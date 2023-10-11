"Наша израильская Буча". Блогеры о резне в кибуце Кфар Аза

Израильские военные восстановили контроль над территорией страны. По мере того, как они отвоевывали у боевиков ХАМАС захваченные поселения, всплывали все новые свидетельства безжалостной расправы палестинских радикалов с мирными жителями.

В киббуце Кфар Аза израильтян убивали целыми семьями - военные обнаружили там тела 200 человек, в том числе 40 детей. "Это не война, это резня", - сказал журналистам руководивший поисковыми работами генерал-майор ЦАХАЛ Итай Верув.

Анатолий Воробей

Дом Брахи Байдер, пожилой женщины из киббуца Нахаль Оз, стоит у самого входа в киббуц. Поэтому ее убили одной из первых. После того, как хамасник ворвался в ее дом и убил ее, он взял ее телефон, открыл приложение фейсбука и послал на ее стенку видео ее трупа, залитого кровью, лежащего на полу в кухне. Так ее дети и внуки, выйдя из бомбоубежища в центре страны, узнали о ее смерти.

Адар и Итай Бердичевски - 30-летняя пара из поселка Кфар-Аза, с десятимесячными близнецами. Заметив приближение террористов, спрятали и заперли малышей в защищенной комнате, а сами попытались оказать сопротивление и были убиты. Их детей нашли израильские солдаты после того, как они провели 13 часов в запертой комнате, и передали бабушке.

В поселке Нир Оз террористы убили Тамар Кедем Симан-Тов (35 лет), ее мужа Йонатана и трех их маленьких детей – 6-летних дочерей Шахар и Арбель и 4-летнего сына Омера.

Действия ХАМАС многие сравнивают со зверствами путинских солдат в Украине.

Роман Янушевский

Кибуц Кфар-Аза находится в очень живописном месте прямо на границе с сектором. "Это красивый кибуц с потрясающей природой, панорамными видами и супер-поддерживающей общиной", - написал трэвел-блогер на одном из сайтов. Таким мы его и запомним. Но теперь это место узнают не только путешественники-любители, а весь мир.

Это наша израильская Буча

Это наша израильская Буча, если хотите.

Террористы захватили кибуц утром в субботу. Они устроили в нем бойню. Три дня Кфар-Аза была под контролем озверевших боевиков, и первое время они могли делать там все, что им вздумается. Затем за кибуц велись интенсивные бои, и даже сегодня, 10 октября, военные все еще прочесывали его, чтобы убедиться, что там никто не спрятался.

Часть домов заминированы боевиками. Сожженные дома, сожженные автомобили. И тела повсюду. Тела ликвидированных террористов. Тела их жертв. И трупный смрад повсюду

Правительственно пресс-бюро привезло туда автобус с иностранными журналистами, чтобы те своими глазами все увидели. И засняли, чтобы показать миру.

Сообщается, что там найдены уже более двухсот тел погибших израильтян. 40 из них - дети, в том числе младенцы. Некоторые из них обезглавлены.

Боевики вырезали там целые семьи - три поколения, включая детей. Именно там дали бой террористам супруги-офицеры Адар и Итай Бердичевские, спрятавшие своих 10-месячных близнецов в безопасной комнате (МАМАД). Они положили семерых боевиков, прежде чем их самих убили. Своих малышей они спасли, отдав свою жизнь.

Пусть мир узнает эту историю. И ужаснется

Виктор Шендерович

По военным преступлениям путинской армии мы учили украинскую топонимию - пришло время учить израильскую.

Кфар-Аза... Мы знаем, с чем это сравнить. Уж мы-то знаем.

"Когда плывешь в лаве, не чувствуешь температуры..."

Уже чувствуем, кажется.

Мы живём в совершенно катастрофические времена, конечно.

