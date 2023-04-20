НАСА отрицает, что вспышка в небе над Киевом вызвана падением спутника

В американском Национальном управлении по аэронавтике и исследованиям космоса отрицают предположения о том, что сильное свечение, замеченное поздним вечером 19 апреля в небе над Киевом, связано с падением спутника НАСА.

Как заявил Би-би-си представитель управления по связям с общественностью Роб Маргетта, в то время, когда над Киевом наблюдалась вспышка света, спутник всё ещё находился на орбите. Никакой другой спутник НАСА, по его словам, также не входил в атмосферу Земли за последний день.

Вчера жители Киева публиковали в соцсетях видео со вспышкой света в небе. Сразу после этого включились сигналы воздушной тревоги. Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко объяснил свечение "результатом падения на Землю космического спутника НАСА".

В начале этой недели НАСА сообщило, что отслуживший свой срок спутник RHESSI, предназначенный для изучения вспышек на Солнце, войдет в земную атмосферу в среду. Он был запущен на низкую околоземную орбиту в 2002 году и выведен из эксплуатации в 2018-м.

Ранее в научном сообществе "Альфа Центавра"отмечали, что траектория падения этого спутника пролегает очень далеко от территории Украины, сообщает Би-би-си.

Утром 20 апреля в Государственном космическом агентстве Украины заявили, что накануне произошло "высокоэнергетическое акустическое событие", которое, вероятно, связано с входом космического тела в плотные слои атмосферы. Там также уточнили, что эпицентр взрыва находился в Киевской области, сообщает издание "Политика страны".