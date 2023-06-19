"Нас держат за идиотов". Блогеры о последних путинских откровениях

16 июня Владимир Путин выступил на заседании Петербургского экономического форума. Речь традиционно содержала множество незаметных невооружённым глазом наблюдений о процветании России.

Андрей Нечаев

Послушал выступление Путина на ПМЭФ – об экономическом росте, низкой инфляции и безработице, резком сокращении числа бедных, успехах в цифровизации и других инновациях, высокой защищенности собственности и благоприятном инвестиционном климате в целом, миролюбивой внешней политикой – и мне очень захотелось жить в такой стране, о которой рассказал Владимир Владимирович.

Роман Безвенко

А ведь президент Путин действительно в публичном выступлении использовал выражение «хрен им». Потом добавил «как говорят у нас в народе».

То, что президент Путин использует просторечные и сниженные выражения, давно не новость.

Мне как-то попадался анализ аналогичных приемов публичных выступлений, вывод которого такой: к ним прибегают чаще всего политики-популисты в электоральных автократиях.

Причем это довольно незамысловатый прием, его смысл в том, чтобы показать избирателям, что я - из вас, я - такой ж как вы, я - простой человек из народа. В общем, риторический прием на простачка. И я не думаю, что он будет работать так же как раньше.

Дмитрий Чернышев

Путин и раньше умом не блистал, но сегодняшнее его выступление — это какой-то концентрат глупости. Несколько цитат (в скобках мои комментарии):

Безработица — 3,3%, такой низкой она не ⁠была никогда в нашей истории (уровень безработицы бункерный подает, как свое достижение — больше миллиона человек уехало, сотни тысяч забрали на фронт)

Мы постепенно слезаем с нефтегазовой иглы (потерять почти полностью нефтяной, газовый и угольный рынок Европы и назвать это своим достижением)

В ближайшие пять лет Россия существенно обновит торговый флот (угу, через пять лет. К 2020 году россияне будут в среднем получать 2700 долларов в месяц, иметь не менее 100 квадратных метров на семью из трех человек, а средний класс будет составлять более половины населения).

Внутренний туристический поток вырос в 2022 году на 16,7% (у нищего населения нет денег на поездки, у силовиков отобраны паспорта, во многие страны российских туристов не пускают, в Крыму почему-то совсем пусто)

Бизнесу надо вкладывать деньги в России: тут выше надежность (ой, дурак, ой, дурак)

Мы уничтожили под Киевом пять комплексов Patriot. Что нам стоит уничтожить любое здание в центре Киева? Нет таких ограничений. Мы не делаем это по ряду соображений (без комментариев, один вопрос — а почему только пять, а не сто пять?)

p.s.

Все эти "успехи" — радость безногого, что теперь он сэкономит на ботинках. Вы сами можете выступать с такими оптимистичными новостями:

В России резко сократилось количество заключенных (их всех перебили на фронте).

Увеличились продажи российских автомобилей Лада белого цвета. Спрос на мужчин вырос. Похоронный бизнес процветает. Производство венков увеличилось на 650%. Количество доносов увеличилось в 12 раз. Меньше стало пробок на дорогах. Внимание всего мира приковано к России. Все забыли про коронавирус. Чубайс уехал из страны и пр.

Николай Травкин

На каждого не угодишь. А я с удовольствием послушал вчера выступление Владимира Владимировича на ПМЭФ. От телевизора оторваться не мог. Обломилось супостатам экономику нашу подорвать. Уж они и так, и этак… а мы крепчаем, и крепчаем! На колени изверги хотели нас поставить… "Хрен им!", — прямо так и сказал.

В общем, проняло меня до глубины. Давно такого прилива патриотизма в голову не было. Ближе к вечеру, хотя и продолжал находиться под впечатлением, но немного отпустило, очухался и мысль мелькнула, что такую гордость я когда то уже испытывал. Напряг остатки памяти и вспомнил — было это 42 с небольшим года назад. Сидел я в Кремлёвском дворце и слушал отчётный доклад Леонида Ильича Брежнева 26 съезду КПСС.