Михаил Крутихин

Давайте всё-таки поосторожней со ссылками на ислам как источник терроризма. Да, "международный" терроризм - эвфемизм для того, что по всему миру творят с воплями "Аллаху акбар". Но Буча, Ирпень и прочие преступления озверевших путинцев - это что, ислам? Поведенческая модель у безмозглых извергов - что на украинской земле, что на земле Израиля - одна, а лозунги могут быть разными.

Станислав Кучер

Меньше чем за два дня Израиль потерял больше тысячи человек, абсолютное большинство которых - мирные жители. Это число, к сожалению растет. Никто не знает, сколько еще убитых будет обнаружено, скольких раненых не удастся спасти, сколько заложников погибнет. Так же как никто пока не знает точно, сколько израильтян, в том числе детей, были убиты с особым садизмом.

Это как если бы в результате нападения на Россию за один день погибли 15 тысяч ее граждан

Для более объемного осознания: это как если бы в результате нападения на Россию за один день погибли 15 тысяч ее граждан. Или 35 тысяч американцев. Или 150 тысяч жителей Китая. Каждый может продолжить эту страшную арифметику в зависимости от страны/города, где живет.

После самого факта гибели такого количества мирных землян, а также того, как они были убиты, лично меня (при всем моем буддийском отношении к реальности вообще и адекватном восприятии путинской России в частности) больше всего поражает реакция российских политиков и пропагандистов. До какой степени расчеловечивания и личностной деградации нужно дойти, чтобы не только не осудить ХАМАС публично, но и прямо/косвенно выражать ему поддержку? Обвинения Украины в торговле западным оружием, Израиля в отказе от идеи создания Палестинского государства, Штатов в том, что они то ли "прошляпили", то ли знали, но специально не предупредили Израиль о нападении - все это совершенно предсказуемо, понятно и легко объяснимо, ничего другого от официальной Москвы ждать и не приходилось. Но чтобы ни одного публичного осуждения зверств террористов, ни одного прямого призыва к Палестине и конкретно ХАМАС выдать виновных в преступлениях против человечности, а вместо этого - прямые и косвенные оправдания этих преступлений?

Ни о каких "фейках" не заикнешься, поскольку они сами все снимают и показывают миру

Когда весь мир узнал о Буче, российская пропаганда тут же озвучила спущенную из Кремля версию: вранье, постановка, монтаж, "этонемы". Подло, трусливо, но в условиях войны, которую ведет Россия против Украины объяснимо - было бы странно ожидать от кремля, минобороны, мида, думы или телеканалов покаяния или даже призывов наказать виновных. Но когда не менее страшные преступления в режиме здесь и сейчас совершают террористы ХАМАС, когда ни о каких "фейках" не заикнешься, поскольку они сами все снимают и показывают миру - кого осуждает российская пропаганда? Кого обвиняет в нацизме, геноциде и прочих грехах? Правильно, министра обороны Израиля, объявившего блокаду Газы и завившего, что, цитата, "мы сражаемся с животными в человеческом обличье и действуем соответственно".

Мне просто по-человечески любопытно, а как, например, сама Захарова, или Симоньян, или лично их "начальники" назовут гомосапиенса, совершающего с ребенком то, что сделали террористы ХАМАС в киббуце Кфар-Аза?

Российская пропаганда и примкнувшие к ней СМИ и блогеры уже заговорили о "фейках" и "злодеяниях израильского режима"; ту же линию гнут палестинские политики.

Анна Соловей

Буча - фэйк, и Кфар Аза - фэйк, это будет теперь внедряться в мозги российских граждан. Такой вот заголовок в газете"Фонтанка" - "Журналистка, рассказавшая о 40 убитых детях в кибуце Кфар-Аза, сама не видела тела. Ей «сказали солдаты». Дерьмо тот безымянный журналист, без фамилии, который придумал такой заголовок Меня рвёт в эту Фонтанку. И ещё больно, что это было когда-то моим местом жизни.

