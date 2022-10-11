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Национальные регионы оказались самыми бедными в России

Магас, Ингушетия (Архивное фото)

Девять национальных республик, а также аннексированный в 2014 году Крым оказались в конце рейтинга по благополучию регионов, составленного "РИА-Рейтинг".

Наименее благополучным регионом страны по итогам 2021 года стала Ингушетия. Также в десятке аутсайдеров Тува, Карачаево-Черкессия, Калмыкия, Республика Алтай, Чечня, Кабардино-Балкария, Дагестан, аннексированный Крым и Бурятия.

В пятерку лидеров рейтинга по благополучию попали Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ, Магаданская область, Ненецкий автономный округ и Москва.

Эксперты оценили материальное благосостояние жителей регионов страны основываясь на базе данных Росстата и Центробанка. При составлении рейтинга учитывались отношение медианных доходов населения к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг, объемы банковских вкладов населения, доля населения с доходами ниже границы бедности и с доходами выше 60 рублей в месяц.

  • Республики Северного Кавказа, а также Тува, Бурятия, Забайкалье и Республика Алтай в 2021 году признаны регионами с наиболее высоким в стране уровнем безработицы.
  • Тува заняла последнее место в рейтинге российских регионов по качеству жизни по итогам 2021 года. Также в числе худших регионов оказались Еврейская автономная область, Забайкальский край, Республика Алтай, Бурятия, Карачаево-Черкессия, Ингушетия, Северная Осетия, Курганская область и Калмыкия.
  • В ходе войны в Украине национальные регионы России стали лидерами по числу погибших на фронте. Количество погибших военных в Дагестане превысило 300, в Бурятии - 250, в Туве и Чечне - 100, говорится в исследовании "Русской службы ВВС". Речь о подтвержденных потерях, при этом реальное количество погибших может оказаться на порядок больше.

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