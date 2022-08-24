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Наталью Пивоварову уволили из ГИТИСа. Она выступала против войны

ГИТИС

Бывшая декан театроведческого факультета ГИТИСа Наталья Пивоварова рассказала в соцсетях, что её уволили из вуза. По её словам, ей сперва предложили написать заявление на увольнение, а после отказа сообщили, что с ней не возобновили контракт. В последнее время она занимала должность доцента кафедры истории театра России на факультете театроведения.

"Вот и закончилась моя одиссея в ГИТИСе. Она длилась 48 лет. Но всему приходит конец. Война. А как иначе?", - написала Пивоварова в фейсбуке.

Наталья Пивоварова неоднократно высказывалась в соцсетях против войны в Украине. В начале марта её уволили с поста заведующей дома-музея Щепкина.

Наталья Пивоварова преподавала в ГИТИСе с 1982 года, став деканом театроведческого факультета. В конце 2016 года руководство вуза объявило о планах объединить театроведческий и продюсерский факультеты. После того, как Пивоварова присоединилась к студенческим протестам против этого решения, новый ректор вуза Григорий Заславский пообещал, что "она больше деканом не будет".

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