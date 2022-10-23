Наш человек в Голливуде. Заокеанский бизнес Лубянки

Не все эмигранты первой волны жили на чемоданах в ожидании падения большевистского режима. Были и те, кто подвел черту под прошлым и сумел воспользоваться новыми возможностями. Но покинутая родина напоминала им о себе, особенно тем, кто добился успеха. Это был золотой век советского шпионажа.



Нашего героя зовут Борис Моррос, он же Борис Менделевич Мороз. Рассказывать о нем будет мой старый друг и коллега Александр Васильев. Он когда-то служил в КГБ, но в феврале 1990 года уволился по собственному желанию. Спустя три года пресс-бюро Службы внешней разведки предложило ему поработать над книгой на основе архивных материалов. Ему никто не мешал конспектировать архивные дела и не брал с него подписку о неразглашении. Книжный проект не состоялся. Саша давно живет в Лондоне. На базе собранных им материалов он в соавторстве с американцами написал две книги, а конспекты свои выложил в открытый доступ.

– Саша, без долгих предисловий: кто таков Борис Моррос и чем он интересен?

– Борис Моррос, я думаю, самый колоритный персонаж в истории советских операций в Соединенных Штатах, может быть, вообще в истории советских разведопераций. Это такой Хлестаков в шпионаже. Причем у него очень длительная карьера была. Его завербовали в 1934 году, он заявил себя как двойной агент, который работал на ФБР в середине 1950-х. То есть эта связь продолжалась 20 лет, даже чуть-чуть больше. Его личное дело составляет пять увесистых томов, я очень хорошо помню это, толстые тома. Он родился в России в еврейской семье, в которой было еще кроме него пятеро сыновей и две дочери. Он единственный из них, кто умудрился сбежать из советской России в начале 1920-х годов. Он в конце концов оказался в Соединенных Штатах, причем устроился там хорошо. Он обосновался в Калифорнии, в Голливуде, который тогда как раз только начал развиваться. Он устроился на работу в Paramount и был там музыкальным продюсером, отвечал за музыкальное сопровождение кинофильмов, которые совсем недавно на тот момент стали звуковыми.



– Биографию Морроса мы знаем в основном с его собственных слов, которым трудно доверять. Но музыкантом, и очень хорошим, он действительно был.

– Да, у него было музыкальное образование.

– Чтобы представить, что рассказывал о себе Моррос, процитирую статью в голливудском журнале 1939 года, написанную явно с его слов.

Родившемуся в Санкт-Петербурге Морросу было 4 года, когда отец усадил его за рояль и велел заняться делом. В шесть лет ему дали виолончель, а еще через несколько лет он стал учеником Римского-Корсакова в императорской консерватории. Его выступление на выпускном экзамене по классу фортепиано удостоилось вожделенной многими премии Антона Рубинштейна. Он стал также лауреатом консерватории.



В 16 лет Борис занял после своего отца место дирижера царского оркестра. Он жил во дворце, ежедневно преломлял хлеб с членами царской семьи и каждый год получал в подарок от батюшки царя бриллиант громадного размера. Даже суровый Распутин подарил ему четки. Сделанные из полудрагоценных камней, эти четки имели удивительное свойство. Они меняли цвет в зависимости от времени года и приносили удачу всякому, кто касался их.



Неужели ему верили? Ведь это же очевидный стеб. Все дело в том, что в Голливуде, как мы уже однажды говорили, обожали самозванцев. А на Лубянке, похоже, нет.

– Продюсером он был успешным. То, что он про себя рассказывал оперработникам, – это они смогли перепроверить. К нему приезжали в Калифорнию по крайней мере два человека. Они были у него в офисе, видели обстановку и поняли, что да, он продюсер, хотя и не такой крутой, каким он себя представлял, по крайней мере на момент 1930-х годов.

– Этим проверяющим просто не хватило квалификации, чтобы оценить его профессионализм. Как же его завербовали?

