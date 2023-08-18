"Нацистский триумф духа". Блогеры об открытии памятника Сталину

В Великих Луках Псковской области появился памятник Сталину. 8-метровую статую установили на территории завода "Микрон" по инициативе фонда "Русский витязь", который, как говорится на его странице, "сохраняет для вас все лучшее в национальной культуре".

Максим Мирович

Кажется, пора выводить новую закономерность: чем больше скрепных деревянных рублей дают за один несчастный доллар — тем больше памятников сталину появляется в стране.

Место для памятника нашлось далеко не сразу, и по нынешним временам многие рады хотя бы этому.

Лиза Лазерсон

Самое смешное, что место для памятника, по словам чувака из «Русского витязя» искали три года: ранее Сталина не пустили в Подмосковье, Воронеж и даже Волгоград. Впрочем, это даже странно – тренд на Сталина пошел давно: в сентябре 2015 года первый в истории современной России памятник Сталину поставили на территории мясокомбината «Звениговский» в марийском поселке Шелангер, в 2019 году в Новосибирске бюст Сталина установили во дворе областного комитета КПРФ. В декабре 2022 года памятник Сталина, сидящего на скамейке, установили на территории частной школы «Смеем мечтать» в Набережных Челнах. В Волгограде в феврале 2023 года бюст Сталина появился возле музея-панорамы «Сталинградская битва» – в двух шагах от памятника жертвам политических репрессий сталинского режима.

Палач и тиран, вероятно, должен побудить сотрудников завода помнить, что с ними будет, если они на выборах пойдут голосовать не по указке и не откликнутся на призывы собирать окопные свечи. Историческая справедливость - называть вещи своими именами, но это привилегия не для авторитарных времен

Иван Давыдов

А все-таки приятно, что даже и теперь аж три года пришлось искать подходящих мерзавцев.

Депутат петербургского заксобрания Борис Вишневский потребовал демонтировать памятник как "попирающий законы, гуманизм и здравый смысл".

Когда-то в Великих Луках были люди, которые чтили память жертв репрессий, вспоминает псковский оппозиционный политик Лев Шлосберг:

Великие Луки – особый город в Псковской области. Его до сих пор контролирует, как удельное княжество, уходящее всеми корнями в девяностые семейство Козловских: папа (Николай Николаевич) – глава города, и сынок (Александр Николаевич) – депутат Государственной Думы от «Единой России», секретарь политсовета этой партии в Псковской области. Трудно предположить, что Сталин мог появиться в Великих Луках без их ведома.

Установка памятника Сталину в Великих Луках, в первую очередь, является глумлением над памятью великолучан – жертв политических репрессий. Многое могли бы сейчас сказать об этом событии выдающийся великолучанин, бывший директор Великолукского филиала Государственного архива Псковской области, член общества «Мемориал» Анатолий Иванович Сизов, ушедший из жизни в сентябре 2019 года, и его товарищ, бывший председатель Великолукского «Мемориала», член партии «Яблоко» Александр Алексеевич Лукьянов, жизнь которого оборвалась десятью годами ранее, в ноябре 2009 года. [...]

Сизов вспоминал, что у Лукьянова случился инсульт, ставший смертельным, после отказа в публикации в «Великолукской правде» его статьи памяти жертв репрессий. Запрет на публикацию пришёл в редакцию из администрации Великих Лук.

Установка статуи Сталина в Великих Луках – прямое глумление над памятью Александра Лукьянова и Анатолия Сизова.

Реабилитация сталинизма может привести только к повторению сталинизма. Вокруг статуй кровавого истукана теснятся потомки чудом выживших в годы репрессий, не понимая, что стоят под рукой палача, лично погубившего судьбы миллионов.

В церемонии открытии приняла участие актриса Мария Шукшина. "Нет, пожалуй, в истории государства Российского человека более оболганного, чем Иосиф Сталин. Ну и, конечно, царь Иоанн Грозный, как символы борьбы с пятой колонной", – сказала она на церемонии открытия.

По словам Шукшиной, она не может ненавидеть Сталина, хотя при нем расстреляли ее деда. "Моего дедушку расстреляли в 1933 году. И семьи некоторых, кто выступал на открытии памятника, тоже пострадали, – я знаю. Святой Лука Войно-Ясенецкий тоже сидел при Вожде, а, выйдя на свободу, называл Сталина богоданным, богодарованным вождем России. Понятен непростой моральный выбор. Но за то, что расстреляли моего дедушку, я не могу ненавидеть человека, который сохранил страну и церковь", – сказала она в интервью МК.

Памятник освятил священник, заявивший, что благодаря Сталину церковь обрела новых мучеников.

Иван Преображенский

Даже в нынешней ситуации и при нынешних властях полностью легализовать самого кровавого в истории России диктатора не получается, в городском парке, ему памятник не откроешь. Фото этого позорища, извините, публиковать не буду, пусть стоит в укромном уголке, напоминая о том, сколько людей погибло в сталинском ГУЛАГе и в "шарашках" в которых загнали советских инженеров. Пока его снова не снесут, как сносили памятники Тараканищу по всему СССР и не только, сносили крупнейший памятник ему, например, и в Праге.

