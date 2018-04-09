НАТО против российских роботов-убийц. Учебное пособие Вест-Пойнта

Идет 2027 год. Румыния и Молдавия договорились об объединении. Но Россия против такого развития событий. Она все еще держит так называемый "миротворческий контингент" в Приднестровье. Российские войска находятся там с 1992 года. В ответ на планы объединения Россия сосредатачивает войска к востоку от реки Днестр, частично на территории сегодняшней западной Украины. НАТО укрепляет контингент в Румынии и Молдавии. Все события, описанные в этом сценарии, - вымысел. Это графическая работа (комикс) "Молчащие руины", придуманная история, порой комичная, опубликованная Армейским кибернетическим институтом (ACI) в Вест-Пойнте. Но представитель института, подполковник Терренс Келли говорит Радио Свобода, что такие работы помогают американским военнослужащим лучше подготовиться к будущим кибернетическим атакам.

В сценарии комикса "Молчащие руины" российские вооруженные силы лучше подготовлены к кибернетической войне, чем силы НАТО. Они используют автономные дроны - беспилотники, которые способны сбивать разведывательные дроны НАТО с помощью электромагнитных волн. "Молчащие руины" - одна из четырех придуманных историй, которую Армейский кибернетический институт опубликовал в рамках проекта Операция "Темный молоток". Другие серии описывают готовое вот-вот превратиться в ядерное противостояние с Северной Кореей и террористические кибернетические атаки в США. "Армия США всегда пыталась исключить непрятные сюрпризы в стратегии [противника], предвосхищая и приспосабливаясь к будущим средствам ведения войны и учитывая будущие слабые места вооруженных сил", - пишет кибернетический специалист, подполковник Натали Ванатта, участвующая в проекте.

Войска НАТО приближаются на танках, чтобы занять наблюдательные пункты, которые обнаружили теперь уже бездействующие дроны. Они не знают, что у России численное превосходство в танках, и они уже движутся навстречу танкам союзников. Более того, у противника на вооружении бронированный робот-убийца. Российский план, согласно сюжету, основан на том, что в системе спутникового отслеживания и в коммуникациях НАТО есть брешь. Российская кибернетическая атака на электронную систему командования и управления Североатлантического союза приводит к тому, что танковое подразделение НАТО не может видеть нступление российских сил, не может стрелять и не может даже управлять машинами.

"Молчащие руины" не описывает и не предвосхищает события будущего, подчеркивает Натали Ванатта. "На самом деле это просто научная фантастика, основанная на будущих трендах, технологиях, экономическом развитии и культурных изменениях", - говорит подполковник. Идея комикса родилась в ходе семинара по прогнозированию угроз, в котором участвовали военные и гражданские эксперты вместе с киберпрогнозистом из Университета штата Аризона Брайаном Дэвидом Джонсоном. Российские роботы-убийцы умело используют кибернетическое превосходство и уничтожают ставшие бесполезными танки НАТО.

Подполковник Ванатта говорит, что во всех комиксах серии география происходящего взята произвольно: "Это мог быть любой город и любая демократическая страна, которая сталкивается с внешними угрозами". Но фабула "Молчащих руин" показывает, что и гражданские, и военные кибернетические эксперты США рассматривают Россию как "дигитального оппонента" в конфликтах будущего. После того, как роботы-танки уничтожают тактический операционный центр НАТО, бой быстро заканчивается. И вот уже российские войска штурмуют посольство США в Кишиневе. В комиксе "Молчащие руины" подчеркивается, что этот придуманный сценарий "не представляет собой официальную политику или позицию" правительства США, американской армии или Пентагона. Подполковник Келли объяснил Радио Свобода, что идея объединения Румынии и Молдовы в комиске возникла у Джонсона "исключительно для того, чтобы сделать сюжет более драматичным".