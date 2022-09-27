"Нас нужно лечить". Соцсети о стрельбе в военкомате и ижевской школе

В Усть-Илимске Иркутской области ранили местного военкома. Многие отмечают, что это произошло уже в первые дни "частичной мобилизации".

Виталий Аверин:

Осознавая обстоятельства случившегося инцидента, невольно испытываешь эмпатию к 25-летнему парню Руслану Зинину, стрелявшему из обреза в военкома из Усть-Илимска. Пишут, что перед выстрелом Руслан сказал: «никто не будет воевать». Также сообщают, что он пошел на этот поступок из отчаяния после того, как его другу вручили повестку в военкомат.

Лично мне иркутский Усть-Илимск раньше запомнился иной, в смысле мирной, формой протеста. В марте 2019 г. там состоялись досрочные выборы мэра, на которых победу одержала домохозяйка Анна Щёкина с результатом в 43,85% голосов. Её основным соперником оказался единоросс Сергей Зацепин, глава городской думы, получивший 37,34%.

Александр Кынев:

То, что в Усть-Илимске Иркутской области мобилизуемый 1998 гр ранил военкома, не удивлен.

Ни тем что в Иркутской области, ни тем, что военкома.

Люди в Сибири привыкли ощущать себя свободными, дальше самой Сибири не пошлют. Никакого уважения в глазах граждан государство, ставшее применять нелегитимное в глазах общества насилие, не имеет.

Я об этом писал много раз - власть перепутала конформизм, когда граждане просто терпят и не хотят с ним связываться, живя своей параллельной жизнью (мы не мешаем вам, вы не мешаете нам) , с искренней поддержкой.

Никто нашу власть своей родной не считает, её просто терпят, также как погоду. Начав вмешиваться в частную жизнь простых людей этот негласный пакт взаимного невмешательства был разорван. Если начать лезть к людям с насилием, неизбежно будет возникать сопротивление.

Дмитрий Колезев:

Протест в России перестает быть мирным: жгут военкоматы, дерутся с полицией, стреляют в военкомов. Власть сама сделала все для того, чтобы у людей не оставалось иного выбора, кроме как прибегать к насилию — им перекрыли абсолютно все способы выражения протеста. Радикализм будет нарастать, ситуация становится все более угрожающей для системы.

Эльмир Валеев:

Фактически власти, резко ужесточив наказания за уклонение от воинской службы и "мобилизации", и запугивая призывников сроком в 10 лет, нарушили юридический баланс диспозиции-санкции. Когда наказание за правонарушение становится слишком суровым, исчезает причина, по которой потенциальному нарушителю этого закона есть смысл избегать других преступлений.

Вот в этом случае - Зимин ещё не получил повестку, но понимал, что получит. В этом случае ему грозила либо отправка на фронт, либо 10 лет. Он "вышел из плоскости", совершив то, что совершил. Теперь отправка на фронт ему точно не грозит. Да, убийство в таких обстоятельствах - это до 20 лет, и учитывая ситуацию, есть реальные шансы получить максимум. Но фактически маловероятно, что он отсидит весь срок. Путин кончится раньше, а в глазах новой власти его поступок будет выглядеть иначе. Убийство, конечно, останется убийством, но обстоятельства из отягчающих превратятся в смягчающие - ведь глава комиссии выполнял преступные приказы и фактически толкал призывников на преступления.

Антон Орехъ:

Я принципиальный противник насилия. Злорадства по поводу случившегося в Усть-Илимске у меня нет никакого. Но это повод задуматься - власти, в том числе. То, что творится вокруг мобилизации, происходит, ещё раз подчеркну, в тот момент, когда ни один мобилизованный даже не доехал до линии фронта.

Павел Иванкин:

На мой взгляд это только начало, стрелять и [бить] военкомов будут чаще, особенно после первой волны мобилизации, назовем ее условно "патриотической".

Дмитрий Гудков:



Облавы в городах. Огромная волна эмиграции. В недалеком будущем – гробы-гробы-гробы. Все это строится не только на злой воле сумасшедшего Путина, но и на будничной работе вот таких скромных винтиков из разных усть-илимсков.

Они просто выполняют приказы. А то, что приказы преступные, это им думать не приказывали.

Очень сочувствую тем, кому сейчас ломают жизнь. Кто застрял в пробке на Верхнем Ларсе, кого схватили во время облавы. И общество, запертое в новом ГУЛАГе , будет вынуждено рано или поздно переходить к радикальным методам. То, о чем идиотов наверху предупреждали.

В тот же день стрельба в ижевской школе унесла 15 жизней, 11 погибших - дети.

