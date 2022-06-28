"Настоящий терроризм". Рунет об обстреле Кременчуга

Главная тема социальных сетей - страшный удар по торговому центру в Кременчуге.
Хотя первоначальная оценка Зеленского, написавшего, что в центре могли быть тысячи людей, скорее всего, сильно завышена, удар всё равно вызвал оторопь.
Вот только что произошло событие, которое можно сравнить с катастрофой Боинга МН17. В Кременчуге ракета попала в ТРЦ посреди бела дня, когда там могло находиться до 1000 человек. Точное количество устанавливается.
До этого были прилеты в торговые центры в Киеве, в Запорожье, но они происходили ранним утром, в классические 4 часа, когда там никого, кроме охранников не было.
Думаю, что резонанс будет больше, чем от бомбежки театра в Мариуполе, перед которым была надпись «ДЕТИ». Там это был один из объектов наполовину разрушенного города, не было доступа гуманитарных организаций для фиксации всех подробностей преступления.
Кременчуг же в глубоком украинском тылу. Люди живут мирной жизнью, насколько это сейчас возможно. Город «провинился» перед врагом разве что тем, что там крупнейший в Украине нефтеперерабатывающий завод. Его уже бомбили и не раз. Может быть, и на этот раз целились в него, по крайней мере, так уже утверждает сторона противника, но попали в торговый центр. И не очень похоже, что случайно попали.
Какие бы ни были в итоге подробности этой катастрофы, уже понятно, что это крупнейшее покушение на жизнь гражданского населения за всю войну. Сообщается, что у многих людей травматическая ампутация конечностей.
Число жертв мы узнаем немного позже. Это будут десятки или сотни людей. Пока же скорбим и надеемся, что эти жертвы ещё раз продемонстрируют мировой общественности страшное лицо этой войны, методы ведения которой не укладывается ни в какие человеческие рамки.
Никакой опасности для русской армии. Никакой стратегической ценности. Лишь попытка людей жить нормальной жизнью, что так злит оккупантов.
Россия продолжает вымещать свое бессилие на обычных гражданах. Надеяться на адекватность и человечность с ее стороны бесполезно.
Страшно даже предположить, но с большой вероятностью сегодняшняя трагедия в Кременчуге – самое массовое убийство украинских детей с начала полномасштабной войны россии против Украины.
Поздравляю российских военных и их главнокомандующего. Ещё одно военное преступление. Горячее человеческое тьфу на вас, товарищи живые мертвецы.
NYT сообщил мне эту новость, когда я была с младшей дочкой в таком же торговом центре – мы катались на машинках и покупали футболку для школьного выступления старшей дочери. Убежать мы бы никуда не успели. Степень величия измеряется количеством невинных жертв и загубленных жизней.
Живьем сгорают люди. Задыхаются в клубах черного дыма. Боль, ужас, ненависть. До 24 февраля у меня было здоровое сердце. Теперь оно у меня болит все время.
Всем давно понятно, что после 24.02.2022 Россия не должна являться субъектом международного права и должна быть признана страной-террористом. Но после Бучи, Ирпеня, Мариуполя, Краматорска, Харькова, Волновахи, Чернигова, Бородянки, Рубежного, Лимана и сегодняшнего Кременчуга это должно быть очевидно даже слепому и тупому.
Это, конечно, самый настоящий терроризм. Другого слова не подобрать. В Европе орудует второй Бен Ладен.
Сегодня я увидела слово "Кременчуг" почти во всех сторис своих друзей. Никогда в жизни не могла себе представить, что об этом городе со дня на день узнает узнает весь мир, и, уж тем более, что он узнает о нем при таких обстоятельствах. Вместе с торговым центром горит мое детство, мой мир, моя нейронная сеть, но это ничего по сравнению с тем, какую боль сейчас испытывают люди, находящиеся там.
Помните про боинг, сбитый над Донбассом? А сейчас каждый день по два, по три таких "боинга", наверное, выходит. Трагедии перестали быть эксклюзивом. Сегодняшние жертвы померкнут завтра, завтрашние ещё через день. Ужас смерти во время войн - как раз в этом, обыденности и рутинности гибели множества людей. Сначала восклицают и плачут. Потом даже считать перестают.
Все, что я могла бы написать про их убийц и тех, кто этих убийц поддерживает, все равно будет недостаточно сильным высказыванием. Подходящих слов давно уже нет - и вряд ли они появятся. Любая поддержка войны сейчас - это соучастие в массовых убийствах. Только такой оценки и могут удостоиться представители российских культурных и научных элит, выражающие публично поддержку войне. Ни один экспонат в Эрмитаже, ни весь Эрмитаж в целом не стоят и единственной человеческой жертвы. Если российское институциональное строительство в области культуры оборачивается таким людоедством, то пусть все эти институции горят таким же едким и черным пламенем, как торговый центр в Кременчуге сейчас.
Кременчуг - боль… Пусть будут прокляты во веки веков российские орки-убийцы и ВСЕ те, кто их поддерживает, а также те, кто говорит или думает: «Нас это не касается».
От моего имени или нет они это сделали - академическая дискуссия. От обсценной лексики по следам вежливого предупреждения фейсбука воздержусь, от прямых призывов тоже. В справедливость и соразмерность будущего наказания виновных с каждым днем верится все меньше, а возмездия в любой форме хочется. Не ясно, что с этим чувством делать.
Такие трагедии, как в Кременчуге, к сожалению, не являются результатом случайностей. Напротив, это выполнение генералом Суровикиным прямого указания Путина сеять ужас и страх среди мирного населения Украины, недовольство тем, что собственное руководство не может защитить граждан.
