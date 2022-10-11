Национальные регионы оказались самыми бедными в России

Девять национальных республик, а также аннексированный в 2014 году Крым оказались в конце рейтинга по благополучию регионов, составленного "РИА-Рейтинг".

Наименее благополучным регионом страны по итогам 2021 года стала Ингушетия. Также в десятке аутсайдеров Тува, Карачаево-Черкессия, Калмыкия, Республика Алтай, Чечня, Кабардино-Балкария, Дагестан, аннексированный Крым и Бурятия.

В пятерку лидеров рейтинга по благополучию попали Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ, Магаданская область, Ненецкий автономный округ и Москва.

Эксперты оценили материальное благосостояние жителей регионов страны основываясь на базе данных Росстата и Центробанка. При составлении рейтинга учитывались отношение медианных доходов населения к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг, объемы банковских вкладов населения, доля населения с доходами ниже границы бедности и с доходами выше 60 рублей в месяц.