Тоже империалисты со всех сторон давили, а мы из пятилетки в пятилетку продолжали увеличивать показатели. Кое какие вопросы в экономике ещё оставались нерешёнными, но в общем на жизнь грех было жаловаться. Особенно по сравнению с положением трудящихся в мире наживы и капитала, А уж какие перспективы открывались вплоть до 1990 года — дух захватывало…

Однако, не дооценила тогда партия степени изощрённости угроз от внешних врагов. Во-первых, втянули они нас в гонку вооружений. А главное, руководство то у нас к тому времени было уже старенькое, сплошь за семьдесят. И как Леонид Ильич скоропостижно после продолжительного недомогания покинул нас, то падёжь в верхах власти и пошёл. Ну, англичане с ГосДепом и воспользовались, подсунули нам этого, с пятном на лбу.

Нынче, конечно, специальные органы такого не допустят. Нынче, чуть под подозрение попал и, будьте любезны, звание иноагента и под особый контроль… Хотя, все под Богом ходят, нынешнее политбюро, на кого ни глянь, в большинстве тоже за семьдесят.

Леонид Гозман

Все смеются над выступлением Путина на превратившемся в фарс Экономическом форуме. А там, кроме крайне смешных моментов, типа уничтожения пяти систем Patriot из двух имеющихся, много было серьезного.

Во-первых, Путин вернулся к изначальной риторике – денацификация в качестве цели - то есть, к идее уничтожения современного украинского государства. Он говорил так, как будто не было этих пятнадцати месяцев провалов, поражений и преступлений России. Он не в курсе? Ни о планируемых сроках окончания войны, ни о картине послевоенного мира, как он ее видит, он опять не сказал ни слова.

Во-вторых, он, похоже, потерял чувство времени. В качестве обоснования действий России в Украине он приводил примеры преступлений, которые совершали (или не совершали) некоторые украинцы в период Второй мировой войны. Ему никто не рассказал, что это было восемьдесят лет назад, лет за сорок до рождения президента Зеленского? По этой логике легко обосновать необходимость уничтожения России - теми страшными преступлениями, которые творили большевики, а особенно, ЧК-НКВД-КГБ, портрет основателя которых висит в кабинетах многих людей из команды Путина.

Личная неадекватность, которую от выступления к выступлению демонстрирует Путин, органично сочетается и с неадекватностью действий, которые, может быть, совершаются и без его прямого приказа. Например, ВС России умудрились обстрелять Киев в момент нахождения там африканской миссии во главе с президентом ЮАР. Африканские лидеры вынуждены были пережидать налет в бомбоубежище. Миссия, очевидно, пророссийская – в ее предложениях ни слова не говорится ни о выводе российских войск, ни о международно-признанных границах. Зачем же было демонстрировать им собственную злобу и жестокость, зачем было ставить под угрозу их жизни и пугать их? Впрочем, эта птица-тройка давно уже не дает никакого ответа.

Ну, а подъем флагов Российской Империи, СССР и РФ, призванный по замыслу организаторов демонстрировать историческую преемственность сегодняшнего государства с его предшественниками, говорит, скорее, о судорожных попытках «легитимации временем», вызванных пониманием того, что никакой легитимности у этого режима, на самом деле, не осталось.

Владимир Пастухов

Общее впечатление от состоявшихся на неделе нескольких явлений Путина народу.

Сталин был жалким подражанием Ивану Грозному. Путин является жалким подражанием Сталину. Что-то у них с историческим ксероксом случилось - каждая следующая копия оказывается более мутной, чем предыдущая. Боюсь даже подумать, какого качества будет в прекрасной России будущего распечатка копии Путина. Понятно, почему они хотят, чтобы он жил вечно: верят в себя.