Анастасия Запевалова:

Что-то вообще было сделано за несколько лет ежегодных нападений на школы с точки зрения улучшения их безопасности? По моим наблюдениям, там так и сидят пенсионеры с кроссвордами. Все силы видимо брошены на защиту от страшной западной пропаганды и погоню за активистами на митингах.

Сергей Асланян:

Впереди новые запреты для легальных владельцев оружия.

В школах по-прежнему останется возможность убивать.

Росгвардия и полиция бесполезны.

Достать нелегальное оружие легко.

Александр Гутин:

В школьном чате все срочно собирают деньги на входные карточки в школу. Именно сегодня. Именно после того, что случилось в Ижевске.

Замечательная иллюстрация к поговорке про мужика, который крестишься после того, как грянул гром.

Что мешало сделать это раньше? Ведь терминал для карточек давно установлен, но все, как ходили без них, так и ходят.

Но давайте будем честны? Остановит ли отсутствие карточки человека с оружием?

Остановит ли человека с оружием школьный охранник? Как правило, это мужичок предпенсионного возраста, у котрого из угрожающего только надпись «Витязь» на нелепом сюртуке местного ЧОП. А то и просто бабушка, которая скорее техничка, чем охранник.

Да что, там! Даже если на охране школы будет сидеть спортивный молодой мужчина, он ничего не сможет сделать, когда на него будет смотреть дуло.

Есть тревожная кнопка. Но пока полиция приедет, человек с оружием успеет совершить трагедию. Скорость полёта пули больше, чем скорость езды полицейской машины.

Что же делать? Не знаю. Я не эксперт и не специалист. Возможно, безжалостно сажать тех, кто выдаёт справки на приобретение оружия без серьёзной проверки психики претендента. Возможно, ужесточать наказание за безответственное хранение оружия. Возможно, успиливать охрану детских учреждений. Нет ресурсов? Да ладно! На разгон демонстрантов приезжают полки росгвардейцев и ментов. Пусть послужат для чего то более полезного. Потому что речь идёт о самом важном, что у нас есть. О детях.

Это страшно, когда жизни наших детей зависят от того, насколько сильно затуманено сознание очередного взбесившегося животного с ружьем.

Алексей Копытко:

В СССР/России и других странах единичные трагедии в школах случались и до колумбайна, и после. Но с 2018 года в РФ что-то прям прорвало. В 2017 г. случилось нападение-подражание в Инватеевке (Московская область). А потом словно кто-то опробовал технологию и поставил на поток. Инциденты стали регулярными.

2018 г. – Пермь (январь), Улан-Удэ (январь), Стерлитамак (Башкортостан, апрель). В октябре случился инцидент в Керчи – исключительно как часть российской повестки и практики.

2019 г. – Вольск (Саратовская область, май), Благовещенск (Амурская область, ноябрь).

2020 г. – условная пауза.

2021 г. – Казань (май), Пермь (сентябрь), Серпухов (Московская область – взрыв в монастыре, декабрь).

В РФ эти инциденты пропаганда в один-два хода выводила на «украинских нацистов», которые либо прямо участвовали, либо вдохновляли.

Путин использовал инциденты в школах как способ для наезда на неподконтрольные РФ социальные сети с целью понудить их владельцев работать по российским правилам.

Расстрел в Ижевске, который уже разгоняется как полная калька и подражание «колумбайну», станет ещё одним примером тлетворного влияния запада. От которого нужно защититься.

Ну и не стоит удивляться, что для определённой части комментаторов "виновник" уже очевиден.

Наталия Осипова:

В Ижевске напали на школу. Убиты дети и взрослые.

И в Усть-Илимске пытались убить военкома.

Представляете, с чем мы столкнулись.

Это террор, ребята. По моему мнению, организованный и/или раскачанный теми же, кто ведет бои на Украине. И теми, кто убивает Донбасс.

Павел Данилин:

События в Усть-Илимске и Ижевске: боль и гнев. Боль от того, что враги наносят подлые удары. Гнев от того, что враги смогли залезть в головы наших сограждан и превратить их в подонков и зверей.

Андрей Медведев:

Да, Ижевск это типичная мятежвойна, по Евгению Месснеру.

Собственно, мы об этом писали давно. Украина готовится к многомерной войне. Точнее так: западные инструкторы готовили её к войне такого типа, где нет фронта и тыла. Именно это важнее всего понимать, говоря о тактике и стратегии НАТО и Украины, как политического инструмента.

Никита Изюмов:

Давайте не забывать, что мы находимся в состоянии близком к тотальной войне. Враг будет пытаться дестабилизировать внутреннюю обстановку в стране, устраивать диверсии, вести пропаганду. Ничего неожиданного в этом нет, это понятные законы войны. Стрелок в школе, стрельба в военкомате, беспорядки в Дагестане - все это прямое или косвенное следствие вражеской работы.

