"Нащупали уязвимость". Блогеры об атаках на территории России

В последние дни территория России непрерывно подвергается атакам. Проукраинские военные отряды, состоящие из россиян, – легион "Свобода России", "Русский добровольческий корпус" и "Сибирский батальон" – в ночь на 12 марта сообщили, что пересекли границу России и ведут бои в Белгородской и Курской областях.

Илья Пономарев

Легион "Свобода России", РДК и Сибирский батальон зашли в Курскую и Белгородскую области РФ в рамках совместной операции.

Приграничная Лозовая Рудка в Белгородской области полностью под контролем освободительных сил.

В Тёткино Курской области в настоящую минуту идет стрелковый бой.

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По телеграм-каналам распространились фото бюллетеня якобы для готовящегося референдума о выходе Тёткино из состава РФ.

Марат Гельман

Первый освобожденный поселок. Пгт ТЕТКИНО – надо будет туда съездить.

Соловьиный Помёт

Похоже, самое время провести референдум и спросить у жителей Белгорода: не хотят ли они в состав Украины?

Ведь среди населения там много украинцев по национальности, в школах не преподают на украинском и вообще происходит ущемление украинского языка.

Не говоря уже о том, что им рассказывали про войну ради безопасности и отодвигания НАТО от границ.

Были, впрочем, и более сдержанные оценки.

Тарас Березовец

Очень советую воспринимать ситуацию с началом операции РДК и ЛСР спокойно и не выдавать желаемое за действительное. Оценить эффект от этой операции можно будет только впоследствии, а не сейчас. И оценивать нужно через много фильтров – достигнутые цели, долгосрочное закрепление на позиции, резонанс в соцсетях и так далее.

А пока желаем успеха, удачи и достижения целей патриотам РФ, которые борются с кремлевским режимом.

Российское Минобороны отрицает, что диверсантам удалось пересечь границу, и утверждает, что уничтожило большое количество живой силы и техники. Веры этим словам у комментаторов нет. "РДК", "ЛСР" и "Сибирский батальон" тем временем опубликовали совместное заявление, в котором предлагают жителям Белгорода эвакуироваться из города прежде, чем по нему откроют огонь.

Александр Нойнец

Нигде величие и мощь украинской военщины не имеет такого легендарного масштаба, как в российских сводках об уничтожении всей живой силы противника по третьему кругу. САУ Цезарь, машин бронированных – двадцать, танков импортных – шесть.

Господи, да если бы мы таким составом на вас ходили, вы бы уже опять в Московской области проезжую часть раскапывали, как при Пригожинском бунте год назад.

Майкл Наки

Итак, зафиксируем на середину второго дня после заявления РДК, Легиона и Сибири о прорыве на российскую территорию.

Z-каналы продолжают настаивать, что никакого прорыва не было, НО ИДУТ БОИ. Попутно рассказывая, что видео были заготовлены заранее, НО не комментируя и не показывая видео уничтожения техники РФ в Теткино (Курская область), которые уже подтверждены и геолоцированы.

При этом ФСБ, МО и Росгвардия заявляют о том, что были столкновения, но все дают разные цифры и разное количество уничтоженной техники.

Внятных видео и фото новых не появилось. Z-каналы выложили пару скомканных видео с шакальным качеством, из которых абсолютно ничего непонятно. У видео и фото "Легиона" качество хорошее, но ничего нет. В последнем видео просто бойцы легиона стреляют куда-то вперед, штурмуя пустой недостроенный дом.

Z-каналы второй день к ряду обещают СКОРО видео и фото С НЕВЕРОЯТНЫМ КОЛИЧЕСТВОМ ТРУПОВ "ВРАГА". Однако так ничего и не опубликовано.

По итогу — это реально одно из самых загадочных столкновений этой войны. Обе стороны почти не предоставляют данных объективного контроля. Однако, опубликованные вчера РДК и ЛСР кадры подтверждают столкновения в/у Теткино.

Вообще удивительно, как в 2024 году спустя сутки мы имеем так мало информации. Ноль источников, ноль утечек, почти полное отсутствие данных объективного контроля. Думаю, буду точен, если скажу, что сейчас абсолютно никто из внешних наблюдателей не знает, что происходит на границе в районе Белгородской и Курской областей.

Продолжаем следить.

Украинские комментаторы, обычно критичные по отношению к российской оппозиции, впервые высказались в духе "можете ведь, если захотите".

Роман Попков

Не нужно же объяснять, что сегодняшние бои русских добровольческих подразделений против путинцев на территории РФ, сегодняшние удары по нефтебазам и зданиям администраций – это и есть единственный адекватный ответ и на смерть Навального, и на военные преступления, и на аресты, и на гулаговские сроки, и на надвигающийся фарс "выборов"?

Или всё ещё нужно это объяснять и доказывать?

