Наследники Молотова и Громыко
Современная Россия привыкла жить в созданном Путиным и его окружением режиме "осажденной крепости". В числе прочего это проявляется в том, как агрессивно и одновременно неуверенно ведет себя российская дипломатия. А какой стиль был принят ранее в дипломатии и СССР, и до этого Российской империи?
Выпуски
-
20 августа 2025
Приказ отдан
-
13 августа 2025
Мрачный союзник Кремля
-
06 августа 2025
Иран превыше всего?
-
30 июля 2025
Фокусы Лукашенко
-
23 июля 2025
Ясные знаки?
-
16 июля 2025
Возможное невероятное