– К нему из Советского Союза приехал отец. Когда я об этом прочитал в деле, меня это сильно удивило, потому что я думал, что советским гражданам в 30-е годы было невозможно выбраться за пределы советской России. Это было легче в 20-е, но в 30-е, когда был сталинизм и все прочее... Тем не менее отцу удалось приехать к сыну в США. В Америке его отцу не понравилось, и он поехал назад. Кое-что он прикупил из американских товаров, я помню, что у него возникли проблемы с таможней: то ли их не пропускали в Советский Союз вообще, то ли с него требовали какую-то пошлину гигантскую. Короче говоря, он вместе с сыном, с Борисом, пошел в советское консульство в Нью-Йорке и попал на одного из оперработников, которые занимались, естественно, консульскими делами, поскольку они были дипломатами под прикрытием, у них было две работы – шпионская и обычная дипломатическая. Он попал на оперработника, его отцу помогли, – по-моему, это был граммофон – помогли провезти в Советский Союз граммофон, но взамен спросили у Бориса в мягкой форме: не мог бы он чем-нибудь помочь советским представителям в их работе в США? И Борис согласился. Он сделал, кстати говоря, очень важную вещь, благодаря которой ему потом очень долго доверяли в советской разведке. Был такой очень известный разведчик Василий Зарубин, у него жена была, тоже оперработница, Лиза Зарубина. Во второй половине 30-х годов их отправили в Германию, причем в качестве прикрытия Зарубин в Германии работал как представитель компании Paramount. Это оказалось возможным благодаря Борису Морросу. Я не знаю, насколько была успешна деятельность Зарубина в Германии. По-моему, он провел там три с половиной года. У меня сложилось впечатление, что он там никаких оперативных свершений, чудес не совершил. Но сам факт того, что он там продержался три с половиной года, – это, конечно, сыграло на руку Борису Морросу в дальнейшем. Потому что Зарубин ему доверял, это доверие было вполне оправданно. Потом, когда Зарубина назначили резидентом в Нью-Йорке, – а Нью-Йорк тогда был основной точкой советской разведки в США, не Вашингтон, а Нью-Йорк, традиционно сложилось, – Зарубин стал главным человеком от советской разведки в Соединенных Штатах. Когда он приехал, то он, естественно, вспомнил Морроса, которому он доверял, у него родилась идея, очень красивая идея, кстати говоря. Операция "Аккорд" это называлось.

Тут начинается история Марты Додд и ее мужа. Марта Додд была дочерью американского посла Уильяма Додда в нацистской Германии. Он был назначен послом в 1933 году. Он был антигитлеровцем, нацистов терпеть не мог, тем не менее его отправили в Берлин. Марта Додд, его дочь, вела там светский образ жизни. Она ходила по приемам, у нее были любовные связи со всеми, кому было не лень – с дипломатами, с нацистскими офицерами. У нее был роман со вторым человеком в германских военно-воздушных силах, второй человек после Геринга, Удет, по-моему, его звали.

– Эрнст Удет. Красавец мужчина. В молодости снялся в нескольких игровых фильмах. В 1941-м покончил с собой. А еще были французский дипломат Арман Берар, будущий нобелевский лауреат биофизик Макс Дельбрюк, начальник гестапо Рудольф Дильс... А пресс-секретарь Гитлера Эрнст Ханфштенгль будто бы прочил ее в фаворитки самого фюрера. Он воображал, что Марта станет "избранницей, призванной изменить ход европейской истории". Он устроил им встречу в отеле "Кайзерхоф" – нет, не в номере, а в ресторане, но дальше дело не пошло. Впоследствии Гитлер выразился о ней так: "Подумать только, во всем министерстве не нашлось никого, кто смог бы вонзить когти в дочку бывшего американского посла Додда. А ведь к ней нетрудно было подкатиться... девчонку надо было прибрать к рукам... А старина Додд был болван, его запросто можно было посадить на крючок с помощью дочери".

Гитлер принимает дипломатический корпус в рейхсканцелярии по случаю Нового года. Берлин, 16 января 1939



– Одним из ее мужчин был советский дипломат Борис Виноградов. Виноградов не был оперработником, он был то, что называется "привлеченным". Он время от времени выполнял просьбы советских разведчиков. Одна из их просьб была поддерживать тесные отношения с Мартой Додд. Марта Додд влюбилась в Виноградова. Как она говорила потом, что-то в русских мужчинах было этакое, что действовало на нее магическим образом. Короче говоря, она влюбилась в него со страшной силой по уши. Причем дело дошло до того, что она обращалась официально к Сталину с просьбой разрешить им пожениться. Есть в ее деле письмо Сталину. Она приезжала в Москву, она встречалась с человеком, который, как она думала, был высокопоставленным функционером Коминтерна. Короче говоря, ее завербовали. Первое время она думала, что она работает на Коминтерн. Потом она поняла, от нее перестали скрывать, что она самом деле работает на советскую разведку. Эта вербовка произошла не только потому, что у нее были такие прокоммунистические, просоветские взгляды, но это также романтический момент – она была завербована за счет ее любовного интереса к Виноградову.

