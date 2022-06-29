НАТО официально пригласила Финляндию и Швецию вступить

НАТО пригласила Финляндию и Швецию вступить в Североатлантический союз, говорится в итоговой декларации саммита в Мадриде.

"Присоединение Финляндии и Швеции сделает их более безопасными, НАТО – более сильным, а евроатлантическое пространство – более безопасным", – говорится в документе.

Кроме того, страны-члены НАТО заявили в декларации, что Россия представляет непосредственную угрозу безопасности союзников, а также миру и стабильности в Евро-Атлантическом регионе.

"С решимостью и солидарностью союзники будут продолжать противодействовать угрозам России и реагировать на ее враждебные действия, а также бороться с терроризмом в соответствии с международным правом", – сказано в документе.

Страны высказали свою поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. НАТО также заявила, что полностью поддерживает право Украины на самооборону и приветствует усилия всех союзников, которые оказывают поддержку Украине. Члены НАТО продолжат помогать Украине, "которая продолжает защищать свой суверенитет и территориальную целостность от российской агрессии". В частности, говорится о таких мерах, как увеличение поставок нелетального оборонного оборудования, укрепление системы защиты Украины от киберугроз и модернизация оборонного сектора Украины с тем, чтобы достичь постепенный переход армии этой страны на вооружение стран НАТО. Говорится также о помощи в послевоенной реконструции Украины.

Члены НАТО на саммите также одобрили новую стратегическую концепцию союза на ближайшее десятилетие. Россия названа в ней "наиболее важной и прямой угрозой".