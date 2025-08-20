Ссылки для упрощенного доступа

Атлас Мира

Наследники Молотова и Громыко

Наследники Молотова и Громыко
Наследники Молотова и Громыко

Современная Россия привыкла жить в созданном Путиным и его окружением режиме "осажденной крепости". В числе прочего это проявляется в том, как агрессивно и одновременно неуверенно ведет себя российская дипломатия. А какой стиль был принят ранее в дипломатии и СССР, и до этого Российской империи?

