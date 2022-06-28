"Настоящий терроризм". Рунет об обстреле Кременчуга

Главная тема социальных сетей - страшный удар по торговому центру в Кременчуге.

Хотя первоначальная оценка Зеленского, написавшего, что в центре могли быть тысячи людей, скорее всего, сильно завышена, удар всё равно вызвал оторопь.

Александр Кубрак:

Вот только что произошло событие, которое можно сравнить с катастрофой Боинга МН17. В Кременчуге ракета попала в ТРЦ посреди бела дня, когда там могло находиться до 1000 человек. Точное количество устанавливается.

До этого были прилеты в торговые центры в Киеве, в Запорожье, но они происходили ранним утром, в классические 4 часа, когда там никого, кроме охранников не было.

Думаю, что резонанс будет больше, чем от бомбежки театра в Мариуполе, перед которым была надпись «ДЕТИ». Там это был один из объектов наполовину разрушенного города, не было доступа гуманитарных организаций для фиксации всех подробностей преступления.

Кременчуг же в глубоком украинском тылу. Люди живут мирной жизнью, насколько это сейчас возможно. Город «провинился» перед врагом разве что тем, что там крупнейший в Украине нефтеперерабатывающий завод. Его уже бомбили и не раз. Может быть, и на этот раз целились в него, по крайней мере, так уже утверждает сторона противника, но попали в торговый центр. И не очень похоже, что случайно попали.

Какие бы ни были в итоге подробности этой катастрофы, уже понятно, что это крупнейшее покушение на жизнь гражданского населения за всю войну. Сообщается, что у многих людей травматическая ампутация конечностей.

Число жертв мы узнаем немного позже. Это будут десятки или сотни людей. Пока же скорбим и надеемся, что эти жертвы ещё раз продемонстрируют мировой общественности страшное лицо этой войны, методы ведения которой не укладывается ни в какие человеческие рамки.

Ирина Евса:

Никакой опасности для русской армии. Никакой стратегической ценности. Лишь попытка людей жить нормальной жизнью, что так злит оккупантов.

Россия продолжает вымещать свое бессилие на обычных гражданах. Надеяться на адекватность и человечность с ее стороны бесполезно.

Ольга Саталова:

Страшно даже предположить, но с большой вероятностью сегодняшняя трагедия в Кременчуге – самое массовое убийство украинских детей с начала полномасштабной войны россии против Украины.

Фёдор Сваровский:

Поздравляю российских военных и их главнокомандующего. Ещё одно военное преступление. Горячее человеческое тьфу на вас, товарищи живые мертвецы.

Ирина Якутенко:

NYT сообщил мне эту новость, когда я была с младшей дочкой в таком же торговом центре – мы катались на машинках и покупали футболку для школьного выступления старшей дочери. Убежать мы бы никуда не успели. Степень величия измеряется количеством невинных жертв и загубленных жизней.

Леонид Павлючик:

Живьем сгорают люди. Задыхаются в клубах черного дыма. Боль, ужас, ненависть. До 24 февраля у меня было здоровое сердце. Теперь оно у меня болит все время.

Сергей Куропов:

Всем давно понятно, что после 24.02.2022 Россия не должна являться субъектом международного права и должна быть признана страной-террористом. Но после Бучи, Ирпеня, Мариуполя, Краматорска, Харькова, Волновахи, Чернигова, Бородянки, Рубежного, Лимана и сегодняшнего Кременчуга это должно быть очевидно даже слепому и тупому.

Андрей Мальгин:

Это, конечно, самый настоящий терроризм. Другого слова не подобрать. В Европе орудует второй Бен Ладен.

Татьяна Михалёва:

Сегодня я увидела слово "Кременчуг" почти во всех сторис своих друзей. Никогда в жизни не могла себе представить, что об этом городе со дня на день узнает узнает весь мир, и, уж тем более, что он узнает о нем при таких обстоятельствах. Вместе с торговым центром горит мое детство, мой мир, моя нейронная сеть, но это ничего по сравнению с тем, какую боль сейчас испытывают люди, находящиеся там.