Речь, собственно не про самого Тараканище, и даже не про неонацистский фонд «Русский витязь», который на эти сталинины привез престарелого русского фашиста "в законе" Сергея Бабурина и безумную телеведущую Марию Шукшину.

Речь про отца Антония, священника РПЦ, настоятеля храма освященного в честь одного из российских новомученников, убитого советской властью патриарха Тихона. Этот сотрудник РПЦ провел торжественную церемонию открытия памятника путем облития его водой (странно, что не кровью, ну а освящением это признать я не могу).

Вот как писал про отца Антония портал Великих Лук: «Настоятель местного храма, служивший в ВДВ, учит детей кикбоксингу и бегает с ними кроссы, победители которых получают пряничные медали. Крестик на входе в спортзал ни у кого не спрашивают. Главная цель священника – воспитание духа".

Дражайший отец Антоний и тут продемонстрировал настоящий нацистский триумф духа. Вначале он в своей речи, как сообщается, признал, что за время правления Сталина было убито множество священников.

Но затем простодушно добавил, что благодаря массовым репрессиям появилось и множество новомучеников. То есть, следуя логике отца Антония, убийства праведников, максимально более массовые - это благо, ведь появится больше святых, в храмах в честь которых новые сотрудники корпорации РПЦ с опытом службы в ВДВ, смогут учить кикбоксингу подростков без крестиков, чтобы достигать новых триумфов воли, как назывался известный фильм Лени Рифеншталь посвященной нацистскому духу и Олимпиаде в гитлеровской Германии.

Дмитрий Гудков

Христос воскресе!

Христос воскресе!

Это не у меня досрочно наступила Пасха. Это в Великих Луках сегодня поп освящал памятник Сталину. Ровно под эти выкрики.

Смеяться над таким не получается уже давно – за этим нужно пристально наблюдать, стоять у постели больного, смотреть на крупный бисер пота и считать пульс.

– Да, – продолжил тот же поп. – Сталин перебил много священников. Зато сколько у нас теперь новомучеников!

Это не анекдот, это вот прямо сейчас, Россия, 2023 год.

Ну а что рядом Мария Шукшина рассказывает о «хирурге Иване Грозном» – это уже даже не удивляет. Сначала борьба с прививками, потом – с врагами народа. Взгляд одинаково светел и одинаково страшен.

Памятник Сталину можно было бы не замечать – пусть хоть кол себе на голове тешут. Но – это тот самый потец, как в жутковатом советском мультике. Пот, выступающий на лбу мертвеца.

Расскажи-ка нам, отец,

Что такое есть потец.

Потец народов.

И Христос-то воскресе. А вот Россия – не факт.

Церковь заявила, что священник действовал по собственной инициативе, и затеяла служебную проверку.

Установку памятника горячо поддержали читатели канала "военкора" Александра Коца.

Отношение к Сталину у россиян за последние годы изменилось к лучшему, указывают результаты опроса Левада-центра.

Многие блогеры считают, что властям не стоит этому радоваться.

Антон Орех

Власть такие рейтинги должны не радовать, а сильно огорчать. Что такое Сталин в массовом сознании (именно массовом, которое отличается набором мифов и стереотипов)? Сталин - это сильная рука и порядок. И если популярность давно издохшего персонажа растет, и растет, и растет, значит, порядка точно нет, и рука какая-то слабая. Ностальгируют по прежним временам всегда, когда в настоящем времени что-то не устраивает. И не устраивает все больше, судя по всему.

Константин Калачев

Настоящее или имитация? Косплей или подлинность?

Прошлое или настоящее?

Отдельные жесткие посадки или массовая жесть и репрессии?

Обыватели просят: Жестче, еще жестче.

Но не для себя, а для окружающих и соседей.

Окружили, сволочи!

Сталина на них нет!

При Сталине и порядок был, и курс доллара цены снижали.

Анатолий Несмиян

Утрата образа будущего вынуждает обращаться к прошлому. Власть страдает по балам и французской булке, мечтая о крепостных и порке на конюшне (при этом в роли новых дворян она видит исключительно себя). Население тоже обращено в прошлое, и поэтому рост симпатий к фигуре Сталина связан с полным отсутствием понимания и образа будущего у «обычных людей». Они ищут будущее в прошлом, что само по себе полная бессмыслица.

В каком-то смысле это характерный признак безвременья и классических Смутных лет. Утрата понимания, куда и зачем мы идем - тяжелейшая проблема целеполагания, которого сегодня нет ни у народа, ни у элиты, чье предназначение как раз и заключается в выработке образа будущего и движения к нему.

Кстати, утрата элитой способности создавать такой образ неизбежно приводит к ее смене. Не каких-то отдельных представителей, а всей социальной группы. И это неизбежно.

А пока остается лишь светлая грусть. У одних - по дворовым девкам на сеновале, у других - по суровым тройкам и приговорам врагам народа.

Кирилл Шулика

Выходит, что единственная реальная и опасная для нынешней власти оппозиция это - Сталин. Поэтому мы и видим, как заигрывают с этим именем, но вот переименовывать Волгоград в Сталинград опасаются. Памятник на заводе в Великих Луках можно, а вот по-крупному уже не будет.