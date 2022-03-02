Нанесён удар по центру Харькова, горит здание университета

В Харькове, по поступающим сообщениям, российскому удару подверглось областное управление полиции и здание Службы безопасности Украины. На видео, опубликованном в социальных сетях, можно увидеть, что горит соседнее здание экономического факультета харьковского университета.

Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщил, что за последние сутки в городе погиб 21 человек. По его утверждениям, все атаки российских войск на город были отбиты. Ночью российская авиакция бомбила танковое училище в Харькове и аэродром в Чугуеве. Накануне был нанесён удар по зданию областной администрации на центральной площади города. Президент Украины Владимир Зеленский назвал это "актом террора".

Российские военные бои под Харьковом не комментируют.