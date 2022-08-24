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Навального снова отправили в ШИЗО: он не держал руки за спиной

Оппозиционного политика Алексея Навального, отбывающего длительный срок заключения в колонии Владимирской области, во второй раз за месяц отправили в штрафной изолятор.

Официальная причина - "нарушение правил конвоирования": Навальный не сразу отреагировал на команду конвоя "руки за спину!" и в течение трёх секунд держал их перед собой. В штрафном изоляторе он проведёт пять суток.

15 августа Алексея Навального впервые отправили в ШИЗО. По словам политика, формально его наказали за то, что, находясь на промзоне, он расстегнул верхнюю пуговицу робы, которая ему мала. На самом же деле, по мнению Навального, его отправили в ШИЗО за то, что он объявил о создании профсоюза заключённых для защиты их прав.

  • Алексей Навальный лишён свободы с января 2021 года, когда он вернулся в Россию из Германии, где восстанавливался после пережитого на него покушения. Сначала политика отправили в колонию общего режима по старому уголовному делу, а затем перевели в колонию строгого режима, осудив на 9 лет лишения свободы по делу о мошенничестве с пожертвованиями сторонников. Навальный считает все эти дела политическими, с такой оценкой согласны правозащитные организации.

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