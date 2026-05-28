Нападение с ножом на вокзале в Швейцарии назвали терактом

Полиция в Швейцарии расследует как теракт нападение с ножом на железнодорожном вокзале города Винтертура в четверг рано утром. В результате нападения пострадали три человека. Подозреваемый задержан.

Трое пострадавших были госпитализированы. Одному из них потребовалась экстренная операция на бедре, заявил представитель кантональной полиции Цюриха Мариус Вайерман.

Местная газета Blick написала, что располагает видеозаписью, на которой мужчина выбегает из вестибюля вокзала в Винтертуре с криками "Аллаху Акбар!".

Свидетели рассказывали, что на вокзале началась паника, когда нападавший внезапно начал наносить по людям удары ножом.

По данным следствия, предполагаемому преступнику 31 год. Это проживающий в Винтертуре гражданин Швейцарии, у которого также есть гражданство Турции. Ранее, в 2015 году, этот человек уже привлекался к ответственности за распространение пропаганды террористической группировки "Исламское государство", говорится в сообщении Reuters.

Агентство France-Presse со ссылкой на данные властей пишет, что ранее на этой неделе задержанный проходил обследование в психиатрической клинике.

Марио Фер, директор департамента безопасности кантона Цюрих, назвал нападение "гнусным террористическим актом", отметив, что полиция отреагировала очень хорошо и "смогла предотвратить нечто более худшее". "Мотив преступления следует искать в сфере радикализации и экстремизма", - добавил Мариус Вайерман.