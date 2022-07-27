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Националистов, на которых дал показания Тесак, осудили на 16 и 17 лет

Мытищинский городской суд приговорил к длительным срокам заключения предполагаемых соратников националиста Максима Марцинкевича по прозвищу Тесак. Максима Аристархова и Сергея Маршакова признали виновными в убийстве двух человек на почве межнациональной ненависти. Первый, согласно приговору суда, получил 16 лет лишения свободы, второй - 17 лет.

По версии следствия, в апреле 2007 года в парке Лосиный остров в Московской области несколько молодых людей в масках на фоне флага со свастикой убили двух приезжих, сняв убийство на видеокамеру и выложив видеозапись в интернет. Первоначально следственные органы, проведя проверку, заявляли о том, что запись постановочная, однако затем выяснилось, что убийство было настоящим. Следователи опознали одного из погибших - уроженца Дагестана Шамиля Удаманова, которого преступники обезглавили.

Аристархова и Маршакова обвинили в двойном убийстве на основании показаний Максима Марцинкевича, который, по версии следствия, был соучастником казни. Тесак дал показания, находясь в колонии. Спустя несколько месяцев его нашли мёртвым в одиночной камере. Следственный комитет объявил, что Марцинкевич покончил с собой. Близкие Тесака считают, что его пытали ради получения показаний, а затем, возможно, убили.

СМИ публиковали предсмертные записки Марцинкевича, однако они противоречат друг другу. В одной из записок националист фактически признаётся в том, что участвовал в убийствах, в другой сообщал, что оговорил себя и своих соратников. Подлинность записок официально не подтверждена.

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