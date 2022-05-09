"Народ победобесием готовили к войне". Блогеры о Дне Победы

9 мая 2022 года Россия встречает как агрессор, расстреливающий мирные города другой страны. Лозунг "Можем повторить" воплотился в жизнь, но политические руководители и военные Российской Федерации в этот повторяют тех, против кого 80 лет назад боролись их деды.

АС

8 мая фашистское руководство Германии подписало акт о капитуляции. Закончилась война в Европе, которая длилась долгих 6 лет, унесла миллионы жизней и принесла огромные разрушения и страдания. Вскоре закончилась война и в других частях планеты. Это была по-настоящему глобальная война не просто за защиту своих отдельных стран, это была война против безумной идеологии национального превосходства, имперских притязаний, расизма и других фобий. Эта была война, в которой множество стран планеты объединили свои силы и ресурсы, чтобы победить сошедшего с ума, но при этом могущественного врага. Эта была общая победа всего человечества, результатом которой стало общее же признание мирного сосуществования и прав человека, антирасизма и антиколониализма, территориальной целостности как универсальных ценностей. Увы, сумасшедшие фашистские идеи превосходства и военной агрессии до сих пор накрывают нашу землю, в том числе лицемерно прикрываясь памятью о той общей победе. Но я уверен, что и этот новый фашизм потерпит крах, а ценности мира и прав людей, свободы, равенства и солидарности только укрепятся и станут ещё более важными для всех для нас.

РК из Херсона, который Россия собирается аннексировать.

Сегодня весь мир празднует день примирения.

В 2004 году Генеральная ассамблея ООН постановила праздновать 8-9 мая как Дни памяти и примирения.

Я уже как-то писал про идеологическую разницу понимания победы над нацизмом. Она короткая и простая.



Мы говорим: Никогда снова

Они говорят: Можем повторить.



Мне моя бабушка рассказывала, как она со своей бабушкой, бежала от фашистов по пути в концлагерь. Её бабушка закопала её в стог сена, когда остановились, дать пленным сходить в туалет, а потом они несколько дней буквально ползли вдоль железной дороги мимо постов фашистов. Она до сих пор помнит мелодию губных гармошек, их использовали тогда фашисты, чтобы не скучать и не засыпать при патрулировании.



Сегодня, она шутит, что в стог сена уже не поместиться. Сегодня моим родственникам пришлось как и ей тогда бежать из города от потомков тех, кто "может повторить".



Есть одна мудрость победителей.



"Если ты убил дракона, сам становишься драконом" - это не обязательно, но это личный выбор победителей, подумайте...

Иван Преображенский

Было понятно, что они испоганят 9 мая окончательно. Так, чтобы любой приличный человек 10 раз подумал, как праздновать день победы над нацизмом вместе с убийцами. Интересно, украинские знамена (которые сами нарисуют) бросать к Мавзолею будут. Какой будет жЫрный символизм, Ленин, Путин о Ленине и т.д.

Новость: Кремлевские медиа сообщают, что во время генеральной репетиции парада Победы, по Красной площади в составе механизированной колонны прошел парадный расчет участников боевых действий в Украины.

Завтра все этот позор увидят. Впрочем, не страшнее, чем новость о том, что 9 мая Луганск на один день переименуют в Ворошиловград, о чем заявили коллаборанты из заявили в местной милиции.

Дмитрий Гудков

Российское государство не вспоминает. Оно угрожает. Кому и чем – мы видим теперь наглядно. Не только Украине, а и всему миру.

Нужно вспоминать? Для этого есть масса других способов. Главное - без Путина и прочих военных преступников.

Есть кладбища. Но сколько костей так и лежит без погребения.

Есть архивы. Но они засекречены.

Есть ещё живые ветераны. Но про них государство давно забыло, заменив на ряженных.

Путин уничтожил не только будущее, но и прошлое, где был замечательный народный день памяти.

Алиса Зюс

Право на 9 мая утеряно Россией безвозвратно.

Оно и к лучшему.

Зато можно обойтись без завываний про деда и победу. Можно тихо помянуть деда, без всего этого угара. Уже много лет старалась держаться в стороне от всего этого.

Как обычно, День Победы в России встречают "креативно".

Рогозин решил отметить День Победы, сменив эмблему Роскосмоса.

Иван Курилла

Вот еще один пример к наблюдению над быстро советизацией символов в ходе войны. Раз война - да еще "война с нацизмом", то и воюет Советский Союз.

Роман Попков

Роскосмос поменял свой логотип на красную пятиконечную звезду, так как прежняя символика, по словам Рогозина, "не соответствует тому духу, который должен отвечать тем вызовам, которые брошены нашей стране".