Но наибольший отклик вызвали слова Путина о том, что его многочисленные друзья-евреи с детства (по интонации президента было не совсем понятно, являются ли они с детства его друзьями или с детства евреями) называют Зеленского "позором еврейского народа".

Евреи, которые не дружат с Владимиром Путиным, и не только они, с таким определением не согласились.

Одним из первых на новость откликнулся бывший советский диссидент, потом влиятельный израильский политик, а ныне президент Института по изучению глобального антисемитизма Натан Щаранский. Ради этого он даже написал пост по-русски, чего обычно не делает.

Украинцы могут гордиться своим выбором еврея президента, который сплачивает и объединяет Украинский народ в тяжелой борьбе против варварской агрессии.

А мы, евреи, можем гордиться, что представитель нашего народа играет такую уникальную историческую роль в мобилизации не только Украинского народа, но и всего Свободного мира на защиту нашего общего будущего.

Екатерина Барабаш

У меня есть друзья-русские - так вот они говорят, что Путин - позор русского народа. У меня есть друзья-евреи - они тоже говорят, что Путин - позор русского народа. У меня есть друзья-французы - и они говорят, что Путин - позор русского народа. У меня есть друзья-коты - они не разбираются в национальностях, поэтому просто говорят, что Путин - позор.

А про Зеленского - нет, про Зеленского они ничего такого не говорят.

Михаил Шевелёв

Среди моих друзей тоже много евреев. Но я, во-первых, не ропщу, переношу стоически. Во-вторых, не всю херню повторяю публично, которую они несут. Они, кстати, ко мне относятся с таким же благородством.

Иван Яковина

Режимы вроде российского на каком-то этапе неизбежно уходят в антисемитизм. Путинская фраза «у меня много друзей-евреев, но…» — это прямо явка с повинной.

Сейчас еврейство Зеленского буквально на глазах становится больной темой для Кремля, не дает ему покоя.

Марат Гельман

Какой - никакой , но я тоже немного еврей и вот этой частью своей идентификации я горжусь что Зеленский - еврей. Особенно ценно что Он не планировал стать героем, строил иную линию жизни, но в критический момент стал им.

Ps что касается путинских друзей-евреев, мы их знаем. Их ждёт проект Alex Melamid «другие евреи». Для тех кто понимает.

Про проект "другие евреи" написал Дмитрий Чернышев

Кстати, про "позор еврейского народа". На форуме свободной культуры СловоНово была выставка Меламида "Десять плохих евреев" — с портретами Кагановича, Ягоды, Френкеля, Землячки и пр.

Это ответ Уорхолу с его выставкой "Десять знаменитых евреев ХХ века" — Эйнштейн, Кафка, Фрейд, Гершвин и пр.

Нужно ли добавлять, что Путин — позор русского народа, позор Петербурга и гордость ФСБ?

Слова Путина о Зеленском в очередной раз заставили блогеров обратить внимание на самого Путина.

Алексей Арестович

Путин заявил, что его «…еврейские друзья», считают Зеленского «…позором еврейского народа».



А мои еврейские друзья говорят, что Путин - долбо@б, каких свет не видывал.)



М&*#ка жизнь ничему не учит и он решил добавить к списку своих преступлений еще и антисемитские выходки.



Перед этим был Лавров, который в начале года мало того, что сравнил Зеленского с Гитлером, и заявил, что у Гитлера была "еврейская кровь", и обвинил самих евреев в антисемитизме.



После того, Лавров сравнил действия Соединенных Штатов Америки и стран Евросоюза с действиями Гитлера, а россиян - с евреями.



Европейский еврейский конгресс назвал его сравнение позорным и призвал принести извинения за это искажение.



Что же касается нашего Президента - то его оценивают, как фигуру историческую, истинное значение которой истории еще предстоит установить.



Ниче, жизнь придурков не учит, научит смерть.



И останутся они в памяти вечным позором не только русского народа, но и всего человечества.

