разбирательство. Но накал страстей в результате опять будет высочайший. Это очень сложная ситуация, и прогнозировать ее сложно.

– А как думаете, какой юридический статус может быть у Нагорного Карабаха в составе Азербайджана?

– Судя по тому, что говорит Баку, они не готовы давать никакого статуса отдельного. Это одна из, как мне кажется, причин того, почему началась эта операция. Потому что появились голоса о статусе Карабаха, о субъектности. Но азербайджанское руководство, очевидно, не готово оставлять какую-либо субъектность, – считает Сергей Данилов.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 22 сентября выразил надежду на то, что армянское население сможет остаться в Нагорном Карабахе (Арцахе, как его называют в Армении). В день фактической капитуляции военных формирований непризнанной Нагорно-Карабахской республики Пашинян в своем выступлении подчеркнул, что с Арменией в данном случае не консультировались, и в переговорах о судьбе этого региона она не участвует.

В самой Армении продолжаются протесты против решения правительства не оказывать сопротивления азербайджанской армии в Нагорном Карабахе. Более 80 человек задержаны в пятницу в ходе уличных протестов в Ереване. Демонстранты требуют отставки главы кабинета министров. Они пытались заблокировать вход в здание правительства, чтобы не допустить туда депутатов и чиновников.

Среди задержанных – сын второго президента Армении Левон Кочарян. Его отец Роберт Кочарян, возглавлявший страну в 1998 - 2008 годах, был выходцем из Нагорного Карабаха и в 90-е годы первым президентом непризнанной республики. По сообщению адвоката, Кочарян-младший был избит полицейскими при задержании, его увезли в больницу. Также был задержан один из лидеров протеста, бывший оппозиционный депутат Андраник Теванян, его уже отпустили из отдела полиции.

С начала 1990-х и до 2018 года, когда к власти в результате массовых протестов пришёл Никол Пашинян, многие руководители Армении преимущественно были уроженцами Карабаха или ветеранами войны в регионе.