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Время Свободы

Насильственная мобилизация ликования. Дата аннексии назначена

Информационный дайджест "Время Свободы", 29 сентября

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Время Свободы - Темы дня 29.09.2022
by Радио Свобода

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Кремль назначил на 30 сентября церемонию подписания договоров о вхождении в состав России оккупированных территорий Украины;

Кому выгодны взрывы и утечки на газопроводах системы «Северный поток»;

Власти Грузии возмущены поездкой Александра Лукашенко в самопровозглашенную Абхазию;

Леонид Гозман уехал из России;

Маргарита Симоньян призывает не врать. Обращается ли она, среди прочих, к Владимиру Путину и себе самой?

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