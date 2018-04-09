НАТО против российских роботов-убийц. Учебное пособие Вест-Пойнта

Идет 2027 год. Румыния и Молдавия договорились об объединении. Но Россия против такого развития событий. Она все еще держит так называемый "миротворческий контингент" в Приднестровье. Российские войска находятся там с 1992 года. В ответ на планы объединения Россия сосредатачивает войска к востоку от реки Днестр, частично на территории сегодняшней западной Украины. НАТО укрепляет контингент в Румынии и Молдавии.
Все события, описанные в этом сценарии, - вымысел. Это графическая работа (комикс) "Молчащие руины", придуманная история, порой комичная, опубликованная Армейским кибернетическим институтом (ACI) в Вест-Пойнте.
Но представитель института, подполковник Терренс Келли говорит Радио Свобода, что такие работы помогают американским военнослужащим лучше подготовиться к будущим кибернетическим атакам.
В сценарии комикса "Молчащие руины" российские вооруженные силы лучше подготовлены к кибернетической войне, чем силы НАТО. Они используют автономные дроны - беспилотники, которые способны сбивать разведывательные дроны НАТО с помощью электромагнитных волн.
"Молчащие руины" - одна из четырех придуманных историй, которую Армейский кибернетический институт опубликовал в рамках проекта Операция "Темный молоток". Другие серии описывают готовое вот-вот превратиться в ядерное противостояние с Северной Кореей и террористические кибернетические атаки в США.
"Армия США всегда пыталась исключить непрятные сюрпризы в стратегии [противника], предвосхищая и приспосабливаясь к будущим средствам ведения войны и учитывая будущие слабые места вооруженных сил", - пишет кибернетический специалист, подполковник Натали Ванатта, участвующая в проекте.
Войска НАТО приближаются на танках, чтобы занять наблюдательные пункты, которые обнаружили теперь уже бездействующие дроны. Они не знают, что у России численное превосходство в танках, и они уже движутся навстречу танкам союзников. Более того, у противника на вооружении бронированный робот-убийца.
Российский план, согласно сюжету, основан на том, что в системе спутникового отслеживания и в коммуникациях НАТО есть брешь. Российская кибернетическая атака на электронную систему командования и управления Североатлантического союза приводит к тому, что танковое подразделение НАТО не может видеть нступление российских сил, не может стрелять и не может даже управлять машинами.
"Молчащие руины" не описывает и не предвосхищает события будущего, подчеркивает Натали Ванатта. "На самом деле это просто научная фантастика, основанная на будущих трендах, технологиях, экономическом развитии и культурных изменениях", - говорит подполковник.
Идея комикса родилась в ходе семинара по прогнозированию угроз, в котором участвовали военные и гражданские эксперты вместе с киберпрогнозистом из Университета штата Аризона Брайаном Дэвидом Джонсоном.
Российские роботы-убийцы умело используют кибернетическое превосходство и уничтожают ставшие бесполезными танки НАТО.
Подполковник Ванатта говорит, что во всех комиксах серии география происходящего взята произвольно: "Это мог быть любой город и любая демократическая страна, которая сталкивается с внешними угрозами".
Но фабула "Молчащих руин" показывает, что и гражданские, и военные кибернетические эксперты США рассматривают Россию как "дигитального оппонента" в конфликтах будущего.
После того, как роботы-танки уничтожают тактический операционный центр НАТО, бой быстро заканчивается. И вот уже российские войска штурмуют посольство США в Кишиневе.
В комиксе "Молчащие руины" подчеркивается, что этот придуманный сценарий "не представляет собой официальную политику или позицию" правительства США, американской армии или Пентагона.
Подполковник Келли объяснил Радио Свобода, что идея объединения Румынии и Молдовы в комиске возникла у Джонсона "исключительно для того, чтобы сделать сюжет более драматичным".
"Мы хотели добавить элемент реализма, основанного на ситуациях в реальном мире и на очагах реального напряжения, - говорит Келли, - и "Молчащие руины" описывает вымышленное объединение двух стран. Автор драматизировал ситуацию. Это не значит, что Армия США или американское правительство выступают за такое объединение. Решение об этом дожно приниматься народами этих стран на основе демократического процесса".
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