Современная Россия привыкла жить в созданном Путиным и его окружением режиме "осажденной крепости". В числе прочего это проявляется в том, как агрессивно и одновременно неуверенно ведет себя российская дипломатия. А какой стиль был принят ранее в дипломатии и СССР, и до этого Российской империи?