НАТО призывает Москву уничтожить ракеты, запрещенные договором РСМД

Союз НАТО призвал Москву уничтожить существующие ракеты 9M729 поскольку они созданы в нарушение подписанного в 1987 году между США и СССР Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). В случае отказа Кремля Североатлантический союз будет вынужден принять ответные меры, предупредил во вторник генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

26 июня министры обороны стран-членов НАТО обсудят на заседании дальнейшие шаги если Москва сохранит ракетную систему, которая, по словам Соединенных Штатов и их союзников, позволяет осуществлять ядерные атаки по целям в Европе из европейской части России.

На пресс-конференции в Брюсселе 25 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обратился с призывом к России, но в то же время отметил, что не видит признаков того, что Москва готова пойти навстречу. Среди возможных контрмер НАТО - увеличение числа полетов над Европой военных самолетов США способных нести ядерные боеголовки и перебазирование ракет морского базирования США.

Система 9M729 является усовершенствованным вариантом принятого на вооружение в 1983 году комплекса РК-55 "Рельеф". Комплекс является платформой из четырех ракет на мощном тягаче. Каждая ракета может нести ядерную головку мощностью до 50 килотонн тротилового эквивалента на расстоянии до 2500 км. Первые комплексы 9M729стали поступать на вооружение в 2018 году и Вашингтон сразу заявил протест в связи с нарушением подписанного Михаилом Горбачёвым и Рональдом Рейганом Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Москва отказывается это сделать, отрицает нарушение договора РСМД и обвиняет Вашингтон в развёртывании гонки вооружений.

США заявили, что если до 2 августа Москва не откажется от новых систем, то они денонсируют договор о РСМД. В понедельник Россия предупредила о противостоянии, сравнимом с кубинским ракетным кризисом 1962 года, если США развернут наземные ракетные системы вблизи границ России, однако Столтенберг подчеркнул, что таких планов нет. Посол США в НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что в настоящее время Вашингтон рассматривает возможные ответные меры, которые включают обычные, а не ядерные вооружения.