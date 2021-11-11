НАСА запустила третью пилотируемую миссию к МКС на корабле SpaceX

Американское космическое агентство запустило третью пилотируемую миссию к МКС на космическом корабле частной компании SpaceX. Вечером 10 ноября по местному времени (в 05:03 МСК), ракета-носитель "Фалькон-9" отправила в космос корабль "Крю Дрэгон" с четырьмя астронавтами на борту с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.

Трансляция пуска велась в канале SpaceX. Корабль с именем "Эндьюранс" был выведен на орбиту через 12 минут 51 секунду после старта, сразу после отделения от второй ступени носителя. Согласно плану полёта, он должен пристыковаться к МКС в автоматическом режиме в четверг в 19:10 по времени Восточного побережья США (12 ноября в 03:10 по Москве).

В состав экипажа "Крю Дрэгон" вошли астронавты Раджа Чари, Том Маршбёрн, Кейла Бэррон и немецкий космонавт Маттиас Маурер. Чари и Бэррон проходят подготовку по программе НАСА "Артемида" для полёта на Луну. В случае успеха программы они могут стать первыми людьми, вернувшимися на спутник Земли в XXI веке.