Марат Гельман

У Путина научились:

В интервью «Sky News» глава отдела по международным отношениям Газы Басем Наим заявил, что боевики ХАМАС не убили ни одного мирного жителя на территории Израиля. Новости о жертвах среди гражданского населения ХАМАСовец назвал «израильской пропагандой».

PS мне этот Басем напомнил ВАЖНОЕ : Израиль с Хамасом справится, главное не мешать, а Украине нужна наша помощь. Все-таки главный упырь на планете сегодня сидит в Кремле.

Мысль, что Кремль поучаствовал в раздувании пожара на Ближнем Востоке, у оппозиционных комментаторов звучит часто - в том числе и потому, что отвлечение внимания от войны в Украине России очевидным образом выгодно.

Z-авторы открыто рассуждают о заинтересованности России в продолжении арабо-израильского конфликта.

Любимов.Zавтра

Мысль о том, что западные СМИ и политики сконцентрируют внимание на ближневосточной войне и у них будет меньше времени на рассказы о "зверствах" русских на Украине, хоть и соблазнительна, но неверна.

Для них две разных войны это не проблема, это задача.

И они ее решат тем, что объединят для публики эти конфликты в единое противостояния Оси Зла в виде России и Ирана с силами мирового Добра.

И тогда Украина и сектор Газа это просто разные фронты противостояния мировым злодеям.

Например, если у нас что то значимое получится с наступлением в районе Авдеевки, то это будет подано как наше совместное с ХАМАС нападение "человекоподобных животных" на эльфов.

При этом, палестинцы, конечно, не являются нашими союзниками. Но надо отметить, что и они и евреи сейчас действуют в наших интересах.

Мы сражаемся за крушение нынешнего миропорядка. А их общие действия явно этому крушению содействуют.

Из чего вытекает интерес России в долгой и упорной войне на Ближнем Востоке.

Посол Израиля в Москве Александр Бен Цви заявил, что версии о "российском следе" в конфликте - "полная ерунда". Тем временем российские власти заняли подчеркнуто нейтральную позицию: Дмитрий Песков заявил, что Россия должна занимать "равную дистанцию" между Палестиной и Израилем.

Аббас Галлямов

Есть ещё одно понятное объяснение усиливающихся антиизраильских настроений в российском руководстве: слабеющая Россия впадает в зависимость от Ирана и теряет возможность проводить на Ближнем Востоке независимую политику. Если раньше Путин выстраивал собственную игру, балансируя между исламской республикой и еврейским государством, то теперь он позволить себе такого уже не может. Ему приходится выбирать, ну а поскольку без аятолл он сейчас никуда, то и выбора у него по сути нет. Из самостоятельного игрока в регионе Россия превращается в очередного иранского прокси.

Маргинализация на марше.

После такого количества жертв среди гражданского населения дипломатические способы разрешения конфликта явно остались позади, считают многие комментаторы.

Екатерина Барабаш

Когда я читаю, как кто-то называет Израиль и Газу, Украину и Россию, Армению и Азербайджан "сторонами конфликта", я представляю себе, как написавшего это начинают убивать, он кричит, зовет на помощь, он пытается защищаться, а рядом стоит такой в смокинге и в бабочке и призывает "стороны конфликта прекратить насилие".

Иван Яковина

Видимо, сектор Газа все-таки сотрут в пыль и сделают полностью безлюдным. Других вариантов общественность уже не примет.

Андрей Мовчан

Вопрос «как разрешить арабо-израильский конфликт» кажется мне (уж простите, далее пойдет мое более чем скромное мнение неспециалиста – а что делать если все специалисты облажались) и ошибочным, и зловредным. У Израиля нет никакого конфликта с арабами, а у арабов с Израилем. Есть в силу злой воли местных (и не очень) коррумпированных (а также глупых, благоглупых, патологических, психопатических и прочих) мировых и локальных лидеров сформировавшиеся очаги Мордора в Палестине. Среди причин их формирования нет «еврейского вопроса», факта образования государства Израиль, отсутствия некоего мифического государства «Палестина», проблем с местонахождением мечети Аль-Акса и прочего. Израиль ничего не «оккупировал», никто не был «обречен на нищету», нет предмета для «борьбы за независимость». Всё это – маскировочные сетки, через которые не способны видеть лишь идиоты-идеалисты и те, кому очень хочется верить в «злых евреев».

