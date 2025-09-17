Навальная: две лаборатории подтвердили, что её муж был отравлен

Вдова погибшего в российской колонии оппозиционера Алексея Навального Юлия Навальная заявила, что две зарубежные лаборатории независимо друг от друга подтвердили, что в феврале прошлого года он умер вследствие того, что был отравлен.

По словам Юлии Навальной, после смерти её мужа 16 февраля 2024 года в колонии в Харпе удалось "получить и надёжным способом переправить за границу образцы биологических материалов Алексея". "Лаборатории двух разных стран пришли к выводу — Алексей был убит. А именно — отравлен", — пишет Навальная.

Она призывает лаборатории, которые пришли к выводу о том, что Навальный был отравлен, опубликовать результаты исследований. При этом она не называет этих лабораторий и не пишет о том, в каких странах они расположены. Она намекает на то, что результаты могут не публиковать по "политическим соображениям", притом кто именно запрещает их публиковать, Навальная не указывает.

В отравлении мужа она обвиняет российские власти. "Я утверждаю, что Владимир Путин виновен в убийстве моего мужа, Алексея Навального. Я обвиняю российские спецслужбы в разработке запрещенного химического и биологического оружия", - пишет Навальная и призывает журналистов вместе с ней требовать публикации результатов расследований о том, чем именно был отравлен Навальный. Она отметила, что западные страны не могут возбудить уголовное дело об убийстве Навального, так как "гражданин России убит на территории России".

Юлия Навальная также опубликовала фотографию, которая, как утверждается, была сделана в его камере в ШИЗО колонии в Харпе в день его смерти 16 февраля. На полу видны рвотные массы.

По словам Навальной, отсутствуют записи видеокамер из колонии в день 16 февраля. "Записей последнего дня его жизни как будто не существует. Видимо, на эти записях есть что-то такое, что совсем никак не бьется с официальной версией. Иначе бы их крутили бы на повторе по всем каналам центрального телевидения", - отмечает Навальная.

Она также пишет о показаниях пяти сотрудников колонии, дежуривших в день смерти Навального, и с их слов реконструирует последние минуты жизни оппозиционера. Ранее издание The Insider и ряд других СМИ публиковали официальные документы, в которых говорилось о том, что Навальному внезапно стало плохо, его вырвало, затем он потерял сознание, реанимационные мероприятия результатов не дали. Уже тогда соратники Навального предполагали, что он был отравлен.

Юлия Навальная указывает на то, что сотрудники колонии говорили о судорогах, которые были у Навального. В официальных документах о судорогах не упоминается. "Судороги могут указывать на отравление. В выписке из судмедэкспертизы про судороги не сказано, но там есть упоминание кроподтёков на локтях и коленях Алексея, полученных за 30-40 минут до смерти, и тогда же произошедшее кровоизлияния в области темени. Алексей в судорогах бился о пол — вот откуда, по всей видимости, эти следы", - пишет Навальная.

Алексей Навальный, один из наиболее последовательных и активных критиков Владимира Путина, основатель Фонда борьбы с коррупцией, скончался в колонии в Харпе за Полярным кругом 16 февраля 2024 года. Он отбывал там наказание по целому ряду политических статей. Соратники Навального с первых дней после его смерти утверждали, что, по всей видимости, он был убит, указывая в том числе на предыдущее отравление Навального в 2020 году. Тогда независимое расследование подтвердило, что его отравили по всей видимости российские спецслужбы веществом "Новичок".

16 сентября 2025 года стало известно, что городской суд Салехарда прекратил производство по жалобе матери политика Людмилы Навальной, которая требовала возбудить уголовное дело об убийстве в колонии её сына. "С 17 февраля 2024 года мы требуем возбудить дело об убийстве Алексея. СК несколько раз нам отказывал, и мама Алексея обжаловала эти отказы в суде. Сегодня Салехардский городской суд прекратил производство по ее жалобе, заявив, что отказ возбуждать дело „не затрагивает ее права и интересы“", — написала Юлия Навальная.

Телеграм-канал ранее "ВЧК-ОГПУ" в октябре прошлого года опубликовал, как утверждается, полную версия отказа в возбуждении дела о смерти Алексея Навального в колонии на Ямале. Родственникам политика отдали версию постановления, сокращённую следователем. Авторы поста отмечают, что следователь удалил из текста симптомы, которые могут свидетельствовать об отравлении Навального, в том числе и судороги.