Игаль Левин

Я напомню российской оппозиции, что устав ООН одобряет вооруженное восстание народа против режима в том случае, когда исчерпаны все легитимные и мирные инструменты попытки смещения власти. Алексей был признан демократическим Западом как глава оппозиции и альтернатива Путину. С его убийством и продолжением попыток убийства людей из его команды российская оппозиция получает полный карт-бланш на силовое действие против Кремля. У вас уже есть вооруженная оппозиция: это РДК, ЛСР и Сибирский батальон. К этим структурам идут люди, и они растут, я это знаю не понаслышке. Один из единственных факторов, который препятствует их дальнейшему и масштабному росту, — как всегда, ресурсы и финансы. Деньги у российской оппозиции — сторонников Алексея — есть. Не то чтобы горы золоченные, но есть, это я тоже знаю не понаслышке. Если вы хотите, чтобы убийство Алексея было отомщено, а российская оппозиция вошла в историю и в будущем не было стыдно, когда историки будут спрашивать: "А они пытались?", я рекомендую влить и вливать большие деньги в те три вышеперечисленные структуры. Сила всегда перешибалась только силой. Субъект — тот, кто ваяет свое будущее с оружием в руках. Иначе не бывает.

В ту же ночь территорию России атаковали многочисленные беспилотники. Атаки сосредоточились на нефтеперерабатывающих заводах: горели НПЗ в Кстово (Нижегородская область), в Киришах (Ленинградская область) и в Новошахтинске (Ростовская область). Накануне дроны поразили нефтебазу в Орловской области и нижегородский НПЗ компании "Лукойл", а утром 13 марта еще один удар беспилотника вызвал пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Рязани.

Российские пропагандисты и Z-блогеры пишут, что Украина делает хорошую мину при плохой игре.

Сергей Марков

Такая активизация имеет целью видимо имитировать перелом в ходе боевых действий. Видимо, какое то важное для Зеленского решение должны страны Запада принять в самое ближайшее время. И ему важно показать, что ВСУ вовсе не на грани поражения, как стали думать многие на Западе последние недели.

Борис Рожин

Противник явно запасал дроны на серию атак перед выборами в РФ в надежде как-то на них повлиять. С учетом съемок тик-ток роликов на границе Белгородской области, очевидно, что ничего у него не получится.

Александр Дугин

Украина давно не совершала таких дерзких вылазок. Киевский режим, а точнее стоящие за ним западные глобалисты, активизировались накануне выборов, а также на фоне новых дискуссий необхордимости помощи Украине, в первую очередь, США. Они пытаются оттянуть свой неминуемый конец и показать – в первую очередь скептикам на самом Западе, что Россия уязвима, Потеря Авдеевки уже подействовала на политиков и общества западных стран — это был болевой удар, который многие восприняли как символ грядущего поражения киевской власти. И чтобы компенсировать свой репутационный ущерб сторонники вооружения Украины, зачинщики войны и их марионетки в Киеве идут на эскалацию. Неслучайно параллельно с атаками украинских беспилотников.

Украинцы и российские оппозиционные комментаторы считают, что удары по топливной инфраструктуре – признак не слабости, а силы. Комментаторы спорят о том, может ли новая стратегия привести к топливному кризису в России.

Роман Попков

Сегодня с воздуха ударили и по рязанскому НПЗ, и по белгородскому управлению ФСБ.

Это символично: нефть и чекизм – фундамент путинской РФ.

Ян Матвеев

Бьют по нефтяным доходам путинского режима. Если верить аналитикам, все это уже серьезно сказывается на экспорте топлива. Беспилотник похож на китайский Mugin Pro, но у этой конструкции сейчас немало аналогов.

Мария Строева

Из-за этого страна-агрессор может потерять объем бензина и дизтоплива примерно в 2,5% внутрироссийского потребления и скорее всего это скажется на внутренних ценах на топливо. Да точно скажется – не бывало так, что б в россии не дорожал бензин, тем более, когда есть такой удобный случай.

Беспилотники проникают все дальше вглубь российской территории. Рязань – менее 200 км от Москвы.

Но россияне упорно пытаются делать вид, что война все ещё где-то там, далеко. Да и не война вовсе, а "украинский конфликт", как это называет роспропаганда.

Сергей Ауслендер

Налеты на российские НПЗ совершенно рутинизировались (сегодня прилетело по Рязанскому заводу) и стратегия тут ясная и понятная. Сносим нефтянку, создаем дефицит топлива в производстве. Тогда, вероятно, со временем придется это самое топливо завозить — вот ведь будет какая ирония судьбы. Примерно, как с канадской пшеницей после хрущевских экспериментов.

Тогда удары перенесут на логистику — пути сообщения (железные дороги), нефтебазы, портовые терминалы. И что тут можно сделать? Да почти ничего. Логистику не перестроишь — на европейской части только четыре порта способны оперировать с нефтепродуктами, из них до двух уже долетало — Питер и Новороссийск. В Сибири, насколько я помню географию, морей нет, через Северный Ледовитый океан особо не навозишься, а мощности дальневосточных портов такое просто не потянут. Да и Транссиб захлебнется, он с трудом обслуживает военные перевозки.

