Навального снова отправили в ШИЗО: он не держал руки за спиной

Оппозиционного политика Алексея Навального, отбывающего длительный срок заключения в колонии Владимирской области, во второй раз за месяц отправили в штрафной изолятор.

Официальная причина - "нарушение правил конвоирования": Навальный не сразу отреагировал на команду конвоя "руки за спину!" и в течение трёх секунд держал их перед собой. В штрафном изоляторе он проведёт пять суток.

15 августа Алексея Навального впервые отправили в ШИЗО. По словам политика, формально его наказали за то, что, находясь на промзоне, он расстегнул верхнюю пуговицу робы, которая ему мала. На самом же деле, по мнению Навального, его отправили в ШИЗО за то, что он объявил о создании профсоюза заключённых для защиты их прав.