Понятно, что советизация и сталинизация России становятся повсеместными, проникают во все ткани и поры государства и общества. Когда чекизм, неосоветизм и неосталинизм становятся сутью политической системы, это и на все символы распространяется.

Но вот еще что интересно. В новом рекламном ролике Роскосмоса музыкальным фоном для всяких там "Тополей", "Ярсов" и "Сарматов" стал "марш" из американской видеоигры Red Alert. В ролике музыка дана без слов, но вообще слова у марша в американской игре есть, и они вот какие:

"Наш Советский Союз покарает // Вес мир от Европы к Неве на восток // Над Землей везде будуть петь // Столица, водка, Советский медведь наш!"

Сами найдете в сети.

Пародийное, насмешливое и даже оскорбительное для СССР американское музыкальное произведение Рогозин засунул в пропагандистский ролик российской госкорпорации, потому что ему это реально нравится. И многие другие "патриотические" блогеры на ютубе годами приклеивали этот марш с водкой и медведем к реальным парадам на Красной площади. Им всем там, этатистам-ватникам нравится именно образ СССР, который выстраивался на Западе – гротескный, со странной, эклектичной, гибридной эстетикой. Они считывают в этом образе страх Запада, но не считывают его иронию. Это вообще особенность слабого интеллекта – легко считывать страх, но не способность считать и понять иронию.

Интересно еще, что сюжет игры Red Alert начинается с полного краха Советского Союза, не выдержавшего конкуренции с Западом в гонке вооружений и оказавшегося на грани революции.

Путинская РФ в целом глубоко вторична, она воспроизводит на деле не СССР, а некий образ СССР из западной поп-культуры. Это видно во многом – от марша с водкой и медведем в Роскосмосе до ООН, где заседает представитель РФ Небензя – лающий, похожий генетическую смесь питбуля и неандертальца, и слово бы позаимствованный из американских фильмов про Холодную войну.

И это весьма плохо. Реальный СССР никогда на пошел бы "танками к Ла-Маншу" – он все же управлялся людьми хоть и странными, но понимавшими реальную расстановку сил в мире и базово понимавшими глубину своей ответственности. Но гротескный СССР из кино и видеоигр вполне может пойти условно "танками на Ла-Манш". Управляющие Россией идиоты строят именно гротескный СССР, так что они могут попробовать многое.

Но куда Рогозину до Путина. Тот решил 8 мая поздравить с Днём Победы украинцев.

Екатерина Барабаш

Это какой-то цинизм уровня Дьявол - поздравлять людей в промежутке между ракетами и бомбами, которые шлешь на них.

Алекс Авни

А давайте больше не употреблять по отношении к России всякие там фразы типа "верх цинизма", "пробили дно" и подобные. Потому что нет пределов. Порой кажется вот он, предел - ан нет - снова ошибся. Так что просто рассказываем.

Вот Путин, Владимир Владимирович, сегодня поздравил народ Украины с Днем Победы. Нет, серьезно - никаких шуток.

В частности сказал: "Необходимо сохранять и передавать потомкам правду о событиях военных лет, общие духовные ценности и традиции братской дружбы".

Общие духовные ценности к счастью с ним и его паствой народ Украины не имеет. А уж дружба братская настолько сильна, что прямо уду. Шили бы в объятиях братьев.

Видимо во имя такой братской любви и начал он новую войну.

Анатолий Несмиян

Поздравление Путиным народа Украины с днем победы, причем не 9, а именно 8 мая, по факту уже является вторичным — по сути, Путин поздравил Украину с европейской датой, а не традиционной советской и российской. Содержательную часть я опущу, так как здесь вообще сложно что-то комментировать: человек, который сделал все возможное для того, чтобы ненависть между Россией и Украиной стала базовой основой существования двух наших стран, скорее всего, даже не поймет, насколько нелепы выглядят сейчас апелляции к прошлым событиям.

Завтра у Путина очередное испытание — заявить в который раз о приватизированной неизвестно по какому праву Победе его режимом, который уничтожил всё, что было ею завоевано. При этом сделать это заявление так, чтобы по возможности вообще не упоминать о существовании той страны, которая и победила нацизм. Сложность, понятно, и в том, что фашизм, который был побежден тогда, он же и возродил на территории страны, которая его тогда победила.

Но он справится. Не в первый раз, закрыв фанерой главную трибуну страны, с которой настоящие победители принимали парад Победы, этот человек будет изображать из себя наследника. Вот только чьего и чего?

