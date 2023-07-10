Навальному в колонии сто дней подряд включают одну и ту же речь Путина 

Политику Алексею Навальному, отбывающему длительный срок заключения в исправительной колонии №6 Владимирской области, сто дней подряд каждый вечер включают одну и ту же речь Владимира Путина - февральское послание президента Федеральному собранию. Сообщение об этом от лица оппозиционера появилось в понедельник в его соцсетях.
В сообщении также говорится, что Навальный обратился в суд с требованием пояснить, на каком основании ему включают послание Путина, а не радио. В суде мотивировали это "инструкцией по воспитательной работе".
В справке же из ИК №6 говорится, что послание Путина включают "в целях формирования у осуждённых правопослушного поведения, уважительного отношения к человеку, обществу, труду, нормам и правилам человеческого поведения".
- Алексей Навальный отбывает девятилетний срок в колонии строгого режима по обвинению в мошенничестве. Он сам, российские правозащитники и международное сообщество считают его преследование политическим.
- 19 июня начался новый судебный процесс над Навальным. Обвинения против политика выдвинуты по семи статьям Уголовного кодекса. Самая тяжёлая из них – о создании экстремистского сообщества. Другие статьи – призывы к экстремизму, создание НКО, посягающей на права граждан, финансирование экстремизма, вовлечение несовершеннолетних в совершение опасных действий и реабилитация нацизма. В отдельное производство выделен эпизод по статье о терроризме. По совокупности обвинений Навальному может грозить пожизненное лишение свободы.
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