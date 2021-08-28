Наркокульбиты. Следствие оправдывает подкинутые наркотики

Полтора года назад Радио Свобода опубликовало статью о том, как сотрудники ОНК МУ МВД "Серпуховское", возможно, подкинули наркотики 35-летнему Альберту Литвинову. Материалы дела носили явные следы фальсификации, однако после публикации РС и жалоб адвоката следствие не сдалось и представило в суд ещё более фантастическую картину. Суд противоречий не увидел и приговорил Литвинова к пяти годам и трём месяцам строгого режима. РС знакомилось с материалами дела и разбиралось в легенде следствия.

По словам Альберта Литвинова, вечером 1 октября 2019 года неподалёку от участкового пункта полиции в посёлке Пограничный к нему подошли трое в гражданском и предложили проехать в ОВД. В отделе у него произошла потасовка с оперуполномоченным по контролю за оборотом наркотиков Александром Цатуровым: тот попросил у Литвинова мобильный телефон, Литвинов телефон дал, даже сообщил пароль, но с уговором, что полицейский не будет смотреть его фотографии: там были интимные фото самого Литвинова и его знакомой. Цатуров обещания не исполнил, Литвинов попытался отобрать у него телефон, полицейский позвал на помощь – Литвинова избили и к тому же возбудили дело за применение насилия в отношении представителя власти. Час он пролежал на полу в наручниках, а после в его рюкзаке обнаружили два пакетика с метилэфедроном. Альберт утверждает, что наркотик ему подбросили: рюкзак досматривали сразу, как привезли в отдел, ничего запрещённого там не было. Согласно материалам, задержали Литвинова в шесть вечера, а досмотр провели спустя два часа.

адвокат предлагал откупиться от следствия за 500 тысяч рублей

Оперативник Цатуров рассказал, что заметил на улице молодого человека, "впоследствии установленного как Литвинов", который озирался по сторонам и что-то фотографировал на телефон. Он принял его за закладчика, попросил помощи у двух сослуживцев патрульных, задержал мужчину для проверки документов и препроводил его в отдел. Там Цатуров попросил Литвинова выдать ему мобильный телефон, а Альберт начал его ломать. Цатуров попытался отобрать его, тогда Литвинов нанёс ему несколько ударов в шею и в грудь (экспертиза подтвердила ушибы, которые, впрочем, не являются телесными повреждениями). Наркотики, по словам Цатурова, никто не подбрасывал, более того, во время обыска в квартире Литвинова были обнаружены электронные весы с остатком похожего вещества и целая стопка пресс-пакетов, которые обычно используются для фасовки наркотиков. При обыске присутствовала мать Альберта Елена Петрова, рассказавшая, что обыск проводился с нарушениями: оперативники сперва зашли в квартиру, потом попросили её выйти, чтобы помочь найти понятых, а сами остались на какое-то время одни. Квартиру они не обыскивали – поднялись в комнату Альберта и тут же нашли весы. О "прицельном" характере обыска РС рассказал и один из понятых.

В защиту Литвинова говорили все проведённые следствием экспертизы: наркотиков не обнаружили ни на смывах с рук и одежды, ни на срезах с ногтей, отпечатков Литвинова и его потожировых отложений не было ни на одном вещдоке, а в организме его не было следов изъятого наркотика (то есть в состоянии опьянения при задержании он не был), только в моче обнаружили следы употребления каннабиоидов. В курении марихуаны и гашиша Литвинов признался и сам, утверждая, что больше никаких наркотиков не употреблял. На изъятых в доме Альберта весах нашли остатки такого же наркотика, как и в рюкзаке, но экспертиза не смогла показать, составляли ли эти вещества одно целое. По словам матери Литвинова Елены Петровой, первый адвокат, к которому она обратилась, предлагал откупиться от следствия за 500 тыс. рублей. Петрова с Литвиновым отказались.