Авторы российской наглядной пропаганды к Дню победы, в прежние годы помещавшие на плакаты о победах советской армии иностранную военную технику, теперь помещают на них людей, потомков которых они бомбят.

ВА

Символика цифр. Символика дат.

Всю Москву завесили плакатами "1945 - 2022". При этом отмечу, что вот на этом плакате лицо советского лётчика - это фотопортрет легендарного украинского (советского) воздушного аса - Героя СССР Петра Петровича Дзюбы.

Пётр Петрович родился в селе Константиновка Донецкой области Село разбомблено в 2022. Умер же легендарный лётчик в Харькове уже в середине 60х и похоронен на Кладбище N10. Это в районе "Новая Бавария", что подвергся удару в марте 2022. Кладбище тоже пострадало.

Так может в этом и есть символика цифр? Некий символ этих дат?

По мнению некоторых блогеров нынешняя война — прямое следствие путинского культа Победы.

Андрей Десницкий

Ветераны говорили: это не должно повториться.

Мародёры перепели: можем повторить.

Но не смогли.

Юлия Ауг

Я не смогу точно отследить, когда именно "Никогда больше" сменилось на позорное "Можем повторить" с похабными картинками, но сделано это было принципиально, пропагандистски цинично, именно так работают Окна Овертона, в сознании людей открыли тогда окно возможной войны, которую можно позволить себе начать.

(видео с батутами — 2019 года)

Илья Жегулев

Сильные, истинные чувства людей - ненависть к войне и гордость за то, что совершено на войне, — ныне часто эксплуатируются официальной пропаган­дой - просто потому, что больше нечего эксплуатиро­вать. Повторяю, тут много настоящего - и в искусстве, и просто в человеческих судьбах, воспоминаниях, глу­боко волнующих нас, тех, кому сейчас 60 или около то­го. Но есть и манипуляция, культ Великой Отечествен­ной войны на службе политических целей сегодняшнего дня, и это - отвратительно и опасно.

Сергей Шелин

Ясно видел, что это по форме превращается в экзальтированное изображение языческих ритуалов, а по сути в утомительный для участников карнавал. Но о том, что карнавал перейдет в резню, не догадывался. Ошибочно считал его несерьезным, не задевающим глубин.

Другие напоминают, что этот культ начался задолго до Путина.

(фотография старая)

Павел Лобков

"Просыпаемся мы, и грохочет над полночью..."

"Поила меня берёзовым соком, берёзовым соком..."

"Бьётся в тесной печурке..."

Все эти песни для меня, лет 10-ти, эти чернобелые фильмы о непонятном, о чем деды не говорили вообще, типа вырастешь-поймёшь - какая-то тёмная тайна, недоговоренности..я до сих пор не знаю, и мама не знает, родилась ли она в Шемонаихе Восточно-Казахстанской области в лагере или эвакуации? Никакой нормальный ветеран году в 1975 про войну не рассказывал. Вырастешь-поймешь. Ну поняли раньше. От Быкова, Васильева и Бондарева, потом уже от Гроссмана и Некрасова. А тогда была Шульман.

Детский стоматолог Раиса Шульман говорила, и видимо это так и было заведено, что детям новокаин не показан. Поэтому она сверлила зубы наживо, если глубоко, закладывала в канал мышьяк.

Когда я начинал стонать, а как назло, молочные зубы не хотели выпадать, и Раиса Исааковна брала кусачки, похожие на попугая, она приговаривала. " Про Штирлица смотрел? Ну или " Подвиг разведчика"? Вот представь, тебя пытают"- говорила Шульман, " и ты военную тайну выдашь? Ты пионер или нет?"

Вот этот культ мучений, терпения, физической боли, непонятных мрачных ритуалов, советского стоицизма, показного бессребренничества ( при том, что в богатых домах в Разливе был или опель-капитан или даже мерседес), гортензии в горшке на пискаревке, молчания бабушек, первых хохлаток в петергофе, Катюша, у которой груши, а в магазине шаром покати, невозможности пописать, когда очень хочется, на невском пятачке.

Не хочу я пробежаться по росе.

Аркадий Дубнов

Ко Дню Победы с пластиковой бабушкой

Прошлой ночью российской ракетой разрушен дом-музей украинского философа и поэта 18 века Григория Сковороды в селе Сковородиновка на Харьковщине.

Википедия его называет первым самобытным философом Российской империи, в декабре этого года Украина готовилась отмечать 300-летие Сковороды, о его значимости для украинской культуры говорит размещённый портрет философа на 500-гривенной денежной купюре.