Эти Мордоры создали одни и те же люди, по одной и той же схеме

В реальности есть государство Израиль – одно из самых развитых, демократических, свободных государств мира; в нем арабский язык является официальным языком (эй, как тебе такое, борец за статус русского языка на Донбассе?), в нем живет 2 млн (20%) арабов-граждан, доступ к образованию у всех, к медицине у всех, границы открыты в обе стороны, доходы населения в первой двадцатке стран мира. Это место, где можно и хорошо жить – и было бы в три раза лучше, если бы не созданные вокруг него Мордоры. Но Мордоры созданы – и не только на территориях, которые так любят упоминать антисемиты, типа Газы или Западного Берега – Южный Ливан такой же Мордор, и из-за этого весь Ливан перестал быть Ближневосточной Швейцарией и стал failed state. Эти Мордоры создали одни и те же люди, по одной и той же схеме, хорошо описанной Толкиеном: мукой и чарами (пропагандой) превращая нормальных недалеких людей в орков. [...]

Для начала на уровне развитых государств необходимо отказаться от концепции выполнения старых резолюций и идеи создания еще какого-то государства около Израиля. Существующих вполне хватит; кровавых экспериментов достаточно. Затем надо признать, что террористические анклавы должны быть ликвидированы – в них должно быть введено внешнее управление, проведена тотальная чистка от террористов и их пособников, создана администрация из тех, кто «внешне управляет» (по крайней мере надолго), создана базовая экономика развития, выращено поколение детей, которые ходят в светские школы, играют в уютных дворах и путешествуют по миру. Американские ЧВК, охраняющие объекты и досматривающие грузы; израильская полиция и администрация с постепенным выращиванием местных кадров для того и другого. Израильский ЦаХаЛ, расквартированный внутри. Большой и подробный план экономических реформ, сделанный командами типа чикагского университета с созданием своей экономической ниши, интеграцией с израильскими предприятиями – своего рода «план Маршалла». Кредиты от международных институтов, чье использование управляется Израилем (за комиссию) и инвестиции под контролем крупных инвестиционных банков. Жесточайший контроль оружия и бескомпромиссное уничтожение зачатков экстремизма словом или делом. Запрет левакам петь про «палестинское государство» на деньги спонсоров – на уровне cancel culture и законодательно в развитых странах: террористов не поддерживают. Если хотят петь – пусть поют про независимость французов в Канаде, каталонцев в Испании, немцев в Эльзасе и Калининграде или курдов в Ираке, Сирии или Турции (кстати – а почему никто толком не борется за государство курдов? Спонсоров нет?).

Что, мой план напоминает послевоенную Германию? Точно. Там сработало, сработает и здесь.

Такого же мнения придерживаются и некоторые израильтяне.

Александр Осовцов

Израиль — очень маленькая страна, не просто с высокой плотностью населения, но с очень разветвленной социальной структурой. Сегодня у каждого из нас погиб кто-то, находящийся на расстоянии одного рукопожатия. Буквально у каждого.

В бою погиб сын моего давнего товарища, генерального директора Евро-Азиатского еврейского конгресса, некогда первого реформистского раввина в России Хаима Бен Якова. Похожую фразу может написать любой израильтянин.

