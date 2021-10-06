НАТО сократит размер российской дипмиссии в альянсе вдвое

НАТО сократит российскую миссию в альянсе до десяти человек. Восемь дипломатов будут высланы в ответ на "злонамеренные действия России, включая убийства и шпионаж", еще две должности сократят, передает телеканал Sky News. Таким образом, в российской миссии останутся 10 человек вместо прежних 20.

Официальный представитель НАТО подтвердил ведущей телеканала Деборе Хейнс, что у восьми членов российской миссии была отозвана аккредитация. По его словам, они были офицерами российской разведки. Дипломаты должны покинуть Брюссель до конца октября.

"Политика НАТО в отношении России остаётся последовательной. Мы усилили сдерживание и защиту в ответ на агрессивные действия России и в то же время остаёмся открытыми для конструктивного диалога", – заявил представитель НАТО.

Председатель комитета по международным делам Госдумы Леонид Слуцкий заявил "Интерфаксу", что обвинения в злонамеренной деятельности являются голословными. Он также выразил уверенность, что руководство российского внешнеполитического ведомства предложит адекватные ответные меры, но не обязательно симметричные.