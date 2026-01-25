"Нарастает истеричность в риторике". Нападет ли Россия на страны Балтии?

Эксперты украинского проекта "Институт Черноморских стратегических исследований" считают, что Россия в условиях, сложившихся в нынешней геополитической ситуации, может совершить атаку на Балтийский регион. Глава организации Андрей Клименко призвал страны Балтии заблаговременно привести свои вооруженные силы в боевую готовность. Корреспондент телеканала "Настоящее Время" поговорил с экспертом об актуальных угрозах для ближайших западных соседей России.

– Вы написали, что, с вашей точки зрения, для России и Беларуси сейчас лучшее время для того, чтобы напасть на страны Балтии. Также вы призвали балтийских союзников привести в боевую готовность свои вооруженные силы. На чем основывается ваше мнение?

Калининград сравнивается с блокадным Ленинградом

– Есть несколько факторов. Первое – это наш опыт. Нам довелось, к сожалению, успешно предсказать аннексию Крыма, военную спецоперацию по аннексии Крыма. Мы в феврале 2022 года по результатам нашего мониторинга увидели нарастание рисков до "красной черты", за которой последовало полномасштабное вторжение [России в Украину]. То есть мы по примерно двадцати различным позициям ведем постоянные мониторинги для оценки рисков. И сейчас видим схожесть. Схожесть видна в риторике. Потому, что постоянно нарастает истеричность и оскорбительный характер в риторике российских СМИ, источников в интернете (и не только) в отношении балтийских стран. Это приобрело уже запредельно хамский характер.

– Можете привести примеры?

– Примеров миллион для того, кто этим занимается. Второй момент: раскручивается тема Калининграда. Калининград сравнивается с блокадным Ленинградом. И "злые натовцы в лице стран Балтии" ведут себя очень по-хамски в отношении Калининграда.

Вот пример: "Крылья кровожадного черного ворона войны уже распростерлись над Балтикой. Одно крыло этого ворона – Литва, другое – Польша, где уже сосредоточены американские и немецкие войска. Полная блокада форпоста России на Балтийском море и его оккупация – дело времени. Вам, живущим за Уралом и в Сибири, не понять чувства и мысли жителей блокадного Калининграда, окруженного со всех сторон врагами. Нам отсюда, из Калининградской области, хорошо видно, как в НАТО активно приводят в действие свои планы по уничтожению русской угрозы в Калининградской области, расположенной в коренной Европе". И дальше: "Литву, как географическое недоразумение и серпентарий русофобии, придется уничтожить, иного варианта просто не существует".

Путин попробует восстановить свой статус альфа-самца

Дело в том, что, в связи с известными инициативами президента США, Путин потерял место "главного альфа-самца" современной геополитики. Его не видно, он ушел на второй, третий, четвертый план. А для таких людей, как он, это очень опасно. И поэтому, безусловно, от Путина в этой ситуации очень нужно сейчас ждать, где и как он попробует, условно говоря, восстановить свой статус альфа-самца.

Понятно, что он не сделает это в Украине, у него это не получится, и он здесь завяз безнадежно. Он не сделает этого в Казахстане. Поэтому у него, в принципе, два выхода, если теоретизировать. Это аннексия Беларуси, с предварительным устранением Лукашенко, или какие-то действия в отношении Эстонии или Литвы.

– Эксперты отмечают, что война в Украине ослабила и российскую армию, и экономику – может ли России хватить сил и ресурсов, чтобы атаковать или полномасштабно напасть на Балтийский регион? Речь идет о трех странах НАТО.

На самом деле Россия не государство, это образование спецслужб

– На Западе – и в Европе, и особенно в США – всегда делают одну ошибку в отношении России. Причем, делают ее все: и политики, и эксперты, и военные. Они рассматривают Россию как обычное государство с авторитарными, тоталитарными и прочими особенностями. На самом деле это не государство, это образование спецслужб. Это продукт спецслужб. И они мыслят, как разведчики, которых учили в Ясенево, в Краснознаменном институте имени Андропова, ныне Академия внешней разведки. У них есть соответствующие рефлексы.