Альфред Кох

Это Путин, а не Зеленский сделал врагами русских и украинцев. И это страшное преступление, за которое Путин должен ответить. Это Путин позор русского народа. Этот выродок сделал Россию изгоем и пугалом. Он привратил россиян в синоним зверинной жестокости и бессмысленного вандализма. Это он отнял будущее у нескольких поколений россиян. Это он отправил в могилы сотни тысяч молодых российских мужчин.



А Зеленский - это гордость не только еврейского народа, но и всего человечества. Как Альберт Эйнштейн или Барух Спиноза. И если правда, что евреи избранный народ, то это избранничество заключается не только в том, чтобы удачно торговать акциями на Уолл-Стрите, но и в том, чтобы вести человечество по пути прогресса и свободы.



И то, что Зеленский взвалил на свои плечи всю тяжесть борьбы с самой страшной и опасной тиранией на планете, в этом я вижу в том числе и его понимание своего еврейства. Уж коль ты избран народом как украинец и Б-гом как еврей, то ты должен достойно нести груз этого двойного избранничества. И он его несет. Что бы не болтал Путин своим поганым языком.

Сергей Аусландер

В последнее время Путин лажает каждый раз, когда открывает рот. Раньше из него такого количества глупостей не вылезало. По поводу последних сентенций можно заметить, что:



1. Фраза «у меня есть друг-еврей (друзья-евреи)» – всегда классический признак антисемита. Иногда латентного, иногда явного. Всегда и везде.



2. Какие «друзья» у Путина вообще есть, да еще и евреи? В ближнем круге - Ковальчуки и Ротенберги (наверное), других не вспомнил. Ни те, ни другие еврейским ценностям не только не привержены, но и не знают о них, от традиции они абсолютно далеки. Это не делает их «гоями», но лишает какого-либо права рассуждать, кто тут позор народа, а кто нет. Смешно ссылаться на таких "знатоков".



3. Главное: вопрос-то был задан (в пятисотый раз) об антисемитизме: как же можно о нем говорить в Украине, если там президент-еврей? Дорогой вседержитель, ты не понял - для ответа неважно, хороший Зеленский еврей или плохой. Важно, что 73% избирателей проголосовало за него, проигнорировав факт национальности. Именно это – показатель отсутствия антисемитских предубеждений в большинстве народа.



Хотя конечно, антисемиты в Украине есть. Как и в России, в Великобритании, в США и в Китае – увы. Но к бойне, развязанной Путиным в Украине, это не относится никак. С антисемитизмом не борются, взрывая дамбы.



4. Вопрос был, конечно, согласован заранее. Не говоря о том, что задавался он разным людям на разных форумах тысячу раз. И даже при этом Путина не смогли подготовить к ответу, хотя бы похожему на правильный? Это показывает деградацию всех аналитических центров рядом с ним, если таковые вообще еще остались. А это показывает на уровень принятия решений по стране, в целом: уровень плинтуса, от которого бессмысленно ждать дельного чего-то.



ИТОГ: Путину свербит, конечно, что евреи не поддержали его в «борьбе с нацизмом» – ни евреи Запада, ни евреи Израиля, ни евреи Украины, ни даже евреи России (пара-тройка прикормленных интересантов в пейсах не в счет). Вот и приходится кривляться на камеру. Но получается от высказывания к высказыванию все хуже, глупее и… страшнее. Потому что если до диктатора дойдет, что евреи ненавидят его не меньше всех прочих даже в его собственной стране – он может обидеться и спустить на них собак, которые давно ждут команды.



На самом деле, это Путин – позор русского народа: ни один инородец не принес столько горя своим соотечественникам, сколько он.



Но "друзья" ему об этом не скажут.

Анатолий Несмиян

Вчерашнее заявление Путина про то, что какие-то его еврейские друзья сообщили ему, что Зеленский - позор еврейского народа - скорее всего, было выдумано буквально на ходу. Так и вижу еврейских ходоков, отсидевших две недели карантина, чтобы пожаловаться в мегафон другу всех евреев, сидящему на другом конце 15-метрового стола, что Зеленский гад.



