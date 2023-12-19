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Время Свободы

"Нас с тобою обыграли". Путин опять признал, что его надули

Russia Putin
Russia Putin

Информационный дайджест "Время Свободы", 19 декабря

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Время Свободы - Темы дня 19.12.2023
by Радио Свобода

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Представители командования ВСУ заявляют о необходимости пересмотреть механизм мобилизации в украинскую армию;

Жены мобилизованных россиян предложили Путину вернуть их мужей или самому поехать на фронт;

Легион "Свобода России" взял ответственность за нападение на село в Белгородской области;

Путин зарегистрирован кандидатом в президенты как самовыдвиженец, Слуцкий выдвинут от ЛДПР;

Может ли ЕС лишить Венгрию права голоса из-за постоянных блокировок Будапештом принятия нового пакета помощи Украине;

Поток денежных переводов из России в Грузию резко упал;

Центробанк России повысил базовую процентную ставку до 16 процентов годовых;

Против писателя Бориса Акунина возбуждены дела об оправдании терроризма и "фейках" про российскую армию.

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