Нащупали уязвимость...

Альфред Кох

Российскую армию нужно лишить самой основы ее функционирования. Каких-то самых базовых вещей, без которых даже голыми руками воевать не получится. И в этом смысле сегодняшние украинские бомбардировки российских НПЗ – очень правильный и крайне болезненный для Путина удар.

Вообще последнее время интенсивность подобного рода атак со стороны Украины резко возросла и это не может не радовать.

Анатолий Несмиян

На самом деле стоит относиться к стратегии на удары по критической инфраструктуре предельно серьезно, ни о каком отчаянии тут речь точно не идет.

Уже сейчас можно сказать, что возникает явная нехватка топлива перед всплеском спроса на него в период посевной. Если же удары по нефтеперерабатывающим предприятиям продолжатся, то Россия внезапно окажется перед необходимостью закупки топлива по импорту. И это в условиях все более усиливающегося дефицита транспортных мощностей.

Это в свою очередь означает, что удары беспилотников будут перенесены на объекты логистики – перевалочные центры. Учитывая, что стране их всего четыре, из которых два уже находятся в пределах досягаемости беспилотников – Санкт-Петербург/Усть-Луга и Новороссийск, то топливный кризис может стать хроническим с периодическими обострениями.

Не стоит забывать, что оборудование для нефтепереработки на заводах практически всё сейчас импортное, поэтому так просто даже отремонтировать его не получится, не говоря уже о замене. Плюс не исключены и повторные удары.

Андрей Никулин

После атак по нижегородскому и рязанскому нефтезаводам опять пойдет волна аналитики, высчитывающей их долю производства топлива в общероссийском и возможные потери.

Однако здесь стоит учитывать еще один момент.

Общие данные нефтепереработки по стране включают в себя и произведенное на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. В случае небольшой, компактной страны, вроде Бельгии или Чехии вопросов бы не было. Можно было бы позволить себе маневрировать произведенным в разных концах государства, быстро перекидывая излишки и резервы. Но тянуть составы и цистерны пять тысяч километров по и без того перегруженной железной дороге – мягко говоря достаточно сложно и дорого. Особенно с учетом того, что для снабжения европейской территории нужно соблюдать жесткие графики поставок и предоставлять очень серьезные объемы топлива. Так что удаленные перерабатывающие мощности стоит просто убирать из общего уравнения, как будто они находятся на Марсе или на Луне. И итоговая картина сразу становится куда менее оптимистичной.

Исторически советская традиция государственного планирования подразумевала, что каждый НПЗ должен снабжать обширный, выделенный под него район и альтернатив, конкуренции не подразумевалось. Соответственно потеря или сокращение работы одного – подразумевает, что поставки перераспределяются от соседей, подразумевая выросшие на логистику издержки и бОльшую нагрузку на соседское производство. Однако проблемы сразу с несколькими соседними заводами резко усложняют, перегружают эту схему.

Пока, как и писал уже, существенных предпосылок к немедленному кризису нет. Есть возможность маневрировать экспортом, перенаправляя излишки, продаваемые на внешний рынок внутреннему, закупать топливо в Беларуси или Казахстане, где-то есть запасы неиспользованных мощностей, можно пытаться маневрировать резервами, в том числе и Госрезервом. Параллельно в сжатые сроки пытаясь восстановить пострадавшие производственные мощности.

Однако сохранение или, тем более, усиление текущей динамики атак может поставить к лету очень неприятные вопросы. Просто потому, что ломать куда проще и быстрее, чем восстанавливать.

Вопросы, от которых сейчас, на предвыборном кураже, пытаются отмахиваться. И которые от этого игнорирования только растут и ужесточаются.

Николай Митрохин

Да, это важные соображения. Если дроны ВСУ уничтожают мощности одновременно на юге России, Черноземье, и начали уничтожать в Поволжье, то система перераспределения может не справиться. С другой стороны советская/российская/украинская система управления демонстрировала возможности быстрой реакции на вызовы – в том числе в плане ускоренных ремонтов. Напомнию, что российские попытки уничтожить украинскую электроэнергетику и нефтепереработку (куда более серьезные) не задались по схожим причинам – слишком много объектов, сильная ПВО, уничтожающая 85-90% дронов или ракет, невозможность нанесения критических повреждений всему объекту одним-двумя прорвавшимися дронами, относительно высокая скорость ремонта (особенно при наличии запасов запчастей и агрегатов), а главное системы перераспределения ресурсов построенные из рассчёта на нанесение ядерного удара. В том числе в энергетике, за счёт отказа от экспорта в пользу внутреннего рынка. Пусть со сбоями, но в целом они выдерживают ущерб наносимый этой войной.

На атаки Россия ответила ударами по жилым многоэтажкам в украинских городах.