Антон Орехъ:

Помните про боинг, сбитый над Донбассом? А сейчас каждый день по два, по три таких "боинга", наверное, выходит. Трагедии перестали быть эксклюзивом. Сегодняшние жертвы померкнут завтра, завтрашние ещё через день. Ужас смерти во время войн - как раз в этом, обыденности и рутинности гибели множества людей. Сначала восклицают и плачут. Потом даже считать перестают.

Мария Майофис:

Все, что я могла бы написать про их убийц и тех, кто этих убийц поддерживает, все равно будет недостаточно сильным высказыванием. Подходящих слов давно уже нет - и вряд ли они появятся. Любая поддержка войны сейчас - это соучастие в массовых убийствах. Только такой оценки и могут удостоиться представители российских культурных и научных элит, выражающие публично поддержку войне. Ни один экспонат в Эрмитаже, ни весь Эрмитаж в целом не стоят и единственной человеческой жертвы. Если российское институциональное строительство в области культуры оборачивается таким людоедством, то пусть все эти институции горят таким же едким и черным пламенем, как торговый центр в Кременчуге сейчас.

Олег Лекманов:

Кременчуг - боль… Пусть будут прокляты во веки веков российские орки-убийцы и ВСЕ те, кто их поддерживает, а также те, кто говорит или думает: «Нас это не касается».

Илья Файбисович:

От моего имени или нет они это сделали - академическая дискуссия. От обсценной лексики по следам вежливого предупреждения фейсбука воздержусь, от прямых призывов тоже. В справедливость и соразмерность будущего наказания виновных с каждым днем верится все меньше, а возмездия в любой форме хочется. Не ясно, что с этим чувством делать.

Леонид Невзлин:

Такие трагедии, как в Кременчуге, к сожалению, не являются результатом случайностей. Напротив, это выполнение генералом Суровикиным прямого указания Путина сеять ужас и страх среди мирного населения Украины, недовольство тем, что собственное руководство не может защитить граждан.

То, что произошло в Буче и Ирпене тоже спланировано лично бункерным полководцем. Он сам принимает решения об отравлениях своих врагов, выбирая дозы и уровень мучений жертвы; он сам дает указания об убийствах, изнасилованиях и бомбежках детских учреждений, роддомов, театров и больниц.

Какие бы мучения он ни готовил своим жертвам – он любит сам планировать такие акции и получать видеоотчёты об их исполнении. Просматривать и пересматривать видео с мучениями и гибелью людей доставляет Путину особенное наслаждение, близкое к оргазму.

Кстати, он окружён такими же как он садистами и убийцами. Не буду перечислять, имена их известны. Среди них есть извращенцы всех мастей, психически здоровых и полноценных правда мало.

Надеюсь, на суде истории многое тайное станет явным.

А пока западные лидеры будут осуждать агрессию Путина и демонстрировать свое «единство» перед ним, а макроны и прочие мелкие политиканы будут уговаривать помочь Путину сохранить своё лицо, он будет сеять смерть, боль и разруху в Украине, а потом и в других странах Европы и мира.

В прокремлёвском сегменте Рунета свои объяснения.

Кира Ярмыш:

В Кременчуге ужас. Российские телеграм-каналы уже стали писать, что все это «провокация» - значит, и они признают, что там происходит настоящий ад

Борис Херсонский:

Лжецы уже подготовили сказку о том, что Украина сама ударила ракетами и завезла "законсервированные тела" Пропагандисты несут криминальную ответственность наряду с военными преступниками. И тень совести не витает над нашими врагами.

Мы хотим пощадить ваши чувства и даже не будем цитировать "расследования", в которых говорится, будто французские и английские СМИ якобы делали заготовки новости об обстреле ещё утром (можете посмотреть здесь, если не противно).

