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Население Германии растет в связи с ростом иммиграции

Кадр из фильма "Вокзал надежды. Берлин"

Федеральное статистическое ведомство Германии обновило данные о приросте населения в связи с притоком мигрантов.

К концу прошлого года население Германии составляло 84,4 миллиона человек. В 2022 году оно выросло на 1,3 процента или на 1,1 миллиона человек. "Немецкая волна" обращает внимание на то, что из почти 85 с половиной миллионов - 12,3 миллиона имеют иностранное гражданство.

Из живущих в Германии иностранцев больше всего граждан Турции, 1,34 миллиона. На втором месте граждане Украины - 1,05 миллиона. На третьем - граждане Сирии, 883 тысячи.

В публикации отмечается, что за последние годы средний возраст населения Германии незначительно снизился и составляет 44,6 года. Это связано, в частности, и с приездом из других стран семей с детьми.

В западногерманских федеральных землях за минувший год население росло быстрее и достигло 68 миллионов. В землях на востоке Германии в конце прошлого года население составляло 12,6 миллиона.

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