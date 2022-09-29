Насильственная мобилизация ликования. Дата аннексии назначена

Кремль назначил на 30 сентября церемонию подписания договоров о вхождении в состав России оккупированных территорий Украины;

Кому выгодны взрывы и утечки на газопроводах системы «Северный поток»;

Власти Грузии возмущены поездкой Александра Лукашенко в самопровозглашенную Абхазию;

Леонид Гозман уехал из России;

Маргарита Симоньян призывает не врать. Обращается ли она, среди прочих, к Владимиру Путину и себе самой?

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