Но вот, например, Сергей Марков:

1. Факт. Кременчуг, Полтавская область, взорван и горит торговый центр.

2. Версия Зеленского и НАТО - Россия ударила по торговому центру двумя ракетами, убито множество гражданских, это военное преступление России, НАТО должно на саммите завтра срочно принять решения о максимальной помощи Украине.

3. Версия России. Это кровавая провокация киевского режима и приурочена специально к саммиту НАТО.

4. Доказательства. На фото видно, что вокруг торгового центра нет легковых гражданских автомобилей, на которых в ТРЦ приезжают покупатели.

5. Доказательства. Кроме того, на фото много мужчин призывного возраста, а известно что они на Украине по магазинам не ходят, так как боятся насильственной мобилизации.

6. МН 17, Буча, теперь Кременчуг.

Или тг-канал "Война с фейками":

Торговый центр «Амстор» находится рядом с Кременчугским заводом дорожных машин и железнодорожной станцией Кременчуг. На одном из видео людям кажется, что ракета попала именно в завод (фраза «Дормаш, Дормаш»). Кроме того, по сообщению источников, знакомых с ходом спецоперации, ТЦ «Амстор» использовался как склад для хранения военной техники, как и киевский ТЦ Retroville.

Станция Кременчуг — один из важнейших железнодорожных узлов Украины, он соединяет центральную и западную часть страны. Кроме того, в Кременчуге находится локомотивное депо (ТЧ-6) и Кременчугская дистанция электроснабжения (ЭЧ-8). Станция активно используется для поставки топлива с Кременчугского НПЗ для нужд ВСУ.

В 90 метрах от торгового центра находится Кременчугский завод дорожных машин. С 2014 года на заводе ремонтируют технику для нужд ВСУ. На завод ведет железнодорожная ветка со станции Кременчуг.

Владимир Зеленский заявил, что в ТЦ было около тысячи гражданских, однако, парковка перед зданием торгового центра практически пустая, на ней мало автомобилей. Кроме того, среди людей, которые ходят по парковке заметно множество военных в «пиксельной» форме (штатные футболки ВСУ, камуфляжные сумки), некоторые из них вооружены автоматами. При этом на видеозаписи, которую выложил Зеленский, а также на роликах в социальных сетях, практически нет женщин.

Не похоже, что торговый центр вообще работал. В Instagram (соцсеть признана экстремистской в РФ), по геотегу «ТЦ «Амстор» отсутствуют фотографии посетителей с марта. Отзывы на интернет-сайтах и картах Google перестали оставлять также в марте. По всей видимости, в ТЦ хранилась техника, отремонтированная на "Дормаше".

Несмотря на неподтвержденный характер заявления Зеленского о тысяче посетителей, находящихся в ТЦ и официальной информации о двух погибших, международные СМИ быстро подхватили новость именно в контексте «российской ракеты, которая ударила по ТЦ с 1000 посетителей.

В ближайшие дни пройдет саммит НАТО, в ходе которого Владимир Зеленский намерен попросить о военной помощи. Сейчас власти Украины готовят почву для того, чтобы сделать из «Амстора» новую Бучу.

Алексей Ковалёв:

Прямиком в золотой фонд великих опровержений:

1) это не мы

2) это мы, но было за что

3) ничего не было, это всё фейк

И всё это одновременно в одном посте из шести абзацев.

Наконец сегодня министерство обороны признало удар по Кременчугу, но заявило, что он наносился по складу боеприпасов, а не торговому центру, и тот загорелся случайно.

Татьяна Фельгенгауэр:

Владимир Путин и его военные продолжают убивать мирных людей. Пропаганда привычно продолжает врать, что украинцы сами себя обстреливают. Позади четыре месяца этого ада, сколько еще впереди...

А эксперты и политики всё продолжают спорить, нужно ли вести с Путиным переговоры, можно ли отказаться от российских газа и нефти, стоит ли вводить персональные санкции, и надо ли поставлять более серьезное вооружение Украине...