Понятно, что никаких ходоков не было, и всё это лишь заход на глубинную аудиторию и на пещерный бытовой антисемитизм. Всё, как обычно, очень примитивно, хотя, конечно, такое работает - евреи тут же возбудились и начали доказывать, что это неправда. Хотя умные евреи просто бы проигнорировали - ну мало ли, что там несет не совсем здоровый человек. Но расчет-то был не на умных.



Смысл этого лишь в одном - создать пространство пусть и мелкого, но скандала. Конфликта на пустом месте, обсуждения несуществующей проблемы: Зеленский позор еврейского народа или нет. И этим скандальчиком закрыть более животрепещущий вопрос о весьма безрадостных перспективах настоящего конфликта, не выдуманного.



Стоит отметить, что число неумных евреев оказалось немалым - они тут же откликнулись и начали играть по предложенным Путиным правилам, что, собственно, и было его целью.

По поводу перспектив настоящего конфликта Путина на прошлой неделе тоже высказался. На встрече с военкорами он внезапно для всех заявил о достигнутой демилитаризации Украины. Для тех, до кого эти слова не дошли, их через несколько дней повторил Дмитрий Песков.

Дмитрий Колезев

За неделю Путин дважды высказался на тему «демилитаризации» Украины, дав понять, что считает этот процесс успешным. Сначала на встрече с «военкорами» («Демилитаризация. Мы постепенно, методично этим занимаемся. На чём воюет ВСУ? Что они, Leopard производят, что ли, или Bradley, или даже не поступившие им пока на вооружение F-16? Ни шиша они не производят. ОПК скоро вообще перестанет существовать украинский»), потом на ПМЭФ («Что касается демилитаризации… Ведь, смотрите, скоро Украина перестанет вообще использовать свою собственную технику, ничего не остаётся. Всё, на чём они воюют, и всё, что используют, это всё извне привносят, но так долго не навоюешь»).



Но все так привыкли к путинской лжи и манипуляциям, что уже не особо обратили внимание. Так что Пескову пришлось еще раз подчеркнуть путинские слова в интервью RT: «Украина была сильно милитаризована на момент начала СВО. И, как вчера сказал Путин, одной из задач была „демилитаризация“ Украины. Фактически эта задача во многом выполнена».



Второй задачей, как мы помним, была денацификация, и на той же встрече с военкорами Путин дал понять, что его бы устроило, если бы Украина приняла какой-то закон, запрещающий глорификацию коллаборационистов: «Когда шёл переговорный процесс, в том числе в Стамбуле, мы постоянно ставили этот вопрос. А нам задавали встречный: «А у нас нет ничего неонацистского, чего вы от нас хотите?» Ну хотя бы, чтобы в законе ввели соответствующие ограничения. В целом, кстати говоря, об этом тоже договорились в ходе того раунда переговоров».



Пока нет особых признаков, что Путин собирается заканчивать войну. Но теоретически он создает себе возможность сказать, что две цели СВО выполнены (особенно если украинские власти примут хотя бы символическое нормативное ограничение). Правда, третьей целью была заявлена «защита людей Донбасса», и как может быть «выполнена» с точки зрения Кремля эта задача, пока не ясно. С точки зрения здравого смысла лучшей защитой людей в Донбассе будет убраться оттуда куда подальше. О том, что Россия своей «защитой» превратила Донбасс в ад, говорят даже сторонники Стрелкова: на неделе вышел фильм об этом блогера-«патриота» Максима Калашникова.

Аббас Галлямов

Если так и дальше пойдёт, то они начнут гордиться количеством убитых со своей стороны. Ведь каждый погибший в ходе СВО унёс с собой в землю кусок американского металла - пулю, осколок ракеты, а если повезет, то сразу несколько.

