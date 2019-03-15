Расходы НАТО на оборону увеличились почти на 4 процента за год

Союзники по НАТО увеличили резко увеличили свои расходы на оборону, причем самые высокие показатели наблюдаются в Литве, Латвии, Эстонии, Польше и Нидерландах, отмечается в ежегодном отчете НАТО за 2018 г, обнародованном в Брюсселе

Отчет был представлен генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, который подчеркнул, что общие расходы союзников по Североатлантическому альянсу достигли пика за последние пять лет, а только за последний год расходы увеличились почти на 4 процента. «Ради поддержания безопасности союзники все больше действуют вместе, в самых разных областях и в большем количестве мест», – заявил Столтенберг.

Президент США Дональд Трамп потребовал в 2017 году от европейских союзников по НАТО значительно увеличить свой вклад в бюджет организации. Тем не менее, согласно отчету, всего лишь 6 государств-членов НАТО - Эстония, Греция, Польша, Латвия, Литва и Великобритания достигли заявленной всеми союзниками цели – повышения расходов на оборону до двух процентов ВВП.

По данным отчета европейские страны-члены НАТО в среднем расходуют 1.51 процента ВВП на оборону. Несмотря на то, что Германия увеличила свои расходы на 1,5 млрд. долларов общие расходы Берлина на оборону в 2018 году составили лишь 1.23 процента ВВП.

В целом, согласно отчету, страны НАТО потратили почти триллион долларов на оборону в 2018 году. Почти 70 процентов этих средств приходится на США, которые тратят на оборону 3.39 процента своего ВВП.