Новая версия

После публикации РС и многочисленных ходатайств и жалоб адвоката следователь Следственного отдела ГСУ СК России по Серпухову Артём Семин вдруг дополнительно допросил сотрудников полиции, причастных к задержанию Литвинова, и картина представилась совершенно иной. Оперативник Цатуров, в октябре говоривший, что случайно заметил странного неизвестного мужчину у отдела полиции, в мае 2020-го вдруг рассказал, что он специально следил за Литвиновым. У него, мол, давно была оперативная информация о том, что Литвинов торгует наркотиками на территории деревень рядом с Серпуховым, и он его задержал с поличным, когда тот прятал закладки. В деле есть и соответствующие рапорты, написанные за день до задержания, но адвокат Литвинова Анна Белоногова считает эти документы фальшивкой: ни один из них не был представлен на суды по избранию меры пресечения Альберту, версия эта появилась через три месяца после его задержания, более того, руководитель Цатурова, заместитель начальника наркоотдела Алексей Титов, на допросах в 2019 году ничего про эти спецмероприятия не говорил. Литвинова, по всей видимости, на самом деле проверяли на сбыт: даже телефон его прослушивался, но, видимо, оснований для задержания не было, да и в прослушке только свидетельства того, что Литвинов курит каннабис.

если у полицейских была информация о том, что Литвинов – наркодилер, почему его даже не попытались обвинить в сбыте?

Новая фабула выглядит странно. Если предположить, что Литвинов на самом деле занимался сбытом, то почему нужно было раскладывать закладки рядом с отделом полиции, в котором Литвинов к тому же находился на учёте (в 2014 году он уже был осуждён за хранение наркотиков, вышел по УДО)? Если Цатуров пытался поймать его с поличным, то почему решил пойти на операцию один: никакой опергруппы сформировано не было, оба патрульных показали, что Цатуров неожиданно обратился к ним за помощью. Почему Литвинова не досмотрели на месте? Почему по пути в отдел он спокойно сидел в машине без наручников (то есть мог уничтожить улики)? В допросах 2020 года Цатуров утверждает, что на улице была плохая погода, а Литвинов мог прятать наркотики в трусах, но почему вместо того, чтобы сразу досмотреть и опросить его в отделе, изъяв в том числе и телефон, Цатуров начал долгие разговоры о наркопотреблении? Литвинова, как выяснилось, вообще никто так и не досмотрел и в трусы к нему не залез: сразу изъяли порошок из кармана рюкзака. И самое главное: если у полицейских была информация о том, что Литвинов – наркодилер, почему его даже не попытались обвинить в сбыте, изначально оформляли только хранение (обычно следственные органы склонны к тому, чтобы безосновательно утяжелять статьи, а не наоборот).

мы зачем-то решили добиваться правды

Ещё более странной выглядит история с изъятыми в квартире Литвинова весами. Сам Альберт и его мать уверяют, что весы им не принадлежат. Мать Литвинова подозревает, что их могли подкинуть сотрудники полиции во время обыска. Следствие же вдруг вспомнило, что в июне 2019 года некий гражданин из Тулы отправил электронные весы и пресс-пакеты в Серпухов на имя никому не известного Константина Васильева, который якобы проживает по соседству с Литвиновым. В накладной был указан телефон матери Литвинова. Упаковка с весами якобы повредилась, сотрудник компании СДЭК Евгений Тимохин решил, что весы приобретены для расфасовки наркотиков, и сообщил об опасном грузе своему приятелю оперуполномоченному Андрею Федюнину. Тот устроил засаду, чтобы понаблюдать за покупателем весов. В первый раз весы не отдали, потому что у заказчика не было с собой паспорта, второй раз отдали и без паспорта – по просьбе оперативников (при этом сами оперативники на допросах в суде утверждали, что ни о чём таком сотрудников СДЭК не просили). Якобы получателем был Литвинов, сотрудник СДЭК Евгений Тимохин узнал его на суде. При этом следствие не провело ни очной ставки между Литвиновым и Тимохиным, ни даже положенной в таких случаях процедуры опознания с участием других похожих на подозреваемого лиц, а корпус представленных на суд весов был повреждён – это не упоминалось ни в протоколе обыска, ни в экспертизах. В деле, правда, есть акт о нарушениях упаковки от 9 июня и накладная, в которой дата выдачи стоит 10 июня, в то время как согласно материалам дела Федюнин наблюдал за тем, как Литвинов получает весы 19 июня. Следствие списывает эти нестыковки на технические ошибки, но по-прежнему непонятно, почему Федюнин ничего не говорил об этой истории на допросах в 2019 году, да и вообще зачем с такими сложностями заказывать электронные весы, если их можно купить в любом магазине.

Судья Серпуховского городского суда Сергей Крючков посчитал показания сотрудников полиции "последовательными, логически обоснованными, не противоречащими друг другу и материалам дела", отклонив практически все ходатайства адвоката. "Может быть, надо было сразу заплатить, как говорил первый адвокат, – сомневается мать Альберта. – А мы зачем-то решили добиваться правды". Апелляция назначена на 14 сентября.