– Есть такая версия, которую она, по-моему, сама активно распространяла, что она разочаровалась в нацизме после "Ночи длинных ножей". На самом деле она сначала влюбилась в Виноградова, а уже потом разочаровалась в нацизме. Как чеховская "Душечка". Кстати, ее роман с Виноградовым подробно описан Эриком Ларсоном в книге "В саду чудовищ", в которой автор не раз ссылается и на моего сегодняшнего собеседника. Именно по записным книжкам Александра Васильева он цитирует их любовную переписку. И резолюцию на одном из писем: "С этой аморалкой надо кончать".



– Она очень надеялась, что они поженятся, Виноградов жениться не хотел. Есть документы, в которых он упрекает оперработников в том, что они, когда Марта Додд была в Москве, дали ей обещание, что разрешат их брак. Виноградов думал, что они объяснят Марте Додд, что этот брак невозможен. На самом деле они этого не сделали, пообещали Марте Додд, что дадут разрешение на брак. Виноградова это сильно разозлило, потому что он жениться не хотел на ней. Потом он, наверное, пожалел. Потому что в 1938 году его отозвали в Москву, посадили, а потом расстреляли, как врага народа – я не помню за что, за то, что был то ли троцкистом, то ли немецким шпионом, то ли и то и другое одновременно. Короче говоря, наверное, в этот момент он пожалел о том, что не женился на Марте Додд, потому что у него была возможность уехать в Америку вместе с ней.

Марта Додд не знала, что он был расстрелян, она все пыталась найти, вступить в контакт с Виноградовым, ей не говорили о том, что его расстреляли. Она в конце концов вышла замуж за Альфреда Стерна, который был до этого женат на очень богатой женщине, потом они развелись, в результате развода он получил что-то около миллиона долларов. По тем временам это была крупная очень сумма. Альфред Стерн – у него тоже были прокоммунистические, просоветские взгляды. Марта Додд вовлекла его сначала в коммунистическую партию, а потом она его завербовала в качестве агента советской разведки. Это была энергичная очень женщина. Образовалась такая агентурная пара фактически, у которой были кое-какие связи в американском истеблишменте и в культурных кругах, довольно крупные связи. У Стерна были деньги, он был бизнесменом, он занимался строительством, разными другими операциями. Короче говоря, у Василия Зарубина возникла идея организовать музыкальную фирму, которая бы печатала ноты популярных песен и распространяла бы их не только в Америке, но и в других странах мира. Возглавить эту фирму должен был Борис Моррос, деньги на нее дал Альфред Стерн. Он дал своих денег 130 тысяч долларов, по нынешним временам это больше полутора миллионов долларов.

– Около трех даже.



– А идея была в том, что эта фирма должна была стать прикрытием для советских разведчиков. Фактически эта фирма превращалась в нелегальную резидентуру, которая обеспечивала работой советских разведчиков в Соединенных Штатах. Формально они становились сотрудниками этой фирмы, которой руководил Борис Моррос, эта фирма могла их направлять в другие страны как своих официальных представителей, через эту фирму можно было переводить деньги. В общем, это была красивая очень идея, кое-что на самом деле получилось. Получилось отправить двоих человек в Европу через нее. Конечно, Борис Моррос был, как мы уже сказали, Хлестаков, а бизнесмен он был довольно плохой, деньги они стали терять. Потом у Морроса возникла идея перепрофилировать бизнес. Вместо того чтобы печатать ноты, он решил выпускать граммофонные пластинки. Это потребовало гораздо бóльших вложений. Кроме того, возникла проблема с качеством дисков. Качество было так себе, насколько я понял. Короче говоря, начались эти проблемы между Морросом и советской разведкой, потому что он начал просить все больше и больше денег. Деньги, которые дал ему Альфред Стерн, он потерял. Возникла проблема между Зарубиным и Альфредом Стерном теперь, потому что советская разведка отвечала перед Стерном за эти деньги. Они компенсировали ему, по-моему, сто тысяч долларов, потом обещали, что помогут ему провести какую-то деловую операцию с Советским Союзом, что поможет ему возместить все его убытки. Короче говоря, этот бизнес не очень получился.

