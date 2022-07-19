Нацгвардейцы, уволенные за отказ ехать в Украину, обратились в Верховный суд 

Девять нацгвардейцев из Хакасии, уволенные после того, как они отказались ехать воевать в Украину, подали иски в республиканский Верховный суд с требованием восстановить их на службе, сообщает издание "Медиазона" со ссылкой на главу правозащитной организации "Агора" Павла Чикова.

По его данным, дела нацгвардейцев рассматривают в закрытом режиме, поскольку они содержат государственную тайну.

При этом в абаканском СИЗО с апреля месяца находится главный редактор издания "Новый фокус" Михаил Афанасьев, который первым опубликовал информацию об отказе нацгвардейцев из Хакасии участвовать в вооружённом вторжении на украинскую территорию. Афанасьева обвиняют по статье уголовного кодекса РФ о распространении фейков о российской армии с использованием служебного положения.

С начала вооружённого вторжения российских войск в Украину независимые СМИ регулярно сообщают об отказах представителей различных силовых структур ехать воевать или продолжать участвовать в войне.

Во вторник стало известно, что около 300 военнослужащих из дислоцированной в Буйнакске 136-й мотострелковой бригады спустя месяц после начала войны в Украине отказались продолжать в ней участие и самовольно покинули места дислокаций войск.

Ранее сообщалось об отказе от участия в войне росгвардейцев из Кабардино-Балкарии и Северной Осетии, ОМОНовцев из кубанской оперативной роты, военнослужащих и росгвардейцев из Краснодара, Владикавказа, Нальчика, Черкесска и Ставрополя. Многие из них подвергаются преследованию и давлению со стороны властей и начальства.