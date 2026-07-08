НАТО выделит Украине 70 миллиардов евро военной помощи в 2026 году

Лидеры стран НАТО по итогам саммита в Анкаре подтвердили долгосрочную поддержку Украины и пообещали выделить в 2026 году 70 миллиардов евро на поставки вооружений, военную помощь и подготовку военнослужащих. Соответствующее обязательство закреплено в итоговой декларации саммита.

В документе подчеркивается, что Украина вносит вклад в безопасность евроатлантического пространства, а союзники сохраняют "непоколебимую поддержку" её свободы, суверенитета и территориальной целостности. Страны НАТО также подтвердили намерение сохранить как минимум аналогичный уровень помощи Украине и в 2027 году.

В декларации отмечается, что основную часть военной помощи Киеву теперь финансируют европейские союзники и Канада. Военный союз также приветствовал решение Евросоюза о предоставлении Украине многолетнего финансирования через механизм Ukraine Support Loan.

Кроме того, участники саммита подтвердили, что считают Россию долгосрочной угрозой евроатлантической безопасности.

Лидеры НАТО объявили о новых оборонных закупках на сумму более 50 миллиардов долларов, договорились расширять совместное производство вооружений и ускорить развитие современных военных технологий, включая системы противоракетной обороны, беспилотники и искусственный интеллект.