– Здесь я с тобой не соглашусь. У него была деловая хватка, и он был настоящим профессионалом. Во-первых, три фильма, в создании которых участвовал Моррос, номинировались на "Оскар" именно за музыку – в 1937, 1938 и 1939 году. Именно он придумал выпускать саундтрек отдельной пластинкой – этой первой пластинкой стала в 1945 году музыка к знаменитому блокбастеру Хичкока "Завороженный". Он привлек в кино выдающихся классических композиторов, таких как Джордж Антейл, например, который потом много и очень успешно работал в кино. Во-вторых, компания Морроса American Recording Artists заняла очень заметное место в индустрии звукозаписи, ее пластинки не раз становились хитами, постоянно попадали в лидеры продаж, в первые строчки чартов. Он открыл целый ряд имен. Назову хотя бы Хоги Кармайкла, Боба Кросби, Фила Харриса и его оркестр. Это громкие имена, и все они начинали у Морроса, именно он их раскрутил. А запись Ватиканского хора! Это была сенсация. Первая подобная пластинка в мире. И уж, конечно, фирма грамзаписи была гораздо более прибыльным предприятием, чем нотное издательство.

Один из хитов компании Морроса – "Покер-клуб в Дарктауне". Фил Харрис и его оркестр. 1846



– Кстати, этот интересный момент в нашей с тобой дискуссии, потому что ты на Бориса Морроса смотришь с точки зрения шоу-бизнеса, кого он там продвинул, кого он записал. А я смотрю на него с точки зрения оперработника. Не будем забывать, что все это дело было начато для того, чтобы шпионить.



– Да не надо было делать из него шпиона. С его связями, знакомствами из него можно и нужно было делать агента влияния. Инвестировать в него нужно было, а не крохоборничать.



– Ты прав, и я прав, как ни странно. Ты вспомни, какие это были годы – это была война, потом разруха. Сколько можно было закачивать денег в какого-то Бориса Морроса, и непонятно, что из этого еще получится. А то, что он по натуре Хлестаков и большое трепло – это подозрение возникло уже в конце 30-х годов, когда к нему приехали двое оперработников один за другим, отдельно друг от друга. Стерну и Марте Додд, я думаю, они доверяли больше, потому что они все-таки не были такими хвастунами. Хотя Марта Додд была немножко, но Стерн производил, я думаю, получше впечатление.



– Стерн оказался злым гением всего предприятия. Он числился вице-президентом и на этом основании с первого дня стал вмешиваться в работу фирмы, хотя не разбирался ни в музыке, ни в шоу-бизнесе. Он изводил Морроса своими вздорными претензиями, потребовал подчинить себе отдел продаж и завалил продажи. Руководствовался собственной вкусовщиной, а не интересами рынка. Еще во времена нотного издательства Стерн настаивал на изменении названия песни "Чаттануга чу-чу" – мол, оно слишком вульгарное. Это при том, что вся Америка знала ее именно под этим названием. Когда потребовались новые прессы, он решил сэкономить и купил такие, которые пришлось выбросить. Кроме того, резидентура использовала счета фирмы как свой собственный карман. Обо всем этом Моррос рассказывает в своей книге, и в этом я готов ему верить.

– Это очень интересно. Когда читаешь эти документы, видишь, что эти дискуссии по поводу Морроса происходили даже в центре между оперработниками, причем в разное время побеждала та или иная позиция. Одни очень руководящие сотрудники говорили, что это же трепло, вообще его надо отозвать в Москву, как следует с ним разобраться. Особенно, когда он начал говорить про то, что он был лично знаком с Лаврентием Палычем Берией, который его отправил на разведработу в Соединенные Штаты в начале 20-х годов. На Лубянке к нему было разное отношение у разных людей и в разное время.