Тоже демилитаризация, некоторым образом.

Александр Плющев

Ага, значит, цель была - модернизировать армию Украины. Так договорится, что российская армия помогала Украине в демонтаже старой, неэффективной, советской промышленности и инфраструктуры.

Иван Преображенский

Если верить кремлебреду Путина/Пескова, то получается, что пик демилитаризации Украины наступит в тот день, когда немецкий концерн Рейнметалл построит на территории Украины завод по производству танков Леопард. Хотя, возможно, Кремль также хотел бы, чтобы на территории Украины также начали собирать американские истребители.

Анатолий Несмиян

Акробатический этюд в исполнении Пескова. Мы обещали демилитаризовать Украину - мы выполнили. У нее не осталось своего вооружения. А что ей поставляет Запад - про то 24 февраля 2022 года разговора не было.



У соседа была старая берданка, теперь у него новенький пулемет. Но мы будем считать, что разоружение прошло успешно.



Любопытно, на каких идиотов это рассчитано?

Откровения об удачной демобилизации шокировали даже Z-патриотов.

Игнат Кромский (ТопаZ)

Я может чего не понимаю, но разве задача по демилитаризации выполнена, когда украина стала использовать современное Западное вооружение, вместо устаревшего советского? Или «демилитаризация» — это план по бесплатному перевооружению братской украины по НАТОвскому стандарту, чтобы она могла достойно выстоять в грядущей войне против инопришельцев, о которой мы пока не знаем?

Владимир Грубник

Если дипломату язык дан, чтобы скрывать свои мысли, то Пескову (https://t.me/navideovidno/62756) он дан, чтобы увеличивать энтропию и приближать тепловую смерть Вселенной.



Нейросеть по генерации мемов.



"Демилитаризация Украины почти выполнена, потому что

всё меньше и меньше Украина своего оружия использует, и всё больше и больше она использует системы вооружений, которые ей поставляют страны Запада» - иначе чем мемом не назовешь.



Каждый выпущенный HIMARS - ведет к демилитаризации Украины. )

Майкл Наки

Заявление Дмитрия Пескова о том, что демилитаризация – это когда вместо старого советского оружия получаешь современное западное – повергло в шок вообще всех. Сторонников режима, противников режима, абсолютно каждого человека. Но, конечно, если бы речь была только об очередном нелепом высказывании Пескова, я бы этот пост не писал.



Риторика официальных властей всё больше напоминает “прогрев”, как у какой-нибудь Блиновской. То Симоньян выйдет и назовет “записанные в российскую конституцию территории” спорными. То Песков, повторяя за Путиным, расскажет про то, что цель демилитаризации выполнена. То сам российский диктатор страстно рассказывает делегации африканских стран, как он хочет какого-нибудь мира.



Тут у людей может возникнуть закономерный вопрос. А вообще как возможно, что именно сейчас, когда российские войска более-менее стали похожи на армию, Путин захотел всё стопануть? Дело в том, что даже если украинское контрнаступление не добьется своих целей (о чем говорить пока рано), российское положение от этого сильно не улучшится. Я напомню, что зимой было наступление войск РФ. Не помните? Еще бы. Ведь эффект был не нулевой, он был отрицательный. Поэтому истончающийся ресурс российской экономики и активизация ВПК Запада, которая приведет к более стабильным и комплексным поставкам вооружений Украине, маячит перед лицом Путина. Заморозка конфликта с последующей перестройкой армии и новыми попытками захвата Украины – это его мечта прямо сейчас.



Только вот провоенная публика, которую накачивали полтора года ненавистью и милитаризмом – не очень благостно принимает такие сигналы. Они готовятся к очередному “договорняку”, что является их главным кошмаром. А риторика властей дает им всё больше поводов для беспокойства.

Сергей Медведев

Не удивлюсь, если, когда все это кончится, русские патриоты найдут у Путина еврейские корни. И в русской картине мира все встанет на свои места.