Сейчас практически у всех нас одно мнение — мы должны уничтожить ХАМАС

Мы не только не хотели этой войны, мы гнали от себя мысль о ее неизбежности. Не каждый, разумеется. Но все мы вместе, как общество, много лет закрывали глаза на опасность. Мы хотели жить, как нормальные мирные люди в нормальной мирной стране. Мы не понимали и не замечали, а точнее не хотели понимать и замечать, что вокруг нас — не границы с соседями, а линии фронта. На которых не мир, а в лучшем случае временное перемирие. Теперь мы платим за эту ошибку страшную кровавую цену.

Конечно, после разгрома врагов будет комиссия по расследованию. Будут конкретные выводы, будут названы виноватые, но в историческом и политическом смысле виноваты мы все, все наше общество.

Как когда-то писали братья Стругацкие, «нам одного не простят — если мы недооценили опасность». Мы ее недооценили. И теперь, скорее всего, сами не простим себе этого. Но чтобы хотя бы иметь право попросить прощения, нам придется сейчас очень многое сделать.

В первый день войны правительство объявило о мобилизации 300 000 резервистов. В свои части и на призывные пункты явилось 400 000 израильтян. Сегодня объявлено о призыве еще 60 000. Это уже приближается к всеобщей мобилизации. Неудивительно, ведь все больше признаков того, что не останется в стороне и Хезболла. С ней формальные власти Ливана вряд ли смогут что-либо сделать. Нам угрожает война на два фронта. Как минимум, на два.

Правда, оказалось, что у нас все-таки есть друзья и союзники. По крайней мере, один друг и союзник. Америка уже поставляет нам недостающее вооружение. К нашим берегам направляется одна авианосная группа, возможно, к ней присоединится вторая. Все-таки не совсем верно, что евреи одиноки в этом мире.

И уж совсем неверно в такие моменты, что там, где два еврея — три мнения. Сейчас практически у всех нас одно мнение — мы должны уничтожить ХАМАС и избавить будущее поколение израильтян от этих извергов. Именно в этом теперь состоит главная суть нашего гуманизма. Мы совершили ошибку.

Мы делаем выводы и меняем приоритеты. Мирное население Газы по-прежнему не является нашей целью в военном смысле, но и забота о его безопасности — больше не может быть нашим главным делом. Потому что главное — это уничтожить террористическую инфраструктуру, то есть весь ХАМАС — от пяток до макушки, от начала и до конца.

Другие указывают на сложности в исполнении этой задачи.

Борис Фел

Собственно, сегодня ситуация такова, что Израиль мог бы сказать: наш план исполнен. Формально цель операции достигнута: мирное население сектора осталось почти нетронутым на поверхности, а террористы и их снаряжение оказались под землей. Но, увы, нужна наземная операция, чтоб оставить их там навсегда.

И даже если эта мечта исполнится израильскими военными ( что, разумеется, очень сложно), то над всей территорией, ставшей сектором дыма, нависнет вопрос: на кого ее оставить?

Как я понимаю, оккупация сектора не рассматривается вообще. Значит, нужна структура, способная взять на себя управление им.

Из кого ее создавать? Да еще в условиях хлещущей против израильтян ненависти из каждого темного угла.

Вероятно, можно было бы ввести что- то типа прямого правления ООН, в Газе постоянно находятся около 15 тысяч работников этой организации. Это они поддерживают там жизнь, раздавая продовольственные наборы, инициируя работу школ и больниц.

Но мы же помним, кто заседает в Совете Безопасности ООН, Москва не даст миру так легко отделаться от опасной болезни.

Тем не менее решение все равно должно быть найдено. И вряд ли очищенную от ХАМАСа Газу преподнесут на блюдечке доктору Аббасу.

Блогеры делятся катастрофическими ощущениями от происходящего.

Всеволод Чернозуб

Эмоционально это оглушающе. Такое ощущение, что все замороженные конфликты внезапно разморозились и дальше только ядерная война Индии с Пакистаном из-за Кашмира. Что, с исторической точки зрения, ерунда, а правда в том, что мир, с его политикой и спортом - редкая привилегия, роскошь, ценимая только на контрасте с ужасом массовых убийств.