– Подумай только: он состоял в доверительных отношениях с кардиналом Спеллманом, архиепископом Нью-Йоркским – влиятельнейшим лидером, которому все тогда прочили Святой Престол после смерти Пия XII. С дочерью президента Трумена Маргарет он был знаком – она была певицей и искала протекции в шоу-бизнесе. Моррос был по ее приглашению в Белом доме, ужинал в частном порядке с ней и ее родителями. С губернаторами общался, членами Конгресса, кандидатами в президенты. В шоу-бизнесе знал вообще всех и со всеми поддерживал прекрасные отношения. В одном из донесений сказано так: "Связи его действительно огромные и разветвленные. Стоит с ним показаться на улицах Парижа, и вы сами увидите, какое количество знатны людей буржуазного мира не дают ему прохода". Нужно было пользоваться этим, но не ради мелких шпионских сведений, а ради влияния на этих людей.

– И все-таки советская разведка довольно скаредная организация, я думаю, что это правильно, они считают копейку. Дело тут было даже не в копейках. Моррос взял деньги у Стерна, а Стерну надо было потом эти деньги отдавать, Москве пришлось отдавать эти деньги, выглядело все это не очень красиво. Лубянка считала деньги, такого романтизма у них точно не было. Если ты получаешь от нас какую-то копеечку народную, то будь полезен, давай информацию.

– Я думаю, что Стерн аферист еще тот был. Моррос вернул ему деньги, выкупил у него его долю, его 25 процентов, за сто тысяч. Стерн попросту лгал Лубянке, хотел еще деньжат по-легкому срубить. Вообще в этом сюжете проявилась вся узколобость советской разведки.



– Ты поставь себя на место оперработника. Ты получаешь сообщение из резидентуры или от какого-то разведчика-нелегала, он тебе это описывает, а потом ничего не происходит. Обещание – ничего не происходит, еще одно обещание – опять ничего нет. И это повторяется постоянно. В конце концов, когда же это кончится? Причем эти сомнения уже были в конце 30-х годов, но это все нарастало, нарастало и нарастало. А то, что ты мне рассказываешь сейчас про его достижения в области музыкальной индустрии – я этого, кстати говоря, не знал, я с большим интересом тебя слушаю, потому что в деле этого нет. Есть только эти рассказы Морроса о своих связях, которые либо брехня, либо не брехня, а то, что ты мне сейчас рассказываешь про чарты, про то, что он был первым, который выпустил какую-то пластинку – вот этого я не знал.



– В конце концов ему все это надоело, и он пошел в ФБР сдаваться.



– Да, совершенно верно, на него наехало ФБР, он, естественно, согласился с ними сотрудничать. Ты думаешь, он сам пришел? Вот этого, честно говоря, я не помню. Мне кажется, они на него наехали, он во всем признался.



– Думаю, что это версия резидентуры. Там более сложная история была. Когда Моррос окончательно расплевался со Стерном, он решил продать компанию, чтобы создать новую, по производству фильмов. Ну а процедура продажи – это прежде всего аудит: какие на компании обременения? И тут выяснилось, что финансы компании стараниями Стерна и резидентуры запутаны до крайности: непонятно, откуда брались деньги, непонятно, куда они уходили. Моррос понял, что выбор у него небольшой: или в тюрьму идти за финансовые преступления, или в ФБР. Он пошел в ФБР. Там ему предложили стать двойным агентом.

Апрель 1960. Борис Моррос прибывает в Даллас для рекламы фильма "Человек на веревочке" и дает интервью местному телевидению.



– Иногда мы думаем, что коммунисты – это всего лишь дурной сон. Существуют ли сегодня в Америке такие коммунисты, которые вмешиваются в жизнь обычных людей?



– Послушайте, молодой человек. Я хочу, чтобы вы знали: у Америки нет врагов, кроме одного – это коммунист. Советская Россия – враг Соединенных Штатов, и мы должны уничтожить коммунизм на всем свете. И тогда повсюду будет мир.



– А есть какой-нибудь способ распознать коммуниста?



– Да, вы можете легко установить это. Поговорите с ним – и вы поймете, является ли он последователем марксизма, и если да, он не наш человек, не американец...