Аббас Галлямов:

Я думал, это шутка, но они реально делают это. Прокремлевские ТГ-каналы пишут:

«Ни чуть не сомневаюсь, что заказчик убийцы школьников, учителей и охранников в Ижевске жив, здоров и находится в Киеве».

Вот это как раз и называется пиаром на крови.

Впрочем, связь с войной действительно видят многие.

Пётр Соколов:

Новости конечно оторви и брось. Трагедия в Ижевске. Погибшие дети от рук 34 летнего стрелка. Пишут кремлёвские, что это второй Колумбайн и конечно влияние западной пропаганды. Господи! Зачем нужна западная пропаганда когда у вас ненависть и так льется из каждого утюга? Колумбайн говорите? Ваш закомплексованный карлик уже семь месяцев убивает невинных людей, расстреливает целые украинские семьи на ровном месте. Чем не Колумбайн?

Но вы называете это мудрой, международной политикой. Совести и стыда нет, поэтому так и называете.

Деткам Царствие Небесного. Всем сеющим насилие и его поддерживающим не отмыться во век. Хотя думаю вас это мало заботит. Черта давно пройдена и моральная чистоплотность не ваш конек. Конца и края не видно этой бездне в которую вы тянете страну. Бесы.

Кирилл Гончаров:

Стрельбу в военкомате в Усть-Илимске и в ижевской школе, объединяет мотивация стрелявших:

Отсутствие будущего.

Первому уже пришла повестка, второму предстоит идти после окончания школы.

Вот новый классический путь для молодежи, который, они между прочим не выбирали, он был навязан им 60-летними людьми.

А когда шансов жить нет, то выходом для некоторых является - смерть.

Татьяна Мальцевская:

Наш паровоз в овраг летит,

К чертям летит собачьим.

Его разобраны пути,

Но как-нибудь доскачем!

За сутки:

Ижевск - стрельба в школе с погибшими и ранеными;

Иркутск - стрельба в военкомате, военком готовится к переходу в "Путинский рай";

Волгоградская область - поджëг военкомата при помощи личного автомобиля (кроме этого ещë три поджëга);

Рязань - самоподжог на автовокзале с заявлением мужчины, что он не желает участвовать в войне.

И на этом фоне Песков, искренне удивляющийся "истерической реакции на мобилизацию".

Сергей Удальцов:

Надо признать, что в обстановке нарастающей тревожности, которая сейчас наблюдается в нашем обществе на фоне военной эскалации, вероятность новых случаев стрельбы в публичных местах (как сегодня в Ижевске или Усть-Илимске), к сожалению, очень высока

Леонид Швец:

Россию не на шутку колбасит, и от страха, и от неопределенности, и - ну а вдруг? - от подсознательного понимания вершимого скотства.

Михаил Пожарский:

К сегодняшнему "дню курка": напоминаю, что у меня есть большой видеоролик о причинах массшутингов. Там я, с опорой на одно американское исследование, выдвинул гипотезу, что причины массшутингов - ослабление сообществ, распад социальных связей и связанное с этим отчуждение. А что у нас происходит сейчас? Одни бегут, другие прячутся, третьи не знают, что им делать - распад социальных связей, переживание одиночества и отчуждения.

Олег Кармадонов:

На фоне мобилизации в стране происходят ужасные вещи: сущий кошмар в школе Ижевска, расстрел военкома в Усть-Илимске, бытовая ссора из-за мобилизации, приведшая к смерти ребенка в Пермском крае, расстрел охранника в Москве, расстрел приемной дочери бизнесменом там же - всё за последние несколько дней. Остается догадываться - сколько не столь драматичных происшествий остались за кадром. Связаны ли эти инциденты с рекрутированием в армию "воюющую на стороне добра" (соловьев)? На мой взгляд, какие-то связаны напрямую, какие-то опосредованно - за счет нагнетания общей истерической атмосферы в обществе, в которой психически нестабильные люди легче обычного провоцируются на дикие выходки. В этом смысле кровь этих жертв - тоже на руках мобилизаторов. Нас нужно лечить. Нас определенно нужно лечить. Это становится особенно ясно, когда встречаешь комментарии по поводу расстрела военкома. Люди злорадно потирают руки! Они сочувствуют покушавшемуся, они беспокоятся за его судьбу, за то, как к нему будут относиться правоохранители, говорят ему - "Держись!", иногда прямо называют героем. Алё! Народ! Это - покушение на убийство! Нельзя относиться к этому как к норме и тем более - поощрять. Нельзя терять способность здорового мышления. Нельзя впадать в это безумие, даже если реальность вокруг именно безумна. Нельзя терять облик человеческий.