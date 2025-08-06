Нефтяная компания и НПЗ экс-госсекретаря Дагестана переданы в госсобственность

Суд передал в собственность государства компанию по перевалке нефти "Дагнефтепродукт" и нефтеперерабатывающий завод ООО "Дагнотех", принадлежавшие семье бывшего государственного секретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова. Общая стоимость двух предприятий оценивается в 100 миллиардов рублей.

По версии ФСБ, в 2001-2005 годах, пользуясь административным ресурсом, Магомедов добился передачи "Дагнефтепродукта" в собственность Республики Дагестан, а затем незаконно купил это предприятие через "подконтрольных лиц" по заниженной стоимости.

Ответчиками по иску прокуратуры о национализации "Дагнефтепродукта" и "Дагнотеха" проходят шесть человек и две компании. Среди них дети бывшего госсекретаря Дагестана Магомед Магомедов и Савдат Магомедова, а также фирмы "МСБ Холдинг" и "Транс Тек". На данный момент у них арестовано имущество на сумму 3 миллиарда рублей.

Через неделю после подачи иска по пятидесяти адресам, связанным с Магомедовыми, в Дагестане и Москве прошли обыски. Магомед-Султан Магомедов был задержан, но затем отпущен под подписку о невыезде. 1 июля стало известно о его увольнении с должности госсекретаря Дагестана.