– Вообще работа с двойным агентом очень сложная. Возьмем этот случай: ФБР вербует Бориса Морроса в качестве двойного агента. ФБР заинтересовано в том, чтобы советская разведка ему доверяла. То есть Борис Моррос должен давать советским оперработникам какую-то информацию достаточно важную, чтобы эти советские оперработники не потеряли интерес к нему, достаточно важную и правдивую, особенно, если ее можно перепроверить по другим источникам, чтобы не возникало подозрений. Вот в этом состоит самая большая сложность в работе с двойным агентом. Либо секретную информацию надо через него давать, часть из которой будет реальной и правдивой, либо он должен помогать советской разведке устанавливать нужные связи. Мы там видим дальше: Моррос продолжает рассказывать про свои связи в генералитете американском, с натовскими военными высокопоставленными в Европе, дальше какие-то подробности из их частной жизни, про жену одну он там рассказывает, что она изменяет мужу. Но это все россказни, из которых ничего конкретного не получается, конкретной вербовки, благодаря этой информации, не происходит. Вообще мне это напоминает историю с теми нелегалами, которых арестовали в США 12 лет назад. То есть очень много шума, очень много расходов, какой-то суеты оперативной, из которой в общем-то ничего конкретного не получается.​

– Морросу ведь угрожали репрессиями против членов семьи.



– По-моему, четыре брата было репрессировано. У него осталось пятеро братьев и две сестры в Союзе. Посадили четверых братьев отдельно друг от друга, одного расстреляли как врага народа в 1938 году, другим сократили сроки, отправили на фронт. Один из братьев проявил героизм на фронте и был награжден орденом Красной Звезды, медалями "За взятие Варшавы" и "За победу над Германией ". Когда они были репрессированы, то разведка, оперработники обеспокоились, потому что у них не было влияния на эти процессы. Тут интересно посмотреть, как одна рука НКВД не знает, что творит другая. То есть внутренние службы кошмарят семью Морроса, а разведка заинтересована в том, чтобы он продолжал работать.



– Хочешь сказать, его не шантажировали?



– Это не был шантаж. Разведка не имела никакого влияния на то, что делает НКВД внутри страны, они не могли никак ему помочь.



– Но ведь сократили же им сроки.



– Может быть, это все, что разведка смогла сделать. ​Отцу разрешили уехать в США, он уехал в 1942 году, во время войны.​ В документах видна тревога по поводу того, как вообще Борис Моррос отнесется к тому, что его братья репрессированы. Они очень боялись, что когда отец приедет к нему и ​расскажет, что там происходило с его братьями, Борис Моррос пошлет их куда подальше и перестанет сотрудничать. Этого не произошло, Моррос продолжал сотрудничать.​

– Фильм 1960 года "Человек на веревочке", снятый по книге Морроса, имеет мало общего с реальностью, но начинается он как раз с приезда отца. Отец восхищается особняком, в котором проживает его сын, а потом, горько глядя на семейные фотографии, говорит сыну, что его братья пропали, и он нигде не может узнать, что с ними случилось. Моррос совершенно по этому поводу не тревожится. "Ты здесь, и они будут здесь", – говорит он. Вполне возможно, что ему действительно это обещали лубянские кураторы, а про расстрел одного из братьев отец мог и не знать, такие вещи родственникам не сообщали, говорили "10 лет без права переписки". ​

После ликвидации фирмы грамзаписи Моррос действительно создал кинокомпанию и в 1947 году выпустил на экраны игровую картину "Карнеги-Холл" с незамысловатым сюжетом, но с участием выдающихся музыкантов-классиков: Яша Хейфец, Леопольд Стоковский, Артур Рубинштейн, Вальтер Дамрош, Грегор Пятигорский... Просто ослепительное созвездие! Фильм шел во всем мире с огромным успехом и принес немалую прибыль. Оперативники резидентуры докладывали об этом даже с каким-то удивлением – ведь прежде они убеждали Центр, что Моррос – бизнесмен совершенно беспомощный. Далее: у Морроса появляется идея производства в России телевизионных музыкальных фильмов для показа в США, потому что в США телевидение уже получило широкое распространение. Но генералам не нужен журавль в небе, они велят ему собирать компромат на семью президента, на кардинала Спеллмана, на генералов и их жен. Вместе с тем на Лубянке уже зреют подозрения. Марта Додд, похоже, первая стала подозревать Морроса в двойной игре.

