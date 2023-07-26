Население Японии сокращается самыми быстрыми темпами за всю историю

Численность японцев сокращается самыми быстрыми темпами за всю историю страны, в то время как число иностранных резидентов выросло до рекордных почти трех миллионов человек. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные японского правительства.

Согласно этим данным, население Японии стареет по всей стране, а иностранные граждане играют все большую роль в восполнении сокращения населения.

По данным на 1 января 2023 года, число граждан Японии сократилось примерно на 800 тысяч человек и достигло 122,42 миллиона. Отмечается, что впервые население сократилось во всех 47 префектурах Японии.

Число иностранных граждан, проживающих в Японии, составило рекордные 2,99 миллиона человек. Это на 10,7 процентов больше, чем в предыдущем году, что является самым большим годовым приростом за последние 10 лет.

Как отмечает Reuters, население Японии сокращается каждый год с 2008 года из-за низкой рождаемости – этот показатель достиг рекордно низкого уровня в прошлом году.