Они прекрасно знают, что лучше совершать агрессивные действия в период хаоса. Крым захватывали, когда был Майдан и Украина хоронила погибших воинов Небесной сотни. В данном случае мы видим, что тема Гренландии, которая раскалывает, демонстрирует, что НАТО отсутствует... Тема хаоса, которая сегодня есть в мыслях и в действиях стран Европейского союза, создает прекрасные возможности. Например, высадиться и захватить один из островов, который принадлежит Эстонии в Балтийском море, – сто процентов никто не отреагирует так, как надо. Будут советоваться, а потом это уже будет очень сложно изменить.

Или, условно говоря, всегда можно собрать группу из 30 человек с русским флагом в какой-нибудь Нарве, например, и сделать так, чтобы переодетый человек в форме эстонской полиции вдруг этого демонстранта с флагом застрелил под телекамерами. Для таких операций хватит батальона спецназа и не потребуется снимать никаких войск с украинского фронта.

– Вы сказали, что мотивацией Владимира Путина может быть мачизм и стремление как-то проявить себя в этом статусе. Если допустить такой негативный сценарий, для чего вообще России, Кремлю, Путину необходимы страны Балтии и Балтийский регион?

Путину нужны козыри в разговорах с Трампом и с Си. Иначе они делят мир на двоих

– На сегодняшний день Путин остался без козырей. Ему нужны козыри в разговорах с Трампом и с Си. Иначе они делят мир на двоих. А Путин остается здесь каким-то коротышкой, который где-то там на втором, на третьем плане. Естественно, что его это не может устраивать. Он мыслит себя как одного из членов этого всемирного триумвирата, который должен, как в XIX веке, руководить миром.

Для него очень важна история. Вот почему он заставляет мерзнуть Киев. Он делает это, потому что он родился в Ленинграде, потому что была блокада Ленинграда, потому что это где-то сидит на подкорке, и он это делает. История важна в том плане, что это ностальгия по Советскому Союзу, который на пару с Соединенными Штатами делил мир. Поэтому это нельзя недооценивать, – считает Андрей Клименко.

На официальном уровне Кремль отрицает какие-либо планы по нападению на страны НАТО, в МИД России в конце декабря прошлого года заявили о готовности юридически гарантировать ненападение на ЕС и НАТО.

Тем не менее, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс может стать следующей целью для России: "Слишком многие союзники не ощущают срочности момента и считают, что время работает на них. Но это не так".

Бывший замдиректора Службы внешней разведки Эстонии Андрес Восман в интервью порталу Delfi объяснил, почему, по его оценке, Россия в ближайшее время не готовится к военному нападению на страны Балтии. Последние пять лет он отвечал за аналитику данных о России, сегодня Восман является послом Эстонии в Израиле. По словам Восмана, разведданные и стратегические расчеты сегодня не указывают на намерение Кремля начать полномасштабную военную операцию против Латвии, Литвы и Эстонии. Ключевым фактором сдерживания он называет действие пятой статьи Североатлантического договора. Москва вынуждена учитывать этот фактор при планировании любых силовых сценариев.

Эксперт отмечает, что Россия действует осторожно и выверенно, выбирая формы давления, но при этом старается избегать прямого военного столкновения с НАТО, понимая риск неконтролируемой эскалации. Даже возможные скрытые операции — от саботажа до провокаций — не выходят за пределы, которые Кремль считает допустимыми. Дополнительным фактором Восман называет военную и экономическую нагрузку, связанную с войной в Украине. Значительная часть российских ресурсов по-прежнему задействована именно там, и открытый конфликт с НАТО в такой ситуации был бы для Москвы крайне невыгодным. При этом эксперт подчеркивает, что угроза полностью не исчезла.