– К Марте Додд тоже было отношение очень, скажем так, неоднозначное, мягко говоря. Потому что единственное, что в ней было стопроцентно – это то, что она хотела работать и помогать Советского Союзу, это не вызывало ни у кого никогда никаких сомнений,. Но от нее не было оперативной отдачи. Когда хотели ее использовать в качестве агента-наводчика, говоря профессиональным языком, она составила огромный список людей, которых она знала лично – писателей, дипломатов. Но она писала, что этот привлекательный блондин, а у этого красивые глаза. Оперработники пишут: зачем нам такая информация про красивые глаза? А ничего другого мы от нее получить не можем. Поэтому то, что она написала про Бориса Морроса – это тоже, наверное, кто-то подверг сомнению. Кроме того Марта Додд вела, по крайней мере в 30-е годы, такой свободный в смысле секса образ жизни, что это даже вызывало шок . То есть то, что Марта Додд накатала телегу на Бориса Морроса – это понятно, она раскусила, кто этот человек был на самом деле. Но она не пользовалась полным доверием именно потому, что она вела жизнь такого типа.

– Вот цитата из справки, составленной резидентурой: " Она считает себя коммунисткой и заявляет, что признает программу и устав партии. В действительности же “Лиза” (это оперативный псевдоним Марты) – типичный представитель американской богемы, женщина разложившаяся в сексуальном отношении, готовая спать с любым красивым мужчиной". В общем, пора кончать с этой аморалкой, как написал генерал. ​"

Человек на веревочке". Режиссер – Андре Де Тот. Борис – Эрнест Боргнайн, его отец – Владимир Соколофф. Columbia Pictures, 1960.



– Красота какая! Сколько семей тут с вами живет?



– Одна, папа. Только мы.



– Ты хочешь сказать, что все это твоё?



– И твоё.



– Все такое большое... Наверно, кучу денег стоит держать такой дом.



– В Голливуде нужно жить на широкую ногу, иначе никто не поверит в твои успехи.



– Когда генерал что-то пишет, генерал всегда прав, потому что он генерал. Это трезвая мысль: зачем нам Моррос со всеми его замашками и выкрутасами? В 80-е годы его точно бы на порог не пустили даже резидентуры. Я помню, когда я работал в отделе США во второй половине 80-х годов, боялись очень сильно скандалов. Особенно, когда началось потепление отношений, встречи Горбачева и Рейгана. Насколько я знаю, – я бы простым оперработником, я практически ничего не знал – насколько я знаю, за месяц, как только было понятно, что состоится очередной саммит Горбачева с Рейганом, разведработа просто прекращалась, вообще все. Если произойдет скандал за пару недель до саммита советско-американского, вот тогда по шапке попадет всем, в том числе и разведке, в первую очередь разведке. Этого никто не хотел, этого все боялись, поэтому действовали всегда очень осторожно. Да, конечно, скандалы были какие-то, но они неизбежны. Такой истории, какая происходила с Борисом Морросом, я не представляю, чтобы она произошла, допустим, в 80-е годы. Нет, это невозможно.​

Допустим, ты говоришь – агент влияния. Если какой-то человек в Америке проводит выгодную России или Советскому Союзу политику, выступает с заявлениями или снимает фильм, ни в коем случае не надо к нему подходить оперработникам, потому что они все испортят. ​От него надо держаться как можно дальше, чтобы не испортить ту работу, которую он и так делает – вот в чем суть. Это очень важный момент в работе с агентами влияния. В таком случае этого человека даже нельзя называть агентом влияния, потому что он не агент, он это сам все делает.​ Оливер Стоун, допустим, снимает фильм или делает интервью с Путиным – ну и хорошо, пусть делает, не надо к нему подводить каких-то оперработников, которые бы приглашали его в ресторан, вправляли ему мозги насчет того, какие фильмы надо снимать – это абсолютно не нужно, это только все испортит. Человек работает – пусть работает.



– В 1956 году Марта Додд и Альфред Стерн стали получать повестки на допрос. Они в это время жили в Мексике и решили не дожидаться экстрадиции. Супруги добрались до Чехословакии. В советском гражданстве им было отказано. Они улетели на Кубу и прожили там семь лет, после чего вернулись в Прагу. Альфред скончался там в 1986 году, Марта – четырьмя годами позже.



Борис Моррос в августе 1957 года выступил с публичными разоблачениями советской шпионской сети. Сам он, по его словам, "никогда в жизни не был шпионом". Излагая признания агента-двойника, газеты повторяли старые россказни о царе и Распутине. Он стал соавтором сценария о себе самом и объездил всю Америку с премьерными показами, но с большими бизнес-проектами было покончено. Моррос умер в Нью-Йорке в январе 1963 года.