Надо ли говорить, что случившееся - ещё один символ того кошмара, что принесла Украине российская военная спецоперация, уже третий месяц терзающая огромную европейскую страну. Того ужаса, в который были ввергнуты украинцы по приказу российского президента, им же названного недавно "трагедией - без всякого сомнения", но продолжающего оправдываться тем, что "у нас не оставалось другого выхода".

"Демилитаризация»" и "денацификация" Украины, объявленные первоначально целями операции, уже давно утратили свой пропагандистский эффект. Пошлость бесконечного употребления этих слов государственными спикерами и "говорящими головами" на ТВ превратили их в бессмысленную жвачку.

Убедить российское население, что сопротивление российским военным, которые третий месяц "по плану", но безуспешно пытаются взять под свой контроль территории Донецкой и Луганской областей, в границах которых российские власти признали ДНР и ЛНР, оказывают не украинские вооруженные силы, а исключительно "националисты", "боевики", "радикалы", "нацисты", "иностранные наемники" - не получается.

Люди в России не дурнее паровоза и знают, почему в ВОВ фашистам не удалось победить СССР, - потому что советский народ и его армия воевали против тех, кто вторгся в их страну без приглашения и хотел навязать ему свои ценности и порядки.

Чем же дурнее украинцы?

Вот почему советскому народу тогда, а украинскому народу сейчас помогает тот же Запад. Впрочем, не только поэтому…

[...]

Накануне Дня Победы, для меня, сына ополченца, в 39 лет призванного на фронт в октябре 1941-го и вернувшегося домой по контузии в 1944-м, праздника святого и в таком роде единственного, я с ужасом ожидаю нового потока исторической фальши и государственного вранья, признаки которого мы уже наблюдали в последние недели от носителей отечественного победоносия, которые несут "лавровскую" по стилю околесицу про то, что "против нас во время ВОВ воевал весь остальной мир".

Этот блеф похож по своему характеру на пластиковый памятник "бабушке Ане" с красным флагом в Мариуполе, вышедшей встречать "освободителей".

В действительности все было не так, как на самом деле. И дешевый пластик цена этому нарративу, в котором - и мы уже видим это, - уравняют этих "освободителей" с победителями настоящего фашизма.

А США на 9 мая приготовили для Украины подарок.

Леонид Невзлин

Путин на 9 мая получит ленд-лиз для Украины

Сегодня весь свободный мир празднует победу над фашистской Германией. Путина на этом празднике нет и быть не может. Завтра он получит отдельный подарок на свой отдельный праздник, где в параде будут участвовать убийцы украинских детей.

9 мая президент США Байден подпишет "Закон о ленд-лизе для защиты демократии в Украине", сенат одобрил его еще месяц назад. Это второй случай за 80 лет – предыдущий помог победить фашистскую Германию. А для Гитлера такой закон был равносилен вступлению США в войну, даже без официального объявления.

Во время Второй мировой войны помощь по ленд-лизу предоставлялась странам, воевавшим против нацистской Германии. Сегодня это мера направлена против страны, лгущей про денацификацию ради вторжения в соседнюю страну и аннексии ее территорий.

Сейчас многие вопрошают, как это безумие могло случиться, в чем его корни? Возможно, и в том моменте, когда путинский режим стал присваивать победу над Гитлером, вычеркивая из нее союзников по антигитлеровской коалиции. В частности, в демонстрируемом неоднократно презрительном отношение к ленд-лизу: мол, что там это были за поставки.

Только вот 80 лет назад те, кто действительно сражался, так не думали. Американские самолеты и грузовики тогда пришлись очень кстати. Гитлера победили и наступил мир, и кто бы тогда мог подумать, что это слово станет запретным на территории одной из стран-победительниц.

Ленд-лиз – не просто военная техника и снаряжение, продовольствие и медикаменты. Это символ борьбы против агрессии. Это символ движения к миру, сквозь слезы, пот и кровь. И это знак будущей победы.

АА

Мир и люди всего мира, наломав дров и профукав момент, победили фашизм и психованного фюрера тогда, победят/победим и сейчас!

Но какой ценой…

Украинский журналист Сергей Бережной

Сегодня, вообще-то, не день победы над нацизмом. День победы над нацизмом ВСУ объявят позднее. Сейчас они немного заняты. Удачи им.

Владислав Иноземцев

Сегодня 8 мая, отмечаемый в Европе день окончания Второй мировой войны. Мне кажется, что один из важнейших опытов, вынесенных из неё - умение каяться за преступления собственных прежних властей, к которым ты не имеешь никакого отношения. Думаю, именно это должно будет стать занятием многих российских правителей после Путина на десятилетия вперёд...