Насильственная мобилизация ликования. Дата аннексии назначена

Кремль назначил на 30 сентября церемонию подписания договоров о вхождении в состав России оккупированных территорий Украины;
Кому выгодны взрывы и утечки на газопроводах системы «Северный поток»;
Власти Грузии возмущены поездкой Александра Лукашенко в самопровозглашенную Абхазию;
Леонид Гозман уехал из России;
Маргарита Симоньян призывает не врать. Обращается ли она, среди прочих, к Владимиру Путину и себе самой?
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