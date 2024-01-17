Население Китая сокращается второй год подряд

В 2023 году население Китая продолжило сокращаться, что будет иметь серьезные долгосрочные последствия для потенциала роста экономики. Об этом пишет агентство Reuters.

Процесс сокращения населения ускорили рекордно низкий уровень рождаемости и волна смертей от COVID-19, которая началась после отмены в стране жестких антиковидных ограничений.

Национальное бюро статистики сообщило, что в 2023 году общее число жителей Китая сократилось на 2,08 миллиона человек (0,15 процента) до 1,409 миллиарда. В 2022 году население сократилось на 850 тысяч человек – это произошло впервые с 1961 года, когда закончился период Великого китайского голода.

В начале прошлого года в Китае произошел резкий всплекс заболеваемости коронавирусной инфекцией после отмены жестких ограничений. Общее количество смертей в прошлом году выросло на 6,6 процента до 11,1 миллиона человек – как отмечает Reuters, это самый высокий уровень смертности с 1974 года.

Рождаемость в 2023 году упала на 5,7 процента до 9,02 миллиона. Высокие расходы на уход за детьми и на образование не позволяют многим китайским парам заводить детей, а неопределенность на рынке труда не позволяет женщинам приостанавливать свою карьеру, пишет Reuters.

Эксперты ООН прогнозируют, что население Китая сократится на 109 миллионов к 2050 году, что более чем в три раза превышает их предыдущий прогноз 2019 года.

Ожидается, что к 2035 году население страны пенсионного возраста в возрасте 60 лет и старше увеличится с примерно 280 миллионов человек до более чем 400 миллионов – это больше, чем все население Соединенных Штатов, отмечает Reuters. Китайская академия наук прогнозирует, что пенсионная система исчерпает деньги к 2035 году.