То, что произошло в Буче и Ирпене тоже спланировано лично бункерным полководцем. Он сам принимает решения об отравлениях своих врагов, выбирая дозы и уровень мучений жертвы; он сам дает указания об убийствах, изнасилованиях и бомбежках детских учреждений, роддомов, театров и больниц.
Какие бы мучения он ни готовил своим жертвам – он любит сам планировать такие акции и получать видеоотчёты об их исполнении. Просматривать и пересматривать видео с мучениями и гибелью людей доставляет Путину особенное наслаждение, близкое к оргазму.
Кстати, он окружён такими же как он садистами и убийцами. Не буду перечислять, имена их известны. Среди них есть извращенцы всех мастей, психически здоровых и полноценных правда мало.
Надеюсь, на суде истории многое тайное станет явным.
А пока западные лидеры будут осуждать агрессию Путина и демонстрировать свое «единство» перед ним, а макроны и прочие мелкие политиканы будут уговаривать помочь Путину сохранить своё лицо, он будет сеять смерть, боль и разруху в Украине, а потом и в других странах Европы и мира.
В прокремлёвском сегменте Рунета свои объяснения.
В Кременчуге ужас. Российские телеграм-каналы уже стали писать, что все это «провокация» - значит, и они признают, что там происходит настоящий ад
Лжецы уже подготовили сказку о том, что Украина сама ударила ракетами и завезла "законсервированные тела" Пропагандисты несут криминальную ответственность наряду с военными преступниками. И тень совести не витает над нашими врагами.
Мы хотим пощадить ваши чувства и даже не будем цитировать "расследования", в которых говорится, будто французские и английские СМИ якобы делали заготовки новости об обстреле ещё утром (можете посмотреть здесь, если не противно).
Но вот, например, Сергей Марков:
1. Факт. Кременчуг, Полтавская область, взорван и горит торговый центр.
2. Версия Зеленского и НАТО - Россия ударила по торговому центру двумя ракетами, убито множество гражданских, это военное преступление России, НАТО должно на саммите завтра срочно принять решения о максимальной помощи Украине.
3. Версия России. Это кровавая провокация киевского режима и приурочена специально к саммиту НАТО.
4. Доказательства. На фото видно, что вокруг торгового центра нет легковых гражданских автомобилей, на которых в ТРЦ приезжают покупатели.
5. Доказательства. Кроме того, на фото много мужчин призывного возраста, а известно что они на Украине по магазинам не ходят, так как боятся насильственной мобилизации.
6. МН 17, Буча, теперь Кременчуг.
Или тг-канал "Война с фейками":
Торговый центр «Амстор» находится рядом с Кременчугским заводом дорожных машин и железнодорожной станцией Кременчуг. На одном из видео людям кажется, что ракета попала именно в завод (фраза «Дормаш, Дормаш»). Кроме того, по сообщению источников, знакомых с ходом спецоперации, ТЦ «Амстор» использовался как склад для хранения военной техники, как и киевский ТЦ Retroville.
Станция Кременчуг — один из важнейших железнодорожных узлов Украины, он соединяет центральную и западную часть страны. Кроме того, в Кременчуге находится локомотивное депо (ТЧ-6) и Кременчугская дистанция электроснабжения (ЭЧ-8). Станция активно используется для поставки топлива с Кременчугского НПЗ для нужд ВСУ.
В 90 метрах от торгового центра находится Кременчугский завод дорожных машин. С 2014 года на заводе ремонтируют технику для нужд ВСУ. На завод ведет железнодорожная ветка со станции Кременчуг.
Владимир Зеленский заявил, что в ТЦ было около тысячи гражданских, однако, парковка перед зданием торгового центра практически пустая, на ней мало автомобилей. Кроме того, среди людей, которые ходят по парковке заметно множество военных в «пиксельной» форме (штатные футболки ВСУ, камуфляжные сумки), некоторые из них вооружены автоматами. При этом на видеозаписи, которую выложил Зеленский, а также на роликах в социальных сетях, практически нет женщин.
Не похоже, что торговый центр вообще работал. В Instagram (соцсеть признана экстремистской в РФ), по геотегу «ТЦ «Амстор» отсутствуют фотографии посетителей с марта. Отзывы на интернет-сайтах и картах Google перестали оставлять также в марте. По всей видимости, в ТЦ хранилась техника, отремонтированная на "Дормаше".
Несмотря на неподтвержденный характер заявления Зеленского о тысяче посетителей, находящихся в ТЦ и официальной информации о двух погибших, международные СМИ быстро подхватили новость именно в контексте «российской ракеты, которая ударила по ТЦ с 1000 посетителей.
В ближайшие дни пройдет саммит НАТО, в ходе которого Владимир Зеленский намерен попросить о военной помощи. Сейчас власти Украины готовят почву для того, чтобы сделать из «Амстора» новую Бучу.
Прямиком в золотой фонд великих опровержений:
1) это не мы
2) это мы, но было за что
3) ничего не было, это всё фейк
И всё это одновременно в одном посте из шести абзацев.
Наконец сегодня министерство обороны признало удар по Кременчугу, но заявило, что он наносился по складу боеприпасов, а не торговому центру, и тот загорелся случайно.
Владимир Путин и его военные продолжают убивать мирных людей. Пропаганда привычно продолжает врать, что украинцы сами себя обстреливают. Позади четыре месяца этого ада, сколько еще впереди...
А эксперты и политики всё продолжают спорить, нужно ли вести с Путиным переговоры, можно ли отказаться от российских газа и нефти, стоит ли вводить персональные санкции, и надо ли